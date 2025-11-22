Vratio joj osmeh na lice: Alibaba udelio Aneli zlatne savete, pa joj obećao zaštitu od svega! (VIDEO)

Odlučio da stane uz nju nakon raskida sa Lukom!

Asmin Durdžić odlučio je da Aneli Ahmić udeli zlate savete kako se ne bi više blamirala već bila dostojanstvena nakon raskida sa Lukom Vujovićem.

- Nemoj da mi se obraćaš - rekla je Aneli.

- Otkud to? - pitao je on.

- Zbog spletki, nećemo da pričamo više - govorila je Aneli.

- Kojih spletki? Ono što sam ti rekao? Pa to je njegova ideja bila, a ne moja - pričao je Alibaba.

- Meni je do normalnog života - rekla je Aneli.

- Sa kim? Hoćeš dati Luki šansu? - pitao je Alibaba.

- Ne - odgovorila je Aneli.

- Što ganja Maju? On je oboleo sa tim podrškama i budalama. Je l' te sramota ovako nekad nekih stvari? - govorio je Asmin.

- Jeste, same sebe - rekla je Aneli.

- Je l' znaš da je on sinoć ispao najveći smehotres na Balkanu? Maja ga oduvala, Anita ga oduvala - pričao je Asmin.

- Ne zna šta će jer je Anita kod Filipa - rekla je Aneli.

- Ima da budeš dostojanstvena i da budeš dama. Sve dok budeš ljubomorisala i išla u pab da praviš scene, nema da deliš posteljine i jastuke. Ne treba ti ni hrana, imaš hranu sa mnom. Imaš šta god da poželiš, samo budi faca. Ne moraš da budeš hladna, ali budi jača od osećanja i plači napolju. Šta imaš više da plačeš? Nemoj bezveze da napadaš druge ljude, ja ti govorim za tvoje dobro, a ti opet ponižavaš sebe. Da li si video kako sam savetovao Anitu i kako je ispala faca juče? Tako radi faca - pričao je Durdžić.

Autor: A. Nikolić