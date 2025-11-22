AKTUELNO

Totalni pad! Đukić joj ponovo dao pedalu pred svima, pa uzdigao Maju: Čim sam ja to mogao sa njom, znači da prema Teodori nisam osećao ništa (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Teodorom Delić, podigao je Filipa Đukića, kako bi i sa njim porazgovarao o odnosu sa Delićevom.

- Da li su takmičari u pravu kada kažu da ti se Teodora nije dovoljno svidela i da si jedva čekao razlog da je odjaviš - pitao je Darko.

- Zabole me ku*ac šta pričaju ukućani. Ja znam šta sam pričao i šta sam govorio i na Igri istine i ovde za stolom. Nisam nikome ništa obećavao, rekao sam da mi se sviđa i da bih bio u vezi sa njom, ali da moram da je upoznam. Postojala je strast i privlačnost do onog trenutka koji se desio - rekao je Đukić.

- Rekao si da se ispostavilo da je takva kakvom si je zamišljao, ali si poslednjih dana si rekao da se niste poklopili - rekao je Darko.

- Ne, nisam to rekao. Odavao sam takav utisak, jer sam rekao i tebi i ovamo ljudima, ne mogu dok je on tu i dok mu nije dobro, da budem prisan s njom, da je grlim i da blejim s njom - rekao je Filip.

- Prethodnog petka si istakao da ti se kod Teodore jedino sviđa fizički izgled, nisi imao konkretne primere da navedeš karakterne osobe, sada kada je okončano, možeš li da nam kažeš šta ti se svidelo, a šta ti se nije - pitao je Darko.

- Ne sviđa mi se što ima neke te drske i arogantne odogovore prema Bebici i prema ukućanima, kapiram da bi to pravilo problem. Ima nekako mirnu energiju, ima bolestan smisao za humor, ja to gotivim - rekao je Đukić.

- Da li si očekivao od nje da ti priđe kada se sve ono izdešavalo - pitao je Darko.

- Iskreno i nisam o tome razmišljao...Bilo bi licemerno da sam tražio ili zamerio to od nje jer sam radio s Majom to na žurci - rekao je Filip.

- Filipe, kakav je ujed crne mambe - pitao je Darko.

- Imam prekid filma, stvarno ne mogu da se setim...Od kada sam se vratio kada smo igrali ono...Ja stvarno ne mogu da se setim tih situacija, nažalost, jer znam šta sam se dogovorio sa roditeljima. Moji su opušteni i lagani, jedinu stvar koju su mi rekli da ne radim je da sebe ne dovodim u takva stanja. Što se tiče Maje, ne znam kako da definišem, mi smo stvarno drugari - rekao je Filip.

- Zbog čega nisi ispunio svoje obećanje i nisi odveo Teodoru sa strane i rekao joj sve, nego si to uradio za crnim stolom - pitao je Darko.

- Zato što se desilo šta se desilo, iskoristio sam priliku i i dalje stojim pri tome i to se neće promeniti do kraja rijalitija - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

