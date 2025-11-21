NOĆ TURBULENTNIH DEŠAVANJA: Teodora na meti osude zbog SRAMNOG ponašanja prema Bebici, Terza otkrio sve o flertu Luke i Anite, a Mina sve saznala da Tezić žali zbog BRODOLOMA sa Sofijom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaja'', zbog čega učesnici Elite veoma strahuju. Tokom noći za namam otkrile su se brojje stvari, koje su želeli da prikriju. Voditeljka Ivana Šopić, raskrinkala je mnoge njihove tajne.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Aneli Ahmić ljubomoriše Asminu Durdžiću i ispituje ga o Staniji Dobrojvević.

- Razgovaramo prijateljski. Drago mi je da imamo komunikaciju kao trenutno. Svaki dan mi se sve više sviđa Aneli i njeno ponašanje. Rekao sam joj da se sredi da ne izgleda kao ludača. Ja sam joj najveći prijatelj. Videćemo šta će da bude - rekao je Asmin.

- Znam za ovo, Nerio mi je rekao da pričaju stalno, a najmanje o detetu. Rekao mi je da se šale i zabavljaju. Danas sam video flašicu, a ja sam pitao je l' pije posle njega, a ona je rekla da je odvrnula - rekao je Luka.

- Nisam odvrnula. Bila sam žedna jako, on mi je doneo. Čovek sa kojim imam dete i sad kao ne mogu iz njegove flašice da pijem. Ovde sam mislila na Staniju. Zanimalo me ono što sam ja mislila u svojoj glavi. Videla sam da ni sa kim nije stupio u neki blizak kontakt - rekla je Aneli.

Na narednom snimku koji je pušten Anita Stanojlović je rekla za Aneli Ahmić da je ku*va.

Nakon klipa, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli:

- Videli smo ko je ku*va. Odjavio je Teodoru, a ona je odmah otišla tamo. Ušla je ovde kao velika pobednica, Anđela je sramota. Blam ga je ove devojke! Ovo je primer da se nacija može dobro zaje*ati u životu. On ju je izveo na prvo mesto. Znamo svi da je Anđelo imao ogromnu podršku i poštovanje. Sve što je on izgradio ona je svojim ulaskom pogazila. Ne dam joj Lukicu, neće ga moći nikad imati - rekla je Aneli.

- Ja sam nakon svega pobedila. Niste ništa videli ovde od mene. Mislim da ja ku*etina. Sa 16 godina je bila sa čovekom od 60 godina. Ona će meni da morališe. Anđelo me ne interesuje uopšte - rekla je Anita.

- Od stare slave se ne živi - ubacila se Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Teodora Delić pljuje svog bivšeg verenika Nenada Macanovića Bebicu.

- Kapirala sam da je on uzeo i da je to u svakom trenutku moje. U pravu je Vanja što je rekla. On ne pije alkohol niti bilo šta. Ja očekujem jer je takav dogovor bio. Osudite me, najgora sam - rekla je Teodora.

- Ja pivo ne pijem, a uzeo sam da ne bih trčao i leteo da ona ima. Što bih ja sad davao? - rekao je Bebica.

- To je isto kao kad kupiš devojci auto i raskinete i ona ga više nema - dodala je Teodora.

Nakon što je pušten snimak razgovora Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice na njihovom krevetu, gde Bebica sve vreme plače, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Teodori:

- Ovo je bilo pre dve nedelje kada smo dogovorali kako ćemo da podelimo stvari - rekla je Teodora.

- Ovo je bilo u subotu, ona laže. Bebica je isistirao da se deli hrana, i stvari, a ona je sve vreme potencirala da mu uzme sve - rekla je Kačavenda.

- Ona je devojka mešalica, koja je samo htela da uzmem nešto od njega, živela je na njegov račun. Vređala ga je najstražnije, ali ga drži na klupi za rezervu - rekao je Sale.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Aneli Ahmić i Jovana Tomić Matora pljuju Anitu Stanojlović.

- Ne doživljavam ih. Pričaju da sam nebitna, a videli smo u finalu ko je pobedio. Imam pravo da budem kakva ja hoću. Pričaću uvek da sam pobednica i pobediću opet. Ova dro*fuljetina je najiskopleksiranija. Ja sam Filipu prišla kao čovek. Rekla sam da mi se sviđa Luka i to je to. Kad je rekao Filip da mu se sviđa Teodora svi su podržali. Udružujem ovde neprijatelje - rekla je Anita.

- Ona je uhoda i uhodi sve muškarce. Ona ne bira! - ubacila se Aneli.

