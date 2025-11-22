AKTUELNO

Domaći

Oglasila se Stefani Grujić! Podelila fotku iz porodičnog doma, zapušila usta zlim jezicima i pokazala sina Konstantina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Emotivno!

Danijel Dujković, poznatiji i kao Munjez, u "Elitu 8" ušao je kako bi se gledaocima pokazao u totalno drugom svetlu, ne očekujući da će ta sezona biti za njega jedna od onih u kojoj se učesnicima život okrene naopačke. U njegovom slučaju, ovo je bilo veoma pozitivno!

Foto: Instagram.com

Naime, jednog dana, ne očekujući pismo Velikog šefa, Munjez je saznao da je postao otac sina Konstantina i to da je Stefani Grujić, njemu tada bivša partnerka, sakrila trudnoću od svih zajedno sa svojom tadašnjom partnerkom Jovanom Tomić Matorom, aktuelnom učesnicom "Elite 9".

Sada, na svom instagram profilu oglasila se i majka, Stefani, koja je podelila fotografiju svog sina Konstantina kako leži na krevetu, te je jasno da je i ona brižna majka, koja brine o svom sinu, iako su joj mnogi tokom učešća to prebacivali.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

