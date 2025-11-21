Nije imala aferu samo s Terzom! Oglasio se Munja za Pink.rs, pa sve raskrinkao: Imali smo nešto, što me ne tuži ako nije istina?! (FOTO+VIDEO)

U žaru svađe u spavaćoj sobi, Terza je izneo da je bio intiman sa Teodorom Delić, a mi smo odmah pozvali njegovog druga, Danijela Dujkovića Munjeza, kako bi saznali da li je ovo istina!

Teodora Delić danima unazad na meti je osuda od strane svojih cimera, ali i gledaoca, zbog svog ponašanja i odnosa sa Filipom Đukićem pred svojim verenikom Nenadom Macanovićem Bebicom. Naime, Teodora je nedavno izgovorila "DA" svom, tada, vereniku Bebici, time potvrdivši da sa njim želi da provede ostatak života. No, međutim, stvari se otimaju kontroli kada ona rešava da na njegove oči bude prisna sa Filipom Đukićem, te priznaje da joj se Filip dopada od početka devete sezone rijalitija.

Tada je počeo da isplivava sav njen prljav veš, ali i njeno pravo lice na površinu, s obzirom na to da je bez stida i blama okrenula leđa Bebici i tom prilikom ga izdala pred milionima, ne mareći za njegova osećanja, a sve to pravdajući svojim nezadovoljstvom.

Bora Terzić Terza u žaru svađe sa njom otkrio je da su bili intimni u kolima, a s obzirom na to da se o njihovom odnosu spekuliše već dve sezone, kao i o njenom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, mi smo ga odmah pozvali.

Na samom početku razgovora, otkrio nam je da je tačno da je i on bio intiman sa Teodorom dok za Terzu, kako kaže, ne zna, ali da mu veruje.

- Zašto me ne tuži ako sve nije istina što se tiče mene i nje?! Neću da je blatim, u smislu da se dokazujem da sam nešto imao sa njom, njoj na čast. Za Terzu ne znam da se video s njom, ali ako on to kaže, ja ću da stanem iza njega i verovaću mu. Nervira me što nekada demantuje kada se pomire, pa kao nisu bili zajedno. Brate, je l' si je je*ao ili nisi?! Evo ja kažem, ja sam imao nešto s njom, kraj i tačka, neću da se oglašavam povodom toga - rekao je Munjez, a onda je dodao:

Ako ne bude u vezi više sa Bebicom, kada izađe, Terza i ja ćemo je oplesti u trojci, a možemo i Bebicu s njom i to je to.

Autor: Nikola Žugić