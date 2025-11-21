NOVI HAOS ANELI I LUKE: Žestoko zaratili, ona sve poklone pobacala u smeće! (VIDEO)

Drama!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a ona je nastavila da ljubomoriše na Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški.

- Šta ja tebi prebacujem? - pitao je Luka.

- Ja tebi danas ništa nisam rekla. Šta ti je? - dodala je Aneli.

- Je l' ja tebi nešto prebacujem? - ponovio je Luka.

- Ne, da li sam ja tebi? - pitala je Aneli.

- Da, za Minu. Rekla si mi "mrš" jer me je pitala da li poznajem Nikolu. Sa kim ti pričaš i da li si tokom cele slave razgovarala sa Anđelom? Evo ti ovo, tražila si da baciš. Sve ide u smeće - pričao je Luka.

- Opet raskidaš, to hoćeš da one (Mina i Anita) gledaju - rekla je Ahmićeva.

- Sama si tražila da uzmeš i da baciš - dodao je Luka.

- E, sad gledaj, govedo jedno. Ponovo flertuješ na moje oči - poručila je Aneli.

Autor: A. Nikolić