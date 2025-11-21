DOKAZ CRNO NA BELO: Nakon što je Sita rekla da se protiv Hane vodi krivični postupak, Pink.rs došao u posed dokumenta koji dokazuje da AHMIĆEVA PONOVO LAŽE (FOTO)

Sada je sve jasno!

Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjia, uselila se u ponedeljak u Elitu 9 i tom prilikom otkrila šta su ona i Nerio sve trpeli od strane njegove majke Site Ahmić.

Nakon što je Nerio pre mesec dana otkrio na koji je način Sita sve pretila Hani i njemu i šta je sve radila kako bi ih rastavila.

Nakon što je Sita izjavila da se protiv Hane vodi krivični postupak, Pink.rs je došao u posed dokumenta u kojem se vidi da se protiv Hane ne vodi nijedan krivčni postupak.

Dokument koji to dokazuje pogledajte u nastavku.

