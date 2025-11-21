Presekla sam, kraj: Mina diže ruke od ljubavi sa Terzom! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški otkrila je Tanji Boginji da je odlučila da digne ruke od ljubavi sa Borislavom Terzićem Terzom jer je shvatila da se on nikad neće promeniti.

- Je l' sve u redu? - pitala je Boginja.

- Presekla sam kraj - rekla je Mina.

- Rekao je i Filip da neće da pije, pa pije - dodala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ja nisam sa Filipom u vezi - pričala je Mina.

- Šta se nerviraš? Ima momaka, lepa si i zgodna - pričala je Boginja.

- Sama sam najbolja - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

