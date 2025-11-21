AKTUELNO

Kako li će ovo opravdati?! Bela kuća bruji od Anelinih tvrdnji da je Luka TUKAO, na fotkama s mora se jasno vide MODRICE - Ahmićeva ipak NE LAŽE?! (FOTO)

Danima unazad, jedan od glavnih nemira u vezi Luke Vujovića i Aneli Ahmić, aktuelnih učesnika "Elite 9", jesu Aneline tvrdnje da ju je verenik tukao i udarao na moru, što on oštro demantuje, a Aneline fotografije s mora govore ipak drugačije!

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite 9", ušla je nekoliko nedelja nakon početka rijalitija, kako bi svog verenika Luku Vujovića upozorila na ponašanje i na flert sa Majom Marinković, njenom ljutitom rivalkom s kojom je na sudu, no međutim, stvari u njihovom odnosu počinju da se komplikuju.

Foto: Instagram.com

Naime, kako su počeli sa sve češćim i burnijim svađama, tajne i prljav veš iz njihovog odnosa tokom leta, tačnije pauze između dve sezone "Narod pita", isplivavaju na površinu, te tako, Ahmićeva je u jednom trenutku u jednoj emisiji iznela da ju je Vujović tukao, što on oštro negira, s obzirom na to da je to jedna od glavnih tema prethodnih nekoliko dana.

Foto: Pink.rs

Kako je rekao, nikada u životu nije tukao Aneli već je, kako kaže, "ćušnuo" na moru kada mu je uvredila ili opsovala majku Biljanu Vujović, ali fotografije sa istog tog mora o kom priča, govore potpuno suprotno.

Foto: Pink.rs

Naime, na jednoj fotografiji koju je Aneli objavila jasno se vide na grudima i na ruci masnice, te je sasvim jasno da je do fizičkog kontakta došlo, s obzirom na to da Ahmićeva ističe da postoji fotografija na kojoj se ovo vidi. Kako to izgleda, pogledajte u galeriji ispod:

