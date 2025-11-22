Nerio zaurlao na tetku! Aneli divlja na Hanu, ona zaplakala, totalni kolaps u Beloj kući: Mama ti je prva u redovima za heptanone (VIDEO)

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Hanom Duvnjak, te je tako Aneli Ahmić skočila na nju.

- Jedva čekam da vidim dokaze da ti majka nije bila heroinska zavisnica - rekla je Aneli.

- Ja sam prodao svoju porodicu?! Ja se ovde borim za svoju porodicu! Ja sam sada za primer - rekao je Nerio.

- Otac ne želi da čuje za nju, njena porodica ne želi da čuju za nju, jer je počela da koristi te narkotike, živi u napušenom hotelu, čovek otišao glavom bez obzira u drugu zemlju - rekla je Aneli.

- Moj tata kada je otišao, ja sam imala tri godine, nisam mogla da ga oteram - plakala je Hana.

- Njen otac je ostavio njenu majku kada je bila na heroinu, njena slika i prilika govori sve. Ovo je istina, tvrdim i to je to - rekla je Aneli.

- Imaš 37 godina u guz*ci i mislim da si sposobna da držiš jezik za zubima 15 minuta, hvala! Moj otac je otišao jer se nisu slagali, dobili su me jako mladi. Moj tata je našao drugu ženu, hoće da čuje za mene, svake godine dođe u Dubrovnik ili ja odem u Švedsku. Što se tiče ostatka moje porodice, to je loša priča, ali eto, kada moram, moram. Moja majka nije bila na heroinu, koristila je nedozvoljene supstance kada joj je umro otac - rekla je Hana.

- Ja tvrdim da koristi heptanone, stoji u redu dole u apoteci u Dubrovniku - rekla je Aneli.

- Ja sam u to vreme bila sa mojom bakom, taj odnos nije bio dobar, ona je volela da popije. Ja sam bila depresivna zbog toga, nisam znala kako da se nosim sa svim tim, tako da mislim da nije u redu što Sita ismejava moju traumu. Ja sam s 15 godina otišla da živim kod tetke, socijalno me je tamo stavilo. Iako nisam htela, tamo su me stavili. Nisam imala problema sa tetkom do moje 18. godine, svađale smo se jer ona voli da popije normabele i alkohol, pa se ničeg ne seća - rekla je Hana.

- I ti si to radila, imamo priznanje od nje - rekla je Aneli.

- Moju tetku Sita ucenjuje sa videima gde ona mrtva pijana komentariše nešto - rekla je Hana.

- Uzimale ste zajedno normabele i alkohole, dolazila vam je policija - rekla je Aneli.

- Šta se sve u tvojoj kući događalo Aneli?! - rekla je Hana.

- Ovo se dešavalo kada si ti imala 14 ili 15 godina, još nije bila sa Nerijom - rekla je Aneli.

- Ja imam ludu tetku, moja porodica nije neka, ali ja nisam moja porodica, ja sam Hana, ovde sam da se maknem svoje porodice, kao i Nerio. Neću nikoga da perem od nekih stvari koje su istina, ali hoću od onih koje nisu istina - rekla je Hana.

- Hajme meni, mi mu pronalazili rizle i travu, zbog toga je bila frka. Uhvatili su ga u Dubrovniku dva meseca pre nego što će da uđe sa travom. Tada si rekao da imaš probleme kući, opljuvao si svoju majku - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić