JEDINO UMEŠ, LAŽ DA RAZUMEŠ: Stanija Dobrojević potkačila Asmina Durdžića nakon njegove izjave da ga je razočarala, krenuo bi mu HLADAN ZNOJ sa čela kad bi video njenu reakciju! (FOTO)

Rešila da mu se obrati na ovaj način!

Stanija Dobrojević već danima unazad nalazi se u centru pažnje zbog odnosa sa Asminom Duržićem, koji trenutno boravi u najgledanijem rijalitiju svih vremena, ''Eliti 9''.

On je tokom emisije ''Pitanja novinara'', istakao da je veoma razočaran u Dobrojevićevu, ističući da ga je veoma razočarao, te je i obrazložio zbog čega.

- Jeste, razočarala me zato što ona zna zbog čega sam ušao ovde i onda ona ne može da napiše čestitku jednu. Danas je moja sestra našla način da mi pošalje poruku, a nju očigledno boli k*rac za neke stvari i nije želela da nađe način da mi napiše nešto. Ja zbog nje nisam želeo da radim neke stvari, ali više neću imati kočnice za neke stvari - rekao je Alibaba.

On je tom prilikom istakao da više neće imati kočnice kad su njegovi postupci u rijalitiju u pitanju, aludirajući na druženje sa lepšim polom, a mnogi smatraju da je Dobrojevićeva svojom novom objavom na društvenoj mreži Instagram istagla da je ne dotiče previše ono što njen, već sada bivši dečko govori.

Ona se usnimila u luksuznom automobilu marke Rolls Roys, a pažnju fanova skrenula je pesmom ''Sporedna uloga'', koju je okačila uz sliku.

- Šta će ko reći, o propalog sreći, briga me. Za prlava usta, za sećanja pusta, boli me. Al' neći ti reći, šta znam o sreći, ti jedino umeš laž da razumeš, zar ne?! - glasi tekst pesme.

Autor: S.Z.