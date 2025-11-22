AKTUELNO

Nisam znala da mi je sin mazohista! Lukina majka van sebe tbog njega i Aneli: Reakcije su mu neprihvatljive i neobjašnjive!

Biljana Vujović, majka učesnika "Elite" Luke Vujovića, šokirana je sinovljevim ponašanjem u Pinkovom rijalitiju.

U više navrata istakla je da ne vidi zajedničku budućnost svog sina i njegove bivše verenice Aneli Ahmić zbog svih stavi koje su jedno drugom izgovorili i problema koji su ih zadesili u emotivnom odnosu, a sada se oglasila posle nove jučerašnje drame posle koje su ponovo rekli da je njihovoj ljubavnoj vezi odzvonilo jednom za svagda.

Kako kaže, duboko je razočarana sinovljevim ponašanjem.

- Kada su njih dvoje u pitanju ne znam da li je ovaj put kraj definitivno, ali je kraj te veze neminovan. Ovo sve su krupne stvari i negde sam pretpostavila da će naleteti na probleme ako uđu u ovu "Elitu". Mi napolju vidimo sve. Nažalost, Lukine reakcije su neprihvatljive i neobjašnjive. I ja lično sam više ljuta na njega nego na Aneli. Izgleda da su mu postale normalne situacije u kojima ga neko vređa, omalovažava i kleveće - rekla je Biljana za Pink.rs i dodala:

- Nisam znala da poseduje u sebi mazohističku crtu. Vidim i da je povređen i da pokušava da spusti loptu, ali mu ni to ne ide za rukom. On bi samo da izbegne svađe a to je izgleda nemoguće. U suštini, on je prepun humora i energije i kad tad bi trebalo da to prevagne u njemu i da jednostavne nastavi dalje. Isto se odnosi i na Aneli - objasnila je Vujovićka.

Više se ne osećam kao muškarac

Podsetimo, Vujović je sinoć u emisiji "Pitanja novinara" govorio o problemima u vezi sa Aneli.

- Hteo bih da kažem da stojim iza svega što sam rekao danas za nju zato što se više ne osećam kao muškarac i izgubio sam kredibilitet. Toliko mi je nervozna i nabrijana, ima samo par momenata kada je ona srećna i to je to. Mi smo trebali da budemo zajedno i da budemo međusobni heroji, onda ne bi moglo iz takta da nas izbaci bilo šta. Ma, neka misli šta želi, a ja neke stvari nosim sa sobom i držim ih u duši. Otkad smo ušli ovde, ona mene nije pitala: ''Kako si?'', imam već dvadeset dana grip i ona me nije pitala: ''Kako se osećaš?'', jednostavno nema tu potrebu - istakao je Luka.