- Htela sam da štitim Luku, ali neću. Gledaoci sve vide napolju, tri puta je sve više sa njegove strane. Neka misli da me njen dečko ne gleda - rekla je Anita.

Naredni klip koji je pušten u večerašnjoj emisiji bio je klip na kojem Nerio Ružanji i Hana Duvnjak razgovaraju u razabilitaciji o Siti i Aneli Ahmić i svemu šta su prošli zbog njih.

- Nerio kada je ovde kada je govorio da je Sita bila na psihijatiriji, Sita je odmah kačila dokaze da to nije istina, ali imam ja dokaze da je istina. Ona se ukanalila žešće, ali ja moram da kažem da je Sita ućutka Neria na poseban način, htela je da mu nabace Neria, ja Aneli ne krivim, nemam šta njom da se svađam - rekla je Hana pa je dodala:

- Ja sam bila na pozivu sa Darkom koji je bio u stidiju, i tada sam rekla da me je strah. Sita je rekla da će da me obesi kao svinju i mene i moju porodicu. Dok sam ja pričala Darku sve, ona je držala lajv na TikToku i tu je vređala moje rodice, koje su maloletne, ona je vređala njih, a nakon toga ona je poricala sve. Meni je bilo odvratno što je ona htela od sina da napravi narkomana, ja nisam htela nju da spominjem dok ona nijhe s - rejkla je Hana.

Jovana Tomić Matora komentarisala je Ahmić.

- Ja moram da kažem da niko nikoga ne može da natera da uđe ovde, to što Aneli krivi Marka, iako ja ne razgovaram sa njim, Marko ima pravo da pita, a ljudi sami odlučuju - rekla je Matora.

- Neria je Đedović doveo - vikala je Aneli.

- Ja sam sam ušao - dodao je Nerio.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Filip Đukić pokušava da poljubi Maju Marinković.

- Blam! Ovako nikad nisam bio pijan, ovo je blam. Ja sam više smoren zbog ovoga što sam ja ovo uradio nego zbog nekih drugih situacija. Ja se ovoga ni ne sećam. Prvo čega se sećam je kad udaram u staklo. Ja sam svojim činom pogazio sve što sam pričao vezano za Teodoru. Dao sam joj pravo da misli svašta, ovo je blam iskreno - rekao je Filip.

- Svaki utorak ti sa Majom, a ovde govoriš da ti se sviđa Teodora - rekla je Ivana.

- Svaki put smo blejali ona i ja u Odabranima. Možda nešto jeste, ali ja ne osećam potrebu da bih bio. Mi bi bili napolju u vezi, što bih čekao pet godina. To je neki naš odnos ne znam ni ja da ga definišem. Ja nisam ništa ovde rasturio. Oni su prvo raskinuli, ona nije preljubnica niti sam ja nešto. Ako sam ja pogledom mogao da rasturim vezu od dve godine kakava je onda to veza?! S Teodorom je privlačnost i strast, ali nismo prešli taj neki korak. Da smo prešli korak bili bi u vezi, pošto nismo prešli ne osećam potrebu da nastavljam - rekao je Filip.

Naredni klip koji je pušten bio je klip rapsrave Luke Vujovuića i Aneli Ahmić. Voditeljka je dala reć Sofiji Janićijević.

- Luka ovde klasićno manipuliše Aneli, ispira joj mozak, a hoće sebe da predstavi kao divno, a on je jedan opasan manipulator. On umesto da bude uz nju, on je kanali - rekla je Sofija. ž

- Ja sam danas shvatio da bih ja mogao da se družim sa Lukom, šokiran sam kako on nigde nije doprineo da je kriv, a oni će ovako urati do kraja rijalitija. Oni će se svašta radii do kraja - Rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Sofija Janićijević hvali Anđela Rankovića.

- Lep su par! Vratio bi je Anđelo na pravi put. Mislim da joj se Anđelo sviđa, ali videćemo. Ko god želi da bude sa njom nek bude. Nisu oni meni prijatelji da bih se ja ljutio. Da su to moji drugari pa možda i da se ljutim. Mislim da joj se Anđelo najviše dopada. Možda je gledala neku sezonu kako je sve bajno i sjajno sa njim. Ovde je jako teško imati devojku i bivšu da tu ide. Tu mi imamo super odnos, ali sam joj danas rekao da ne želim da komuniciram sa njom jer mi pravi problemi. Meni nije prijatno i ja želim da se distanciram – rekao je Terza.

- Meni Anđelo prija, on je smiren i normalan dečko. Mi nijednog trenutka nismo pričali o dopadanju i ljubavnom odnosu - rekla je Sofija.

