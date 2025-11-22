AKTUELNO

Mustafa Durdžić stao uz Aneli! Javno je brani gde stigne, a evo da li se nada pomirenju Asmina i bivše snajke (FOTO)

Danima unazad, milioni gledalaca netremice prate dešavanja u "Eliti 9", a posebno izolaciju u kojoj se ove nedelje našao bivši ljubavni par, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić! Njihovo zbližavanje šokiralo je mnoge, a reakcije njegovog oca Mustafe pokrenule su lavinu komentara na mrežama!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Sada, kako su se našli u izolaciji kao ovonedeljni potrčci, oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi gledaoci očekivali, a sada je na svom Fejsbuku na njihov odnos, ponovo reagovao njegov otac, Mustafa Durdžić.

- Uvek se zapitam kako funkcioniše bivši par - napisao je Mustafa u opisu objave.

- Mislim da su mnogo jedno drugom rekli u afektu i mislim da baš niko nije ravnodušan na osobu sa kojom ima dete. Isto tako mislim da je vreme da moj sin dokaže da je muškarac civilizovan, a ne divlji vepar kako ga puno vas smatra. Sad kad Aneli ima puno neprijatelja protiv sebe on je dužan da je zaštiti i drago mi je što se tako postavlja. Ima moju podršku. Zdravlje jedne osobe je ipak najbitnije bez obzira ko je u pitanju. Aneli ima jedan veoma težak period i svaki normalan otac će intervenisati - napisao je Mustafa u komentaru svoje objave, te je dobio pregršt lajkova i podrške zbog ovoga.

Takođe, možemo ispratiti u komentarima njegovih objava vezanih za Asmina i Aneli da je sada definitivno on taj koji navija za pomirenje Asmina i Aneli, s obzirom na to da je počeo da "lajkuje" (tačnije, označava da mu se sviđaju) komentare koji direktno govore o njihovom pomirenju.

Autor: Nikola Žugić

