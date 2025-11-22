Pretvoriću Teodoru u gadnu lobanjetinu: Filip Reljić istetovirao Bebici njen portret, a evo šta mu predlaže posle skandaloznog kraha veridbe! (VIDEO)

Učesnici "Elite" u šoku su zbog javne preljube koju je Teodora Delić samo tri dana posle veribe s Nenadom Macanovićem Bebicom učinila sa Filipom Đukićem, koji ju je ubrzo nakon toga odjavio.

Iako je pred milionima gledalaca pristala da se uda za Bebicu, Teodora je ubrzo raskinula veridbu i priznala da se sa Đukićem gleda od početka rijalitija, što je sve ostavilo u šoku, a Macanović je teško podneo raskid.

Mnogi su se upitali šta će, nakon definitivnog kraja veze, Bebica uraditi sa Teodorinim portretom koji je istetovirao na podlaktici, a svoju ideju dao je bivši učesnik "Zadruge" Filip Reljić, tatu majstor koji je prošlog leta Macanoviću ispunio želju i u čast njegove voljene ukrasio mu telo.

- Čuo sam šta se desilo između Bebice i Teodore i jako mi je žao da prepravljam moju tetovažu jer sam crko petnaest sati radeći to da bi on sad to prepravljao. Iz tog razloga jako bih voleo da se pomire, ne bih da prepravljam svoju perfekciju, ali ako već dođe do toga da moram da prepravljam tetovažu, mogu da mu prepravim u čuvenog čiča Dražu, možemo od Teodore da napravimo samuraja, u zmaja teže da mogu da je pretvorim, ali ne bi mi to baš išlo uz Bebicu... Mogu da je pretvorim u neku babicu... Na kraju krajeva, možemo da je pretvorimo u neku gadnu lobanjetinu! Ako ikada dođe do toga da moram da prepravljam svoje remek delo, prepraviću ga u nešto brutalno - poručio je Filip Đukić.

Želim da se pomirimo

Uprkos tome što je javno prevaren i ponižen, Bebica je juče u emisiji "Pitanja novinara" priznao da bi Teodori dao novu šansu i da bi joj prešao preko svega ukoliko bi ona to želela.

- Ja odlično znam kako se ona oseća i na koji način priča neke stvari, ali treba da prođe dosta vremena i postoji šansa za pomirenjem - rekao je Bebica, a na pitanje šta je sa dostojanstvom odgovorio je:

- Nema ga, ali treba vremena da vidimo da li bi moglo da dođe do onoga što je bilo nekad. Vidim da je u kući najbitnije svima da ne pričamo samo Teodora i ja, ali sve će dolaziti spontano. U ovom trenutku mnogo takmičari utiču na nju - rekao je Bebica.

