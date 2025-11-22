Puče prijateljstvo Kačavende i Anđela: Žestoko zaratili za crnim stolom, trese se Bela kuća! (VIDEO)

Drama!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. Milenu Kačavendu iznerviralo je što Anđelo Ranković duži priču, pa mu je to žestoko zamerila, a on joj je duplo uzvrartio.

- Milena, pošto meni dahćeš sad ću svakog da navedem. Janjuš i ti prijateljstvo, Jakšićka u ljubavi, Miljana će svakog da zašiti makar i svoju glavu poturila, Sara će u ljubavi sve da pretpi, Sale Luks o mnogima nema lepo mišljenje, ali za iskrene i realne radi sve što treba. Za Teodoru sam pričao i birao sam je za drugaricu, smatram da je dobar drug, pa čak i kad je kritikujem ne uzvraća za moje greške. Sandra Todić kad pronađe prijateljicu radi stvari na svoju štetu - govorio je Anđelo.

- Nikad nisam mrsila m*da sa 10 ljudi, pa izdvajam troje - rekla je Milena.

- Jesi, kad ironično navodiš - dodao je on.

- Ja ne mrsim sat vremena - rekla je Milena.

- Ja tebi ne uzdišem, imam pravo jednu anketu to da uradim - pričao je on.

- Svi imamo pravo, s*re mi se od te rečenice. Šta te je uvredilo što ja duvam? Duvam za sebe, a ne tebi - nastavila je Kačavenda.

- Ja ne gunđam nikome, nego sam sa sobom. Ja tebi ne hukćem kad se svađaš po 45 minuta sa nekim. Nisi u pravu, a ovo ne radim da bih ometao, briga me - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić