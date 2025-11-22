TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Aneli i Luka zatresli Belu kuću raspravom, Hana i Nerio rešili da ne ćute na njene optužbe, Alibaba dao sve od sebe da zavede Maju, a učesnici stavili Teodoru na stub srama!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je dan rezervisan za emsiju ''Pitanja novinara''. Prestavnici Pink.rs portala Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, rešetali su tokom noći učesnike Elite pitanjima, a njihov domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević na samom startu porazgovarao je s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Šta se danas desilo za vreme slave? Ponovo je Luka flertovao na tvoje oči? - upitao je Darko.

- Videla sam par puta da mu je Mina prišla pre slave, a juče smo se dogovorili da više nema takvih stvari. One su dve uhode, a dogovorile smo se da toga više nema. Sve mi se skupilo i danas je bila samo kulminacija svih nezadovoljstava - rekla je Aneli.

- Meni se ona danas prva obratila, a ne ja njoj - rekao je Luka.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić.

- Optužila si ga i da je cinkara, on se tu iznenadio. O čemu se radi - pitao je Darko.

- To je neki dan kada sam išla, on meni govori, o tome se ne priča, tako da ne želim - rekla je Aneli.

- Kada govorimo o nasilju koje si ovde prepričavala pre sedam dana, pa si demantovala. Da li shvataš koliko ispadaš smešna, jer si se klela u ćerku, u nešto najsvetije, a ovde si taksativno navodila kako se i šta desilo - pitao je Darko.

- On to potencira, stalno govori: "Rekla si da sam te tukao". Ja ću ponovo demantovati. Imam pravo da ne pričam više o tome. Neka ispadnem najveći lažov, neka ide po meni, ja o tome ne želim da pričam. Započinje tu temu, kao da mu prija da naglasi da sam ja to rekla. Da bi me oblatio...To me ne intresuje - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić o njenim problemima s Lukom Vujovićem.

- Asmine kako komentarišeš što te Luka oterao u tri lepe? - upitao je Darko.

- Ma može da priča šta hoće, on je povređen muškarac i ima pravo. Ja da sam hteo, bio bih s Aneli. Mi smo se spojili prijateljski, a ne ništa ljubavno. Rekao sam Aneli da popriča s njim i ako ne može da reši, onda treba da ide dalje. U ovoj situaciji treba da se fokusira na Noru, a ne na ostale stvari - rekao je Alibaba.

- Luka ti je danas rekao da si debiluša, budaletina neopevana, rekao ti je da bi ti nabio kofer sa šminkom u glavu, da se našminkaš kako treba... A predstavlja se kao neko ko ne vređa? - upitao je Darko.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi sa njim porazgovarao.

- To da je pričala da sam je krišom snimao, taj snimak sa mora, za to ću da je tužim. Voleo bih da mi otac dođe u posetu za Novu godinu sa sinom. Ima stvari koje mene muče, a za koje mene Aneli nije pitala kao moja verenica, nije me pitala da li mi je teško - rekao je Luka.

- Evo pravi žrtvu. Sada priziva oca, a u Narod pita je govorio kako ga ja teram da zovem oca, što je najveća istina. Nekoliko puta sam mu rekla da ga zove i rekla sam da ga zove da se nađemo svo troje - rekla je Aneli.

- To je istina, ja nisam dobro od kada mi je stiglo pitanje za oca i njegovo stanje - rekao je Luka.

Za vreme kratke pauze, Anđelo Ranković seo je na garnituru, te je tako porazgovarao sa Aneli Ahmić.

- Ne brini, kada bude prilike ja ću reći, prebacuje - rekao je Anđelo.

- Ma da, prebacuje priču. Prebacuje priču sa onoga što je naumio - rekla je Aneli.

- Drugo je kada kažemo da komuniciramo, a drugo je kada on komunicira sa najboljom drugaricom od devojke koja je rekla da joj se sviđa - rekao je Ranković.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Lukom Vujovićem o njegovim problemima s Aneli Ahimić.

- Hteo bih da kažem da stojim iza svega što sam rekao danas za nju zato što se više ne osećam kao muškarac i izgubio sam kredibilitet. Toliko mi je nervozna i nabrijana, ima samo par momenata kada je ona srećna i to je to. Mi smo trebali da budemo zajedno i da budemo međusobni heroji, onda ne bi moglo iz takta da nas izbaci bilo šta - rekao je Luka.

- Malopre si pomenuo da bi voleo da ti dođe Bajo. Kako komentarišeš to što te Aneli optužila da si patetičar? - upitao je Darko.

- Ma neka misli šta želi, a ja neke stvari nosim sa sobom i držim ih u duši. Otkad smo ušli ovde, ona mene nije pitala: ''Kako si?'', imam već dvadeset dana grip i ona me nije pitala: ''Kako se osećaš?'', jednostavno nema tu potrebu - rekao je Luka.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem.

- Danas ti je rekla da ti je dala još jednu šansu, da li ispada da si opet ti taj koji je protraćio šansu i da više ne postoje - pitao je Darko.

- Živa istina jer ja njoj ništa zamerio, a ona meni jeste. Da se obratim Džastin Biberu, ona bi meni zamerila. Videli smo da je Mina razlog da ona danas baci sve stvari - rekao je Luka.

- Imam ja emocije, imam i ja da puknem, prsla sam Darko, nije mi dobro. Umesto da mi je bio podrška, on mi je napravio sve ovo - dobacila je Aneli.

- Ako si juče imala raspravu sa Neriom gde se razdrao na tebe, ti uđeš nervozna i zameriš mi zašto kiselo mleko nije kiselo. Ona nema poštovanja prema meni, ne možemo da opstanemo - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anitom Stanojlović o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Rekla si da Luku puštaš, ali da ćeš u nekom trenutku sve reći. Šta sve to kriješ o vašem odnosu i svemu što Aneli ne zna? - upitao je Darko.

- Ja sam tebi rekla kako stvari stoje u nedelju na intervju, ali su se u ponedeljak i utorak dogodile neke peckalice i situacije, ali Bože moj. Više me ne zanima manipulator i lažov, sinoć sam odlučila da mi takav manipulator ne treba u okruženju - rekla je Anita.

- Je l' Aneli nije luda kada govori o vašem flertu? - upitao je Darko.

- Nije luda, ima intuiciju i vidi šta radi - rekla je Anita.

Dača Virijević odveo je Aneli Ahmić do garderobera, kako bi joj preneo ono što mu je Luka Vujović rekao u poverenju o njoj.

- Kaže: "Je l' znaš šta ona radi?! Hoće da me nabedi da ja pričam neke stvari o njoj, a da kažem jednu rečenicu, nju bi to satrlo, a ona bi rekla da ja lažem" - rekao je Dača.

- To ti je rekao - pitala je Aneli.

- Ja sam tu sedeo na Igri istine tamo gde ti sada sediš...Ja sam ga pitao šta je, on mi kaže: "Nebitno, možda je to i laž" - rekao je Dača.

Voditelj i novinar, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Šta se ovde stvarno zbiva - pitao je Darko.

- Što se tiče Luke, Aneli i Anite, konkretno za današnju situaciju. Mi smo stajale i igrale smo kod muzike. Videla sam da se Luka okrenuo i pogledao je, rekla sam Aniti da se okrene i da ne gleda. Onda sam videla kako Aneli skida naočare i gleda, prišla je i izletela napolje. I ona je sama videla da je to bilo tako. Luka i sam daje povoda, to što govori da ga podsećam na Pavla, to na stepenicama da se smejao - rekla je Mina.

- Zašto lažeš?! Koju potrebu imaš - ubacio se Luka.

- Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored - rekla je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Milenom Kačavendom o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Milena šta ti vidiš i zaključuješ posle svih ovih drama? - upitao je Darko.

