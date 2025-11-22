Otkopali ratne sekire: Aneli udarila Alibabu u bolnu tačku, nastao haos u izolaciji (VIDEO)

Ništa od primirja!

Asmin Duržić i Aneli Ahmić žestoko su se posvađali u sobi za izolaciju jer je ona uvredila Staniju Dobrojević tokom njihove rasprave.

- Znaš da ti nisam oprostio, nego da sam samo spustio loptu. Pošto si rekla da je Stanija k*rva neću ni da pričam sa tobom. Bezobrazno si đubre, devojka te nikad uvredila nije - rekao je Asmin.

- Ko te j*be! Ona je znala da si sa mnom, k*rvaru jedan - dodala je Aneli.

- Evo, ti si k*rva - poručio je Asmin.

- Sa tobom da se pomiri čovek, j*bem ti mater. Sa tobom čovek ne može da bude normalan tri dana, a ne deset godina - nastavio je Alibaba.

Autor: A. Nikolić