KARAMBOL! Terza unakazio Teodoru brutalnim prozivkama i otkrio da je prevarila Bebicu sa njim: K*rao sam te u kolima! (VIDEO)

Sad je jasno ko je lik iz priče koju je Bora Santana obelodanio!

Borislav Terzić Terza poludeo je zbog Teodore Delić, pa ju je žestoko isprozivao i otkrio da je sa njom bio intiman dok je Nenad Macanović Bebica bio u "Narod pita". Kad se Bebica umešao da je brani, Terza je krenuo na njega, ali nije došlo do okršaja.

- Tek ću da te j*bem. Boro, da li se sećaš ono što si rekao za prodavnicu? Ti ćeš mala dr*ljo, j*bem i tebe i njega i nju. Dr*lje jedne izdrkane i izj*bane. P*šite mi k*rac - govorio je Terza.

- Ja samo iskreno govorim da si rekao da ćeš da im j*beš mamu, a ja samo prenosim svojoj drugarici Mini, kao što si ti porenosio Filipu i Nenadu - pričao

- K*rao sam te dok je Bebica bio u Narod pita - rekao je Terza, a onda se zaleteo na Bebicu.

- J*bem tebe i f*lju ovu malu, ja sam na njoj k*rac tresao. Ja sam nju j*bao dok si ti bio u "Narod pita". Ja sam te j*bao, dr*ljo mala - urlao je Terza.

- J*bem ti mamu - dodao je Bebica.

- J*bem ti ovu k*rvu malu. Dođi da te zgazim ovde. K*rvu si doveo u kući, kako ti je mama rekla? - besneo je Terza.

- Ti si k*rvu u kuću doveo - rekao je Bebica.

- Nisam ti ja FIlip Đukić, ajde mene prati - dodao je Terza.

- Nenade, ti mene ne treba da braniš i ne zanimaš me - umešala se Teodora.

- J*bao ju je Filip u izolaciji. Moju devojku niko nije k*rao kao što je tvoju. Ja sam je žvalavio i vatao prošle godine. Pokupio sam je ispred zgrade i k*rao je u kolima - nastavio je Terza.

- Kajaćeš se Terza - rekla je Teodora.

- Ti se ne ložiš na Filipa, nego na mene. Tarifa ti je 200 evra, ti si u katalogu - dodao je Terza.