- Ja planiram Hodočanstvo odavde do Jerusalima ukoliko izdržim da slušam ova dva kretena još deset meseci. Mi ovo više ne možemo da slušamo, ja živim za dan da se desi da neko uđe zanimljiv ili da neko uđe u vezu. On usta ne zaklapa, ne znam da li nekad spava. Mene ne čudi da Aneli zapušava sebi uši, ko će da ga sluša? Ima oči kao jaja kad baciš na hladan zejtin, on je dunuo totalno. Mislim da stvarno mi svi trebamo da idemo kući, a da on ostane da priča ovde. Gleda u Anitu i pravi priče, Aneli nije uopšte luda samo što ja ne znam što ga ona trpi. Skakuće kao oparen jarac oko stola, gleda Anitu i Maju, pa prođe pored mene i umire od smeha. Čovek nije dobro i ne čudi me što tata hoće da ga vodi u Manastir - rekla je Kačavenda.

- Nerio, šta vidiš ti između Aneli i Luke? - upitao je Darko.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Aneli Ahmić, kako bi progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Hajde da čujemo sve od početka. Kako ocenjuješ tvoj i Asminov odnos ovih dana - pitao je Darko.

- Pa hajde...Šest. Ništa, normalno komuniciramo, nasmejemo se tu i tamo, prisećamo se nekih stvari, ništa sada specijalno da se nešto dešava što bi moglo ostaviti neki pečat, jednostavno spontano komuniciramo, spontano je došlo do nekih priča - rekla je Aneli.

- Koliko ti je drago što komunicirate češće, normalno, peckate, zezate i provocirate na pozitivan način?! Koliko ti je to nedostajalo?! Tebe osmeh taj tvoj odaje, ne možeš to da sakriješ - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Asminom Durdžićem.

- Koje si sve stvari u Eliti lagala o odnosu s Asminom? - upitao je Darko.

- Vidi Asmina što se smeje, drago mi je što si me uhvatio u laži. Mi se nismo mogli uskladiti oko posla, ali ja nisam imala kada da naučim jezik pošto znam da me to pitaš - rekla je Aneli.

- Što ne bi ti bila učenica, a on tvoj profesor Nemačkog jezika? - upitao je Darko.

- Može i nekada bude nagrada zajednički poziv sa Norom - rekao je Alibaba.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi prokomentarisao odnos sa Aneli Ahmić.

- Asmine, da li ti je nedostajala Aneli, pa se topite dok pričate - pitao je Darko.

- Jeste iskreno. Drago mi je da imamo ovakav odnos, ovako je trebalo od prvog dana od kada smo se razišli. Meni je Luka rekao da naučim od njega kako se ponaša muškarac. Kod njega, svaka tema suze i bes, a kod mene osmeh. Ovako se ponaša pravi muškarac...Ništa ne pričamo ljubavno, ona mi stalno ponavlja da ga voli - rekao je Asmin.

- Ona misli da me voli, kada se topi s drugim, ne može da me voli - dobacio je Luka.

Dača Virijević obišao je krug sa Asminom Durdžićem, te su tako porazgovarali o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Sve ono što je pričala za mene u sedmici je palo sada u vodu - rekao je Asmin.

- Ne, ne, polako, nije još - rekao je Dača.

- Samo da budemo pametni - rekao je Asmin.

Maja Marinković sedela je na garnituri, te je tako kukala ukućanima kako joj se jede voćna torta. Naime, Asmin Durdžić video je neku tortu na šanku, te je saznao da je čokoladna torta, te je tako krenuo u potragu za voćnom.

- Sad ću ja da je načnem - rekao je Asmin.

- Hajde Asmine, načni nam tortu - smejala se Maja.

Nakon ovoga, Asmin je bukvalno otrčao do paba kako bi našao voćnu tortu, te je tako zamolio nekoliko cimera da mu iseku parče kako bi dao Maji.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Anastasijom Brčić o gorućim dešavanjima između Aneli i Asmina Durdžića.

- Šta misliš o odnosu Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

- Iskreno mi je drago što su spustili loptu i vidim da on brine o njoj, hrani i to - rekla je Anastasija.

- Misliš li da će se pomiriti? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, mislim da su sad spustili loptu, ali da će ubrzo biti mnogo gore - rekla je Anastasija.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Teodoru Delić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Filipom Đukićem.

- Da li je bilo vredno prodati verenika i ljubav od dve godine zarad par vaćarenja sa dečkom kom se ispostavilo da si još samo jedna u nizu - pitao je Darko.

- Može da se smatra da je prodaja, samo je prelomilo da je Filip u pitanju, smatram da bi se to svakako desilo jer sam bila nezadovoljna u vezi - rekla je Teodora.

- Ako smatraš da to nije prodaja i ako si bila nesrećna, zbog čega si pristala da se udaš za Bebicu - pitao je Darko.

- Ne smatram da sam ga prevarila, logički gledano, ne, jer smo pre toga raskinuli i završili. Mislila sam da će biti bolje. Kada je on nazivao moju majku svakojakim imenima, ja sam praštala, ali je nezadovoljstvo ostalo u meni - rekla je Teodora.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je ratgovor s Teodorom Delić o njenom odnosu s Filipom Đukićem, ali i raskidu s Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kako je moguće da tokom Filipovog najtežeg dana u rijalitiju ti ne budeš uz njega, nemaš potrebu da mu priđeš, popričaš s njim i zagrliš ga već se šminkaš, uvijaš kosu i izjavljuješ: ’’Udri brigu na veselje’’ - upitao je Darko.

- Ne sećam se da sam to izjavila, nije mi uopšte bilo prijatno da mu prilazim jer sam smatrala da sam možda i uzrok te situacije. Ja sam se povukla i negde sam poslušala pojedine cimere - rekla je Teodora.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Asminom Durdžićem o Staniji Dobrojević.

- Koliko te razočarala Stanija? - upitao je Darko.

- Jeste me razočarala zbog nekih sitnica, a ja se uvek hvatam za sitnice - rekao je Alibaba.

- Pričao si Dači danas da te razočarala jer se nije setila da ti pošalje jednu čestitku? - upitao je Darko.

- Jeste, razočarala me zato što ona zna zbog čega sam ušao ovde i onda ona ne može da napiše čestitku jednu. Danas je moja sestra našla način da mi pošalje poruku, a nju očigledno boli k*rac za neke stvari i nije želela da nađe način da mi napiše nešto - rekao je Alibaba.

Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Teodorom Delić, podigao je Filipa Đukića, kako bi i sa njim porazgovarao o odnosu sa Delićevom.

- Da li su takmičari u pravu kada kažu da ti se Teodora nije dovoljno svidela i da si jedva čekao razlog da je odjaviš - pitao je Darko.

- Zabole me ku*ac šta pričaju ukućani. Ja znam šta sam pričao i šta sam govorio i na Igri istine i ovde za stolom. Nisam nikome ništa obećavao, rekao sam da mi se sviđa i da bih bio u vezi sa njom, ali da moram da je upoznam. Postojala je strast i privlačnost do onog trenutka koji se desio - rekao je Đukić.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom emotivnom brodolomu s Teodorom Delić.

- Koliko se Teodora ponizila I da li je sve došlo na tvoje? - upitao je Darko.

- Od samog početka sam pričao da će doći do ovoga, on je sad Teodoru uporedio s bilo kojom devojkom iz kluba s kojom bi završio i otišao kući - rekao je Bebica.

- Da li nakon scene koje si video između Teodore I Filipa u krevetu stojiš iza toga da ona I dalje može da ti se vrati? - upitao je Darko.

- Da, mi smo jutros pričali u pušioni i ona meni ne mora ništa da kaže. Ja odlično znam kako se ona oseća i na koji način priča neke stvari, ali treba da prođe dosta vremena i postoji šansa za pomirenjem - rekao je Bebica.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Svi vide da ta energija između tebe i Filipa pršti, šta ćeš mi reći malo više ti o tome, a da ne bude naučeno - pitao je Darko.

- Ne mogu ja da kažem ništa drugačije od onog što sam pričala. Hajde, malo više smo popili, ništa ne osporavam da mi imamo taj odnos drugarski. Ona situacija iz toaleta mi nije bila potrebna, ali ono u kazinu je sve okej. Nešto više od toga, ne - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Miljanom Kulić o odnosu Teodore Delić, Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice.

- Koji je tvoj zaključak i šta misliš o svemu? - upitao je Darko.

- Što se tiče celokupnog odnosa Teodore, Bebice i Đukića može da pogleda klip na Jutjubu: ''Miljana Kulić kod Drveta'', nema potrebe da se ponavljam. Ništa nije novo i strano je da je Bebica psihopata, provaljen je i može narod da laže da on voli, a on ne voli ni sebe. Ovo je sezona blamova i sramova, oni će se pomiriti svakako. Filip bi nastavio svoje vaćarenje utorkom sa Teodorom, to ne bi preraslo nikada u vezu pošto je Teodora prosta i primitivna, njega je sad sramota zato se i povlači - rekla je Miljana.

- Asmine zanima me tvoj komentar na odnos Filipa, Teodore i Bebice? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala ljubavni trougao Bebice, Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Kakvo ti je mišljenje o svemu što se zbiva između Bebice, Teodore i Filipa, da li će se pomiriti Teodora i Bebica i ko će koga više poniziti - pitao je Darko.

- Teodora će još jednom poniziti Bebicu, ovo što je učinjeno Bebici je nešto najstrašnije što se do sada desilo. Potpuno razumem Bebicu, još je i dobar kako bi drugi odreagovali. Ovo je beskarakterno i sramno, Teodora je ispala jeftina. Filip mi nije jasan, govorio je da bi ušao samo s Teodorom u vezu, na konto čega je zaključio da bi Teodora bila jedina žena s kojom bi ozvaničio vezu?! Meni da neko ovako kaže ko mi se sviđa, blam bi me bilo, zabila bih se u kokošinjac. Bebica mi se ovde drži top, ono što je uradio je katastrofalno, prva sam rekla da je monstrum, ali mislim da bi meni srce iskočilo na delove ovde - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Borislavom Terzićem Terzom koji je otkrio da li je imao nešto s Teodorom Delić.

- Terza da li si bio s Teodorom u kolima? - upitao je Darko.

- Nek se misle, Bebica kao da je Rok Feler pa ima kamere svuda. Želim samo da se ispravim za Milano jer je to šifra koja postoji napolju - rekao je Terza.

- Vrlo dobro znam šta si pričao napolju, a ime je na L - rekao je Darko.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Hanu Duvnjak, kako bi sa njom porazgovarao.

- Kako se snalaziš u Eliti i kako ti je - pitao je Darko.

- Pa dobro, Nerio je tu, družimo se. Maja mi je super, Rada, Miljana, Bora. Smetalo mi je malo sa Radom, jer bi Sita pumpala od spolja, jer je Aneli ušla da spaja Radu i Nerija, što mi je kontradiktorno, jer je ušla ovde kao prevarena žena - rekla je Hana.

- Koliko ti je lakše što se s problemima boriš javno i još zajedno sa Nerijom - pitao je Darko.

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Hanom Duvnjak, te je tako Aneli Ahmić skočila na nju.

- Jedva čekam da vidim dokaze da ti majka nije bila heroinska zavisnica - rekla je Aneli.

- Ja sam prodao svoju porodicu?! Ja se ovde borim za svoju porodicu! Ja sam sada za primer - rekao je Nerio.

- Otac ne želi da čuje za nju, njena porodica ne želi da čuju za nju, jer je počela da koristi te narkotike, živi u napušenom hotelu, čovek otišao glavom bez obzira u drugu zemlju - rekla je Aneli.

- Moj tata kada je otišao, ja sam imala tri godine, nisam mogla da ga oteram - plakala je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Neriom Ružanjijem.

- Nerio ispada po priči Ahmića da ovo nisi ti i da si se demonizovao pored Hane? - upitao je Darko.

- Ja sam presrećan pored Hane, cvetam pored nje - rekao je Nerio.

- Šta je Aneli lagala? - upitao je Darko.

- Lažljivica je koja govori da se Hana dr*girala - rekao je Nerio.

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Hani Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Ako želite da znate kakva je moja prošlost, crna i tmurna, a sadašnjost je roza. Ovo dvoje ljudi su još u prošlosti, evo pominju moje kofere - rekla je Aneli

- Ti si se sprdala sa tim, čovek je zbog toga glavu izgubio - rekla je Hana.

- Iskreno da ti kažem, slušajući sve ove teme i priče, da, definitivno niko nema divnu prošlost, ima istine i u ovom što Aneli kaže, ima i Nerio i Hana. Ovo su za mene velike stvari i optužbe, ovde se sve vrti oko para. Svi su izneli svoje priče, prodali, jedna porodica je došla ovde da se međusobno pljuju - rekla je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom.

- Terza na osnovu čega si shvatio da su ti sve devojke nakon Sofije bile greške? - upitao je Darko.

- Mislio sam na to što sam od sebe pravio budalu i kanalio se, a ona ostala dostojanstvena. Ne priliči nijednom dečku od 34 godine da mu onakvi klipovi izlaze - rekao je Terza.

- Rekao si da ti je baš krivo što si ostavio Sofiju i da si baš ispao budala. Jel bi sve promenio, da možeš da vratiš vreme? - upitao je Darko.

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je Sofiju Janićijević, kako bi dala svoj sud o odnosu Mine Vrbaški i Bore Terzića Terze.

- Sofija, šta uradi - pitao je Darko.

- Stvarno ništa nisam uradila, u ovoj priči nisam, ne želim da budem. Malo pre sam se našalila sa Minom: "Pozovi ga ti, ma bolje ti" - rekla je Sofija.

- Zamisli ti, one se spr*aju sa mnom - skočio je Terza.

- Vidi, on skače, a ne zna šta se desilo. Dača je rekao da pevamo tu pesmu, ja sam se nasmejala, šta je problem - rekla je Mina.

Joca Novinar porazgovarao je sa Borom Santanom i Anastasijom Brčić o njihovom odnosu.

- Zbog čega te Boro odjavila Anastasija onako za stolom? - upitao je Joca.

- Ona je navikla sa mnom da bleji i da se druži, mi se posvađamo i budemo dobri, onda se pomirimo i smejemo. Koje su to psovke koje ja izgovaram? Kao da vi ne znate moje psovke kad ja poludim, to su psovke iz prvog razreda. Ja sam više bio nervozan nego što sam bio pijan, ali s njom sam nekako navikao - rekao je Bora.

Lepi Mića i Luka Vujović govorili su o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, za koji njih dvojica smatraju da nije normalan i da nije smela tako brzo da se spusti lopta.

- Kada sam pričao za Asmina i Aneli, svi su pričali da Mića priča budalaštine - rekao je Mića.

- Što je najgore, na kraju verujem u to. Njoj više ne verujem nijednu reč - rekao je Luka.

- Neću mnogo da pričam - rekao je Mića.

- Znaš kakve sam ja poruke dobijao napolju od njega, a ona spušta loptu posle pet dana s njim. Govorila mi je da je on monstrum, da mu nikad ne bi dala dete i tako dalje - rekao je Luka.

Dača Virijević i Sofija Janićijević osamili su se u radiju, te su tako započeli razgovor o potencijalnim momcima koji se dopadaju Sofiji - Anđelo Ranković i Milan Stojičković.