- Lepa je, zgodna je, priča mirno i staloženo. Ona ne želi da ulazi ni u kakve veze, a i ja isto tako. Za sada mi prija druženje jer mi deluje da je normalna devojka. Ja ne želim nešto za silu i ne osećam da želim da budem u vezi - rekao je Anđelo.

Usledio je klip na kojem je Luka Vujović priča sa Anitom Stanojlović, te je otkrio o čemu se radio:

- On je meni rekao da ona njega juri - rekao Aneli.

- Ona je meni prišla i to se vidi - rekao je Luka.

- Ja nemam nameru da dajem nikome na značaju, to me ne zanima - rekla je Anita.

- Vidi se ovde da Luka glumi šmekera, on ostavlja otvoreno sve. Ja gledam klipove Luke i Aneli oni se samo svađaju,oni ako su imali lep život napolju, što se sada svađaju - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Teodora Delić govori da će u nekom trenutku njena preljuba da se preokrene u njenu korist.

- Ona 15 dana govori da se ja sve foliram. Videćemo šta će da se okrene. Ispada da se ona bori sa mnom - rekao je Bebica.

- Ja sam najgora u njegovim očima - rekla je Tedora.

- Kad sam ja to rekao? - pitao ej Bebica.

- Je l' lepo ovo što sam ja uradila? - pitala je Teodora.

Na narednom klipu koji je pušten Luka Vujović pušta balone koje je dobio sa Aneli Ahmić i govori kako njihova veza više ne postoji.

- Aneli to zna, ja sam joj rekao da sam hteo da napravim klip i to je to - rekao je Luka.

- Mene Luka podseća na Baneta Čolaka, isto radi sve, voli da pravi klipove. Ovo rade muškarci koji prave sprdnju od devojke ili koji su povređeni - rekao je Bora.

- Važno je da je sačuvao fanove - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom flertuju Sofija Janjićijević i Borislav Terzić Terza.

- Dobro je što sam se negde kontrolisala. Bilo mi je krivo i osećala sam se loše, nije mi ni sad prijatno. Džabe je sve što on priča kad nema dela. Nemamo komunikaciju i nećemo ni imati. Sve što je pričao pogazio je u par čaša piva i viskija - rekla je Mina.

- Bilo je par pesama naših - rekao je Terza.

- Pitala bih ga da je Mensur ovde - rekla je Mina,

- Mene to ne zanima, mi nismo u vezi par dana. Ona se smeškala, ja sam se smeškao. Ona sve to zna i sama je rekla da ne oseća ništa sa moje strane. Ne može ovo da se opravda, ali ja nemam emociju prema Sofiji. Ona je meni draga i imam žal što mi nismo nastavili dalje, ali Bože moj. Rekao sam joj da ne želim da komuniciram sa njom jer imam problem sa Minom. Ovo što se dešava između mene i Mine ne može ni Bog da poveže. Filip i ja smo doneli odluku da nećemo piti, ali i dalje neću biti sa njom - rekao je terza.

Na narednom snimku koji je pušten takmičari su mogli videti kako Nenad Macanović Bebica plače i govori Dači Virijeviću kako bi dao život za Teodoru Delić.

- On je toliko pijan bio da je jurio ljude po kući i ispitivao ih da li je on dobar , da li je kriv, a ja mislim da je on otpatio svoje i da je vreme da nastavi dalje. Bolje meni da da pivo, nego da se prosipa po kući, jurio si prvo Sofiju - rekla je Teodora.

- Pitao me je da li je loš čovek - reka je Sofija.

- Ti sada spuštaš loptu njemu - rekla je Teodora.

- Teodora manipuliše, on kao vatao nekoga za ruku, a ona legla u krevet sa drugim. Ti devojko nisi krštena. - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Borislav terzić Terza govori o emocijama prema Sofiji Janićijević.

- To sam rekao i malopre. Prošao je dug period i došlo mi je da sad to kažem kad nemam emocije prema njoj. Mi smo nešto veliko uradili. Sad nemam emocije i mogu da pričam. Više sam se ponizio posle sa svim devojkama nego sa njom - rekao je Terza.

- Za mene je ovo najveće poniženje i neću da prelazim preko toga. Staviću sebe na prvo mesto žao mi je što se sve ovako izdešavalo, a stavrno sam velike emocije stvorila prema njemu - rekla je Mina.

Usledio je nov klip, na kojem su prikazani Maja Marinković i Filip Đukić u kupatilu. Prvi koji je komentarisao klip bio je upravo Filip:

- Ja se ne sećam ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Brani me, reci nešto - dodala je Maja.

- Sledeći put ne možeš da finališeš. ti si sreda devojka - rekao je Dača.

Autor: S.Z.