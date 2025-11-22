Rešila da mu se obrati na ovaj način!
Stanija Dobrojević već danima unazad nalazi se u centru pažnje zbog odnosa sa Asminom Duržićem, koji trenutno boravi u najgledanijem rijalitiju svih vremena, ''Eliti 9''.
On je tokom emisije ''Pitanja novinara'', istakao da je veoma razočaran u Dobrojevićevu, ističući da ga je veoma razočarao, te je i obrazložio zbog čega.
- Jeste, razočarala me zato što ona zna zbog čega sam ušao ovde i onda ona ne može da napiše čestitku jednu. Danas je moja sestra našla način da mi pošalje poruku, a nju očigledno boli k*rac za neke stvari i nije želela da nađe način da mi napiše nešto. Ja zbog nje nisam želeo da radim neke stvari, ali više neću imati kočnice za neke stvari - rekao je Alibaba.
On je tom prilikom istakao da više neće imati kočnice kad su njegovi postupci u rijalitiju u pitanju, aludirajući na druženje sa lepšim polom, a mnogi smatraju da je Dobrojevićeva svojom novom objavom na društvenoj mreži Instagram istagla da je ne dotiče previše ono što njen, već sada bivši dečko govori.
Ona se usnimila u luksuznom automobilu marke Rolls Roys, a pažnju fanova skrenula je pesmom ''Sporedna uloga'', koju je okačila uz sliku.
- Šta će ko reći, o propalog sreći, briga me. Za prlava usta, za sećanja pusta, boli me. Al' neći ti reći, šta znam o sreći, ti jedino umeš laž da razumeš, zar ne?! - glasi tekst pesme.
Autor: S.Z.