Zauvek otpisana: Alibaba spustio ručnu i priznao da ga je Stanija razočarala, od sutra više neće imati kočnicu da radi šta oseća! (VIDEO)

Ko se ovome nadao?

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Asminom Durdžićem o Staniji Dobrojević.

- Koliko te razočarala Stanija? - upitao je Darko.

- Jeste me razočarala zbog nekih sitnica, a ja se uvek hvatam za sitnice - rekao je Alibaba.

- Pričao si Dači danas da te razočarala jer se nije setila da ti pošalje jednu čestitku? - upitao je Darko.

- Jeste, razočarala me zato što ona zna zbog čega sam ušao ovde i onda ona ne može da napiše čestitku jednu. Danas je moja sestra našla način da mi pošalje poruku, a nju očigledno boli k*rac za neke stvari i nije želela da nađe način da mi napiše nešto - rekao je Alibaba.

- Rekao si da te od danas ne zanima? - upitao je Darko.

- Ja zbog nje nisam želeo da radim neke stvari, ali više neću imati kočnice za neke stvari - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić