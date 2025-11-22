AKTUELNO

Domaći

Ratno stanje u Eliti: Uroš žestoko napao Anitu, ona ga brutalnim rečima odjavila za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. Tokom emisije došlo je do žestokog sukoba između Uroša Stanića i Anite Stanojlović.

- Ja sam sebi na prvom mestu i ovde sam za svoj honorar - rekla je Anita.

- Ja sam tebe branio, a ti mene ne - dodao je on.

- Ne osećam to - dodala je Anita.

- Ja se ne ležem sa tvojim neprijateljima. Tebi je normalno da provodiš vreme sa Asminom? - vikao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je vaš rat, boli me k*rac. Ja sam ti rekla moje ratove da ne vodiš - rekla je Anita.

- Gledam od sad sebe i nemoj da se duriš kad te budem komentsrisao - govorio je Stanić.

- Ti meni nikad nisi bio prijatelj, to si ovde dokazao. Ja sam tebi napolju dokazala. Ja ti nisam tražila ovde moje bitke da vodiš. Ja sam tebi slala poklone, dolazila sam ti u posetu - rekla je Anita.

- Mina te je oblatila, a bolja ti je drugarica od mene - dodao je on.

- Pa ti si meni ovde davao tarifu i čupao me. Ja sam Mini prešla preko toga. Pođi prvo od sebe, pa komentariši druge. Ja neću da pričam o rijalitiju jer to nije moj život, a tebi jeste - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

