Taj njen moral, kači mačku o rep: Bivše zadrugarke osolile po Teodori Delić i njenom BEZDUŠNOM ponašanju (VIDEO)

Danima unazad, odnos i hladno ponašanje Teodore Delić prema Nenadu Macanoviću Bebici, trese Belu kuću, a sada su bivše zadrugarke, gostujući na RED televiziji, oplele po njoj!

Sofija Una Manić i DJ Tamaris, gošće emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, oplele su žestoko po Teodori Delić, zbog njenog bezdušnog ponašanja prema Nenadu Macanoviću Bebici, njenom bivšem vereniku.

- Ja sam Filipa upoznala još dok je trajala "Farma", od tada mi je ostavio utisak. Dečko živi taj život, u tom je gasu, devojke to same sebi dozvoljavaju. Šta se hvataš za frajera, kada znaš