Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)

Au, kakav šok!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi sa njim porazgovarao.

- To da je pričala da sam je krišom snimao, taj snimak sa mora, za to ću da je tužim. Voleo bih da mi otac dođe u posetu za Novu godinu sa sinom. Ima stvari koje mene muče, a za koje mene Aneli nije pitala kao moja verenica, nije me pitala da li mi je teško - rekao je Luka.

- Evo pravi žrtvu. Sada priziva oca, a u Narod pita je govorio kako ga ja teram da zovem oca, što je najveća istina. Nekoliko puta sam mu rekla da ga zove i rekla sam da ga zove da se nađemo svo troje - rekla je Aneli.

- To je istina, ja nisam dobro od kada mi je stiglo pitanje za oca i njegovo stanje - rekao je Luka.

- Da, pa je meni govorio kako Baja ide brzo. Ovo je patetika za sve iz publike - dobacila je Aneli.

- Ja sam rekao da u sebi imam brigu o svojim roditeljima - rekao je Luka.

- Odgovara mu ova priča, znaš kada se ovde zeza?! Tako se i meni zezao kod kuće - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić