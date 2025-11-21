AKTUELNO

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za stolom!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić.

- Optužila si ga i da je cinkara, on se tu iznenadio. O čemu se radi - pitao je Darko.

- To je neki dan kada sam išla, on meni govori, o tome se ne priča, tako da ne želim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada govorimo o nasilju koje si ovde prepričavala pre sedam dana, pa si demantovala. Da li shvataš koliko ispadaš smešna, jer si se klela u ćerku, u nešto najsvetije, a ovde si taksativno navodila kako se i šta desilo - pitao je Darko.

- On to potencira, stalno govori: "Rekla si da sam te tukao". Ja ću ponovo demantovati. Imam pravo da ne pričam više o tome. Neka ispadnem najveći lažov, neka ide po meni, ja o tome ne želim da pričam. Započinje tu temu, kao da mu prija da naglasi da sam ja to rekla. Da bi me oblatio...To me ne intresuje - rekla je Aneli.

- Kada si rekla da je on fanatik i da on namerno potencira tu priču, da li je želeo da dodatno doprinese utisku kod fanova da je on divan i posvećen koji te brani, a ti si užasna i maltretira ga - pitao je Darko.

- Može tako da se zaključi. Ja sam luda, bolesna, balalajke mi je ovde pričao, kao: "Najjači smo protiv svih, sve se može ispraviti za osam meseci" i onda opet danas priča isto - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko si ti da mi zabraniš da se nasmejem i da pričam - skočio je Luka.

- Zbog čega si Luku izm*rširala iz sobe, jer si videla da priča sa Minom - pitao je Darko.

- Da, zato sam mu rekla - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što te je slao tamo gde ti je, kako kaže, mesto, u izolaciju kod Asmina - pitao je Darko.

- Ima pravo, nije samo to spominjao, Anđela nije vadio iz usta ceo dan - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Govore kako te je dozivala u osmici, ušla je ovde, smeškala ti se, spajali su vas. Moje mišljenje je da je Aneli zaljubljena u tebe, primer, da li je tebi normalno da kada Luka nije tu, da ona priča sa tobom - skočio je Vujović.

- U pravu je - dobacio je Asmin.

- Ma šta je u pravu bre?! Sisaj bre ku*ac ti, neću više da trpim teror ovde - rekao je Luka.

- Evo ga, pravi haos namerno sa Asminom - rekla je Aneli.

- Pošto ti sada zamera Asmina i ljubomoriše na Asmina, da li iz toga ispada da je folirant?! Jer kada god je bio upitan za to, on je govorio da treba da razgovarate i da budete dobri - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je, kada mi je ovde ispirao mozak, opet sam odbrusila. Pokušava da izbegne tu temu, vidim da se trudi, meni je moje dete bitnije od bilo koga - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skočio kao oparen! Luka pokazao ljubomoru prema Asminu zbog Maje, ona ga opčinila: Ne treba da se pravda, to je sve normalno! (VIDEO)

Zadruga

Ne da na nju! Teodora i Đukić dovedeni pred svršen čin, negiraju sva dešavanja iz izolacije, Filip skočio da je brani pred svima (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE ANĐELI, PA ISKALJAVA NA NJOJ! Aleksandra jednim 'udarcem' ponizila i Ivana i Milovana, Minić skočio kao oparen (VIDEO)

Zadruga

AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on..

Zadruga

'NE MOŽE SEBE DA IZVEDE NA PUT, A NE NJU!' Janjuš ne vadi iz usta Anđela, ponovo pokušao da ga ponizi, on ga potpuno ISKULIRAO! (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Aneli skočila kao oparena na Asmina, pa ga podsetila na prekid druge trudnoće: Popila sam lekove (VIDEO)