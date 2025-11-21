Uvek radim ono što želim: Alibaba priznao Luki da bi smuvao Aneli očas posla da mu je to namera, ona totalno van sebe! (VIDEO)

Priznala da više ne voli Luku!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić o njenim problemima s Lukom Vujovićem.

- Asmine kako komentarišeš što te Luka oterao u tri lepe? - upitao je Darko.

- Ma može da priča šta hoće, on je povređen muškarac i ima pravo. Ja da sam hteo, bio bih s Aneli. Mi smo se spojili prijateljski, a ne ništa ljubavno. Rekao sam Aneli da popriča s njim i ako ne može da reši, onda treba da ide dalje. U ovoj situaciji treba da se fokusira na Noru, a ne na ostale stvari - rekao je Alibaba.

- Luka ti je danas rekao da si debiluša, budaletina neopevana, rekao ti je da bi ti nabio kofer sa šminkom u glavu, da se našminkaš kako treba... A predstavlja se kao neko ko ne vređa? - upitao je Darko.

- Ove godine me vređa osamdeset posto više nego što sam ja njega vređala prošle godine. Sve dođe na svoje i na kraju svako pokaže svoje lice, a on je za mene pokazao loše lice. Njegovo ponašanje sada je prešlo svaku meru - rekla je Aneli.

- Luka stalno potencira to kako mu ti vređaš majku, a danas ti je rekao: “Marširaj tako mamu svoju“? - upitao je Darko.

- Da, on stalno priča kako sam ja vređala njegovu majku iako to nije tako apsolutno - rekla je Aneli.

- Opet si ponovila da je Luka bolesni manipulator... Na kojim primetima to uviđaš? - upitao je Darko.

- Priča mi kako nećemo pričati ni sa kim i kako smo najjači, a onda dođe i sa strane radi sve kontra - rekla je Aneli.

Ponovio je više puta:“Znaš šta bih joj bre napravio da me napolju ovako ponižava“, da li te izjave na neki način potvrđuju sve ono za šta si ga optužila prošlog petka? - upitao je Darko.

- Neka odgovara kako želi, ne bih više pričala na tu temu. Verovatno bi mi kupio cveće i izveo me na večeru. Nemam više volju da ga zagrlim, ma nemam sve je umrlo u meni - rekla je Aneli.

Kakvo mišljenje o tebi ima tvoj bivši verenik kada ti kaže da bi se ti izjebala sa Karićem na keca? - upitao je Darko.

- Jasno je kakvo mišljenje on ima o meni, sve je jasno. Želi da kaže kao da me on spasio nekih stvari, ali to su gluposti - rekla je Aneli.

- Jel se plašiš tužbi koje protiv tebe podnosi Luka? - upitao je Darko.

- Ma uopšte me to ne zanima, to su laži i nek radi šta hoće. Sve ćemo rešiti na sudu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić