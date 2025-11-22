AKTUELNO

Domaći

Sa njim suze, sa mnom osmeh, ovako se ponaša muškarac: Asmin dočekao pet minuta i PREGAZIO Luku, pa progovorio o odnosu sa Aneli: Ona je meni rekla da je Luka udavio sa pričom, da non stop priča (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Iskreni do koske!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi prokomentarisao odnos sa Aneli Ahmić.

- Asmine, da li ti je nedostajala Aneli, pa se topite dok pričate - pitao je Darko.

pročitajte još

Pao dogovor: Aneli i Alibaba se tope dok se prisećaju zajedničkih trenutaka, nećete verovati kakav su plan smislili! (VIDEO)

- Jeste iskreno. Drago mi je da imamo ovakav odnos, ovako je trebalo od prvog dana od kada smo se razišli. Meni je Luka rekao da naučim od njega kako se ponaša muškarac. Kod njega, svaka tema suze i bes, a kod mene osmeh. Ovako se ponaša pravi muškarac...Ništa ne pričamo ljubavno, ona mi stalno ponavlja da ga voli - rekao je Asmin.

- Ona misli da me voli, kada se topi s drugim, ne može da me voli - dobacio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitao sam ako želi da dođe Luka da prespava...Što se mene tiče, može da dođe, šta ima veze, oni su par - rekao je Asmin.

- Asmine, je l' si primetio da Aneli zapuši uši dok Luka priča, a dok ti pričaš, ona sluša - pitao je Darko.

pročitajte još

Zamolila sam ga da reši te papire, jer Nora nije otišla na sistematski tri godine: Aneli progovorila o odnosu sa Asminom i njihovom procvatu posle dve

- Poenta je što normalno da pričamo, a ovde je vika i nadmetanje ko će se više osuditi - rekla je Aneli.

- Ona je meni rekla da je Luka udavio sa pričom, da non stop priča...S njom treba da znaš, nije njoj lako, ušao je Nerio, ušla Hana, problem u ljubavi, problem sa mnom. Treba svi da je razumemo, da spustimo loptu. Jes se nešto prolepšala, svaki mi je dan sve lepša i lepša - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se tokom vaših razgovora jasno video da jedno na drugo niste imuni - pitao je Darko.

- Na ljubavni način, sto odsto tvrdim, nema šanse kod mene, ali ovako, moje dete je sa njom, nije da je mrzim ili da joj ne želim dobro, stvarno joj želim sve najbolje. Trenutno mi je da bude srećna u ljubavi, to svi zaslužujemo, ali ona nije bila srećna u ljubavi posle mene - rekao je Asmin.

pročitajte još

Totalno joj isprao mozak: Kačavenda poludela zbog Lukinih manipulacija, pa stala u Anelinu odbranu! (VIDEO)

- Zbog čega Aneli ne da da Nora ode u Linc kod babe i dede na dve, tri nedelje - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi, ja znam da bi Aneli to dala. Ona to ne može sada zbog Jasne, ja imam uticaj na svoje roditelje, ali ona nema. Ja sam siguran da bi pustila Noru da ide kod babe i dede, da li u Linc ili gde god...Ona, na primer ne zna, ja se nisam oglašavao četiri ili pet meseci, Sita i Grofica nisu stajale. Ja sam rekao Siti da sve što treba za Noru da me zove, daje mi ruku i kaže da će tako biti, njen brat kaže: "Što to radite?! Znate da nije istina, da je dobar čovek", nakon tri dana, iste stvari po instagramu - rekao je Asmin.

pročitajte još

Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored: Mina i Terza udruženim snagama kompletno raskrinkali Luku Vujovića (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Morao da se pokori pred Enom?! Mateja izrešetao Luku zameranjima, smatra da se PONIŽAVA, a onda je Peja progovorio o odnosu sa Karićem i Sandrom (VIDE

Domaći

Svi demoni u meni mi govore da si ona prava: Gastoz dočekao da popije čaj sa Anđelom, njih dvoje stavili sve karte na sto (VIDEO)

Zadruga

Cvrkuću kao deca! Teodora i Đukić nastavljaju sa flertom, ne skidaju osmeh s lica: Znaš kako si lepša bez šminke (VIDEO)

Zadruga

Opa! Gledateljka misli da se Sofi PRIŠLEPALA Gastozu zbog trećeg mesta, Keti progovorila o odnosu sa Acom kockarom (VIDEO)

Domaći

Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim: Luka otvorio Aneli dušu o njihovoj bebi, zajedničkim snagama priželjkuju ćerku (VIDEO)

Zadruga

Ne može ti taj muž biti nasilnik, a sada presveti Uroš: Sanja ispresecala Aleksandru, Mateja progovorio o odnosu sa Nikolićevom i Stefanom Karićem (VI