''Mama ti je prva u redu za heptanone'' Nakon Anelinih stravičnih optužbi na Hanin račun, oglasila se njena rođaka - Dostavila njene slike i zapušila usta dušmanima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com, Pink.rs/ Privatna arhiva ||

Nije mogla da prećuti na strašne optužbe!

Pre samo nekoliko dana, u "Elitu 9" uselila se verenica Nerija Ružanjija, Hana Duvnjak, koja više nije mogla da podnese monstruozne objave i postupke "svekrve iz pakla", Site Ahmić, te je tako rešila da joj stane na put, javno, uz podršku svog najvoljenijeg.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Naime, ona je prve noći sve šokirala otkrivši kroz šta je prolazila prethodnih mesec dana, tačnije, otkako se njen verenik Nerio, a Sitin sin, uselio na imanje u Šimanovcima. Takođe, ona je sinoć ušla u sukob sa Aneli Ahmić, u kom su pljuštale teške reči i optužbe sa Aneline strane, optuživši Hanu i njenu majku da su zajedno koristile narkotike, kao i mnoge druge stvari.

Sada se oglasila njena rođaka, koja je našem portalu dostavila fotografije iz Haninog ranog detinjstva, pa i odrastanja, gde se jasno vidi da je Hana odrastala kao normalna devojčica, s obzirom na to da je Aneli tvrdila kako se Hana drogirala sa nepunih 16 godina.

Takođe, Hanina rođaka je poručila da su svi bolesni oni koji to zapravo pričaju, a u suštini, ne znaju ništa, kako je rekla.

Autor: Nikola Žugić

