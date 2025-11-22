''Mama ti je prva u redu za heptanone'' Nakon Anelinih stravičnih optužbi na Hanin račun, oglasila se njena rođaka - Dostavila njene slike i zapušila usta dušmanima (FOTO)

Nije mogla da prećuti na strašne optužbe!

Pre samo nekoliko dana, u "Elitu 9" uselila se verenica Nerija Ružanjija, Hana Duvnjak, koja više nije mogla da podnese monstruozne objave i postupke "svekrve iz pakla", Site Ahmić, te je tako rešila da joj stane na put, javno, uz podršku svog najvoljenijeg.

Naime, ona je prve noći sve šokirala otkrivši kroz šta je prolazila prethodnih mesec dana, tačnije, otkako se njen verenik Nerio, a Sitin sin, uselio na imanje u Šimanovcima. Takođe, ona je sinoć ušla u sukob sa Aneli Ahmić, u kom su pljuštale teške reči i optužbe sa Aneline strane, optuživši Hanu i njenu majku da su zajedno koristile narkotike, kao i mnoge druge stvari.

Sada se oglasila njena rođaka, koja je našem portalu dostavila fotografije iz Haninog ranog detinjstva, pa i odrastanja, gde se jasno vidi da je Hana odrastala kao normalna devojčica, s obzirom na to da je Aneli tvrdila kako se Hana drogirala sa nepunih 16 godina.

Takođe, Hanina rođaka je poručila da su svi bolesni oni koji to zapravo pričaju, a u suštini, ne znaju ništa, kako je rekla.

Autor: Nikola Žugić