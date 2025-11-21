Presekla sam, kraj: Mina diže ruke od ljubavi sa Terzom! (VIDEO)

Donela odluku!
Mina Vrbaški otkrila je Tanji Boginji da je odlučila da digne ruke od ljubavi sa Borislavom Terzićem Terzom jer je shvatila da se on nikad neće promeniti.
- Je l' sve u redu? - pitala je Boginja.
- Presekla sam kraj - rekla je Mina.
- Rekao je i Filip da neće da pije, pa pije - dodala je Boginja.
- Pa ja nisam sa Filipom u vezi - pričala je Mina.
- Šta se nerviraš? Ima momaka, lepa si i zgodna - pričala je Boginja.
- Sama sam najbolja - rekla je Mina.
Autor: A. Nikolić