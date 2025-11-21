Mustafa navija za pomirenje Aneli i Asmina! Pogledajte šta ga je ODALO, ovo je totalni preokret (FOTO)

Danima unazad, milioni gledalaca netremice prate dešavanja u "Eliti 9", a posebno izolaciju u kojoj se ove nedelje našao bivši ljubavni par, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić! Njihovo zbližavanje šokiralo je mnoge, a reakcije njegovog oca Mustafe pokrenule su lavinu komentara na mrežama!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Sada, ispod objave koju je Mustafa Durdžić, Asminov otac, podelio na svom Fejsbuk nalogu (reč je o ljubavnom klipu, pročitajte detaljnije u linku ispod) , nizalo se pregršt komentara, a Mustafine reakcije na neke od komentara, pokrenule su lavinu istih na mrežama.

Naime, na nekoliko komentara korisnika ove mreže, koji aludiraju na to da Aneli i Asmin treba da se pomire ili da su pak, jako slati u izolaciji i sl., Mustafa je ostavio lajk ("sviđa mi se"), što su mnogi korisnici društvenih mreža okarakterisali to kao njegov blagoslov za njihovo pomirenje ili pak, ovakav odnos.

Da sumnja u ovo bude još veća, pored pozitivnih komentara, pojavili su se i oni negativni, na koje Mustafa nije reagovao, tačnije nije ostavio ni lajk, što su fanovi protumačili kao da se Asminov otac sa ovim ne usaglašava, tačnije, ne sviđaju mu se isti.

Šta se ovde dešava i šta je po sredi, kao i da li Asmin i Aneli imaju njegov blagoslov za pomirenje, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo.

Autor: Nikola Žugić