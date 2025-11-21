AKTUELNO

Domaći

NOVI HAOS ANELI I LUKE: Žestoko zaratili, ona sve poklone pobacala u smeće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a ona je nastavila da ljubomoriše na Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški.

- Šta ja tebi prebacujem? - pitao je Luka.

- Ja tebi danas ništa nisam rekla. Šta ti je? - dodala je Aneli.

pročitajte još

Nezaboravna proslava Aranđelovdana u Eliti: Nikad bolja atmosfera, takmičari se provode za sve pare! (VIDEO)

- Je l' ja tebi nešto prebacujem? - ponovio je Luka.

- Ne, da li sam ja tebi? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, za Minu. Rekla si mi "mrš" jer me je pitala da li poznajem Nikolu. Sa kim ti pričaš i da li si tokom cele slave razgovarala sa Anđelom? Evo ti ovo, tražila si da baciš. Sve ide u smeće - pričao je Luka.

- Opet raskidaš, to hoćeš da one (Mina i Anita) gledaju - rekla je Ahmićeva.

pročitajte još

Veliko veselje u Eliti: Atmosfera dostigla vrhunac, takmičari zaigrali kolo! (VIDEO)

- Sama si tražila da uzmeš i da baciš - dodao je Luka.

- E, sad gledaj, govedo jedno. Ponovo flertuješ na moje oči - poručila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Novi haos Luke i Aneli: On obelodanio detalje njene moguće trudnoće, ponovo je uhvatio u laži! (VIDEO)

Domaći

Bebica ponižen kao nikad, obelodanjeni svi Teodorini flertovi! Luka i Aneli NAPRAVILI HAOS, ona pobacala sve POKLONE i iselila ga iz kreveta!

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Aneli pobacala sve poklone od fanova i iselila Luku iz kreveta, preko NJE mu neće preći (VIDEO)

Domaći

Spreman sam da oprostim sve: Alibaba pokušao da spusti loptu sa Aneli! Ogolio dušu pred svima, ona ponovo urliče i žestoko ga vređa! (VIDEO)

Zadruga

Saga ne prestaje! Asmin ponovo došao do Aneli, ona mu ponudila Norinu flašicu, on je ODBIO zbog Luke (VIDEO)

Domaći

ANELI I ASMIN OČI U OČI: Ona jedva dočekala da ugrabi priliku da razgovaraju, nastao haos zbog male Nore! (VIDEO)