- Gledaj, ulazi Miki u vece, ide dečko kod wc šolje. Ja se vraćam da perem ruke, ulazi Milan. Daje mi čokoladicu i kaže: "Evo ti čokoladica", ja kažem: "Je l' to za Sofiju", kaže on, zapeo dečko, ja mu kažem: "Daću joj" i on mi kaže: "Možeš i ti da je pojedeš" i ja ti dajem, samo sam hteo da vidim Anđelovu reakciju. Ni Anđelova reakcija nije naivna...Anđelo je čuo u prolazu i vraća se i kaže mi: "Čuo sam te šta pričaš". Donosi i zapamti šta je rekao: "Ja znam, bez obzira što je Milan rekao, ja znam da Sofija ne jede slatko" - rekao je Dača.

- Da, on baš pamti sve što kažem. Bio je u prodavnici, kupio je čaj i kaže: "Evo da pijemo". Pričamo Anđelo i ja za Tursku, ja pričam: "Želim da kad izađem da idem u Tursku", on kaže: "Ti idi, a pričaćemo na kameri, kod kuće", tako nešto u tom fazonu, pričao je kao u budućem vremenu da ćemo mi da se čujemo - rekla je Sofija.

- Ja mislim da Milan nema hrabrosti, ne možeš ti da daješ...Drugo je što je Asmin meni davao čokoladice za Maju, Asmin je kao zauzet, ali moraš da skupiš hrabrosti, a ne da ja dajem čokoladice

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević osamili su se i tom prilikom porazgovarali o Staniji Dobrojević, a potom su se dotakli i Maje Marinković za koju je Dača otkrio da ne može da se odluči da li je više radi Filip Đukić i Alibaba.

- Što misliš da te Stanija nije pozdravila? - upitao je Dača.

- Zato što glumim budalu, ma neću više da razmišljam uopšte - rekao je Alibaba.

- Što misliš da te nije pozdravila? Je l' ima neki razlog? - upitao je Dača.

- Ma ima 796 hiljada razloga, ali mogla je da mi olakša - rekao je Alibaba.

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević nastavili su da ćaskaju o gorućim temama u Beloj kući, a ovog puta je Alibaba zamolio Daču da skrene pažnju Aneli Ahmić da on ne želi da se miri s njom i da ne gaji za džabe lažnu nadu.

- Mene Aneli zove da mi kaže nešto u poverenju - rekao je Dača.

- Zato što ona zna da ćeš preneti meni - rekao je Alibaba.

- Da - rekao je Dača.

- Ja ne želim da ona pomisli da s njom želim nešto ljubavno, već samo želim da pokažem da nisam monstrum. Ti joj nekom prilikom reci da ne želim da je povredim i da je ne gledm kao ženu - rekao je Alibaba.

Asmin Durdžić prišao je Maji Marinković i hteo je da pomiriše šta se oseća iza njenog kreveta, a onda je na kvarno prišao i njuškao je. Obzirom da je ovo prvi put da je ovako nešto uradio, čini se da su mu kočnice totalno popustile.

- Asmine daj čoveče - rekla je Maja.

Hana Duvnjak isplakala je more suza u rehabilitaciji zbog Neria Ružanjija i cele situacije koje su godinama proživljavali, a čini se da se u jednom trenutku posebno slomila jer je osetila da više nema njegovu podršku.

- Je l' da dovedem dete da se ovde s nama snima? Mogu do sutra da pričam, ali ja ispadam najgora i lažov, kao i manipulator - plakala je Hana.

- Ona je prva rekla da je Aria normalna - rekao je Nerio.

- Zašto moju bebu zlostavlja ovako? Ja sam kriva što je nisam više zaštitila. Znaš li ti koliko je meni strah da ako dođemo opet u Dubrovnik, da ti meni ne kažeš: ''Ja neću da idem u ovaj grad'' - plakala je Hana.

- Polako Hana, neću - rekao je Nerio.

Autor: S.Z.