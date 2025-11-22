Shvatila sam da sam uzrok haosa: Teodora dobila šamar realnosti i shvatila koliko je ispala loša, pa ponovo žestoko ukanalila Bebicu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Teodorom Delić o njenom odnosu s Filipom Đukićem, ali i raskidu s Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kako je moguće da tokom Filipovog najtežeg dana u rijalitiju ti ne budeš uz njega, nemaš potrebu da mu priđeš, popričaš s njim i zagrliš ga već se šminkaš, uvijaš kosu i izjavljuješ: ’’Udri brigu na veselje’’ - upitao je Darko.

- Ne sećam se da sam to izjavila, nije mi uopšte bilo prijatno da mu prilazim jer sam smatrala da sam možda i uzrok te situacije. Ja sam se povukla i negde sam poslušala pojedine cimere - rekla je Teodora.

- Zbog čega glumiš da ti je krivo što je Filip nakon žurke završio u tvom krevetu, kad si isti taj dan prihvatila Filipov poziv da spavaš kod njega u krevetu s njim i pravila haos jer Anđelo nije hteo da te pusti u krevet? - upitao je Darko.

- Iskreno nisam očekivala ovakvu reakciju od Nenada, nikad ne bih rekla da će prići i udariti nekog dok ga ne gledamo. Mislim da Nenad da nije popio, da ne bi došlo do te situacije - rekla je Teodora.

- Stalno ističeš kako sa Filipom nije došlo ni do poljupca, zar nije manje logično s nekim se vaćariti u krevetu i pipkati već poljubiti se? - upitao je Darko.

- To su bili intimni zagrljaji, nije došlo ni do poljupca ni do s*ksualnog odnosa. Više je bio intenzivniji zagrljaji, duže su trajali nego što su bili intimni dodiri - rekla je Teodora.

- Da li si svesna koliko si se ponizila kada si svojim očima gledala Filipa i Maju, a na kraju završio s tobom u krevetu? - upitao je Darko.

- Ja sam slala ljude da ga smeste u krevet, nisam želela da legnem s njim samo što mislim da je alkohol presudio to veče - rekla je Teodora.

- Nakon Filipove vatačine sa Majom, rekla si mu: ’’Prošlog utorka smo gledali moje klipove sa Asminom, ovog će biti haos zbog tvojih klipova sa Majom, ali preživećemo’’. Da li je to zdrav i normalan početak jednog odnosa kad vi niste ni ušli u vezu, a ne zna se ko se s kim hvata? - upitao je Darko.

- Iskreno kad mi kažeš tako, to zvuči katastrofa. Ja nisam izgradila emociju prema njemu i da nismo ušli u konkretan odnos s njim, a da smo ušli u konkretan odnos mislim da do toga ne bi došlo obzirom da su njegovi prijatelji isticali da je veran u odnosu - rekla je Teodora.

- Kakav je osećaj izgubiti nekoga ko je bio spreman da za tebe da život, zarad nekoga ko je digao ruke od tebe čim te odveo u krevet? - upitao je Darko.

- Ne verujem da bi on dao život za mene, ne treba da se lupeta kad popije - rekla je Teodora.

- Da li si razočarana u Filipa što nije ispunio svoje obećanje i tebe odveo sa strane da ti saopšti odluku o vašem odnosu, kao što je za stolom par dana ranije rekao da će uraditi, već te pred svimža ponizio i onako odjavio? - upitao je Darko.

- Nije ni morao da mi kaže, već sam videla to i bilo mi je logično - rekla je Teodora.

- Više puta si Bebici u sredu nagovestila da je ovde uspeo da razdvoji tebe i Đukića, ali ne i napolju. Aludirala si da ćete svoj odnos nastaviti napolju i da ćete biti zajedno, zbog čega si toliko samouverena da ćeš ga zanimati tad, ako ga ne zanimaš sad? - upitao je Darko.

- Nikada nisam izgovorila da ću sa Filipom biti napolju već sam mislila da neće moći da mi brani napolju da budem s nekim - rekla je Teodora.

- Jutros si ponovo navela Bebici zbog čega ne želis da budeš sa njim i rekla da nikad nećete biti zajedno, što je njega ponovo pogodilo. Zašto imaš potrebu da pristaješ na razgovore sa nekim koga si ostavila zbog drugog muškarca i samom pričom sa njim mu kopaš po ranama? - upitao je Darko.

- Htela sam da mi objasni neke stvari, kao naprimer zbog čega demantuje mene u nekim stvarima i priča da nije istina. Htela sam da dobijem odgovore zbog čega je demantovao da nismo imali haos napolju - rekla je Teodora.

- Zbog čega čoveku koji ti se zgadio sinoć ljubomorišeš na Sofiju? - upitao je Darko.

- Ja sam se sprdala, i on je to shvatio kao sprdnju. Hoću da napravim paralelu da sam ja to uradila, da bih ja bila osuđena, a kad on to uradi onda se ne komentariše - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić