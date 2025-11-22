AKTUELNO

On je totalno nestabilan! Majka Sofije Janićijević progovorila o Terzi i njegovom emotivnom priznanju, pa priznala da li Anđela VIDI KAO ZETA!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Red portal, Pink.rs

Sofija Janićijević uselila se u Belu kuću pre dve nedelje, a njen bivši partner Borislav Terzić Terza priznao je da na nju nije imun, te da su mu se vratila sećanja na period kada su ušli u zabranjenu vezu, dok je on bio veren sa tada trudnom Milicom Veličković.

Ovim povodom se za naš portal oglasila Brankica Janićijević, Sofijina majka, koju smo na početku razgovora pitali kako komentariše Sofijino dosadašnje učešće u aktuelnoj sezoni "Elite".

- Ja sam presrećna! Sada je okej, super je, stvarno. Dopada mi se, volela bih da ostane ovako kako jeste - kaže Sofija, koja je prokomentarisala i Terzu.

Naime, Terza je priznao da mu je najveća greška bila to što je u prošloj sezoni ostavio Sofiju kada je u rijaliti ušla Milica Veličković, te priznao da su mu sve partnerke posle nje bili čisti promašaji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda ima neku emociju, a možda i nema, nemam pojma. On je totalno nestabilan dečko, teško ga je razumeti. Nestabilan je, za svaku devojku kaže tako. Znam da Sofija nema nikakve više emocije prema njemu, to je za nju završena priča. Povredio ju je onda kada je ušla Milica, tada ju je ostavio. Ti kada nekog voliš... To zlo si i ti napravio, a ti joj tada okrećeš leđa? - prisetila se Sofijina majka.

Pretvoriću Teodoru u gadnu lobanjetinu: Filip Reljić istetovirao Bebici njen portret, a evo šta mu predlaže posle skandaloznog kraha veridbe! (VIDEO)

Zanimalo nas je i da li Anđela Rankovića vidi kao potencijalnog novog zeta, budući da Sofija veliki deo vremena u "Eliti" provodi baš sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jao, šta me pitate (smeh). Mislim da se ona samo zeza, igra rijaliti. Ne znam šta da kažem, prošli put se isto zezala, pa se zanela - rekla je Brankica za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević

