Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Šok za stolom!

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić.

- Optužila si ga i da je cinkara, on se tu iznenadio. O čemu se radi - pitao je Darko.

- To je neki dan kada sam išla, on meni govori, o tome se ne priča, tako da ne želim - rekla je Aneli.

- Kada govorimo o nasilju koje si ovde prepričavala pre sedam dana, pa si demantovala. Da li shvataš koliko ispadaš smešna, jer si se klela u ćerku, u nešto najsvetije, a ovde si taksativno navodila kako se i šta desilo - pitao je Darko.

- On to potencira, stalno govori: "Rekla si da sam te tukao". Ja ću ponovo demantovati. Imam pravo da ne pričam više o tome. Neka ispadnem najveći lažov, neka ide po meni, ja o tome ne želim da pričam. Započinje tu temu, kao da mu prija da naglasi da sam ja to rekla. Da bi me oblatio...To me ne intresuje - rekla je Aneli.

- Kada si rekla da je on fanatik i da on namerno potencira tu priču, da li je želeo da dodatno doprinese utisku kod fanova da je on divan i posvećen koji te brani, a ti si užasna i maltretira ga - pitao je Darko.

- Može tako da se zaključi. Ja sam luda, bolesna, balalajke mi je ovde pričao, kao: "Najjači smo protiv svih, sve se može ispraviti za osam meseci" i onda opet danas priča isto - rekla je Aneli.

- Ko si ti da mi zabraniš da se nasmejem i da pričam - skočio je Luka.

- Zbog čega si Luku izm*rširala iz sobe, jer si videla da priča sa Minom - pitao je Darko.

- Da, zato sam mu rekla - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što te je slao tamo gde ti je, kako kaže, mesto, u izolaciju kod Asmina - pitao je Darko.

- Ima pravo, nije samo to spominjao, Anđela nije vadio iz usta ceo dan - rekla je Aneli.

- Govore kako te je dozivala u osmici, ušla je ovde, smeškala ti se, spajali su vas. Moje mišljenje je da je Aneli zaljubljena u tebe, primer, da li je tebi normalno da kada Luka nije tu, da ona priča sa tobom - skočio je Vujović.

- U pravu je - dobacio je Asmin.

- Ma šta je u pravu bre?! Sisaj bre ku*ac ti, neću više da trpim teror ovde - rekao je Luka.

- Evo ga, pravi haos namerno sa Asminom - rekla je Aneli.

- Pošto ti sada zamera Asmina i ljubomoriše na Asmina, da li iz toga ispada da je folirant?! Jer kada god je bio upitan za to, on je govorio da treba da razgovarate i da budete dobri - pitao je Darko.

- Tako je, kada mi je ovde ispirao mozak, opet sam odbrusila. Pokušava da izbegne tu temu, vidim da se trudi, meni je moje dete bitnije od bilo koga - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić