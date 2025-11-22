Sa njim suze, sa mnom osmeh, ovako se ponaša muškarac: Asmin dočekao pet minuta i PREGAZIO Luku, pa progovorio o odnosu sa Aneli: Ona je meni rekla da je Luka udavio sa pričom, da non stop priča (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi prokomentarisao odnos sa Aneli Ahmić.

- Asmine, da li ti je nedostajala Aneli, pa se topite dok pričate - pitao je Darko.

- Jeste iskreno. Drago mi je da imamo ovakav odnos, ovako je trebalo od prvog dana od kada smo se razišli. Meni je Luka rekao da naučim od njega kako se ponaša muškarac. Kod njega, svaka tema suze i bes, a kod mene osmeh. Ovako se ponaša pravi muškarac...Ništa ne pričamo ljubavno, ona mi stalno ponavlja da ga voli - rekao je Asmin.

- Ona misli da me voli, kada se topi s drugim, ne može da me voli - dobacio je Luka.

- Pitao sam ako želi da dođe Luka da prespava...Što se mene tiče, može da dođe, šta ima veze, oni su par - rekao je Asmin.

- Asmine, je l' si primetio da Aneli zapuši uši dok Luka priča, a dok ti pričaš, ona sluša - pitao je Darko.

- Poenta je što normalno da pričamo, a ovde je vika i nadmetanje ko će se više osuditi - rekla je Aneli.

- Ona je meni rekla da je Luka udavio sa pričom, da non stop priča...S njom treba da znaš, nije njoj lako, ušao je Nerio, ušla Hana, problem u ljubavi, problem sa mnom. Treba svi da je razumemo, da spustimo loptu. Jes se nešto prolepšala, svaki mi je dan sve lepša i lepša - rekao je Asmin.

- Da li se tokom vaših razgovora jasno video da jedno na drugo niste imuni - pitao je Darko.

- Na ljubavni način, sto odsto tvrdim, nema šanse kod mene, ali ovako, moje dete je sa njom, nije da je mrzim ili da joj ne želim dobro, stvarno joj želim sve najbolje. Trenutno mi je da bude srećna u ljubavi, to svi zaslužujemo, ali ona nije bila srećna u ljubavi posle mene - rekao je Asmin.

- Zbog čega Aneli ne da da Nora ode u Linc kod babe i dede na dve, tri nedelje - pitao je Darko.

- Vidi, ja znam da bi Aneli to dala. Ona to ne može sada zbog Jasne, ja imam uticaj na svoje roditelje, ali ona nema. Ja sam siguran da bi pustila Noru da ide kod babe i dede, da li u Linc ili gde god...Ona, na primer ne zna, ja se nisam oglašavao četiri ili pet meseci, Sita i Grofica nisu stajale. Ja sam rekao Siti da sve što treba za Noru da me zove, daje mi ruku i kaže da će tako biti, njen brat kaže: "Što to radite?! Znate da nije istina, da je dobar čovek", nakon tri dana, iste stvari po instagramu - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić