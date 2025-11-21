Ana Radulović VS Darko Tanasijević! Voditelji Elite rešili da odmere snage, pogledajte borbu koja će vas nasmejati do suza (VIDEO)

Voditelji najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, "Elite 9", Darko Tanasijević i Ana Radulović, samo nekoliko sati pred početak emisije "Pitanja novinara", rešili su da odmere snage u novom, viralnom izazovu.

Jedna od najatraktivnijih voditeljki na našim prostorima, Ana Radulović i njen kolega, voditelj Darko Tanasijević, jedan od omiljenih publici i gledaocima, samo nekoliko sati pred večerašnju emisiju "Pitanja novinara", u kojoj će oboje zauzeti svoje stolice, rešili su da odmere snage u jednom izazovu.

Naime, reč je o izazovu u kom učesnici drže predmet u ruci, dok je njihov protivnik zaklonjen, tako da isti ne može da vidi. Jedino što imaju je zvuk i intucija. Zadatak je da pogode: "Da li druga osoba stvarno drži predmet koji je rekla da ima, ili samo blefira?" Izazov je postao hit jer kombinuje blefiranje, psihologiju, slušanje na sitne zvukove i mnogo smeha kada neko bude provaljen.

U ovom izazovu oprobali su se Ana i Darko, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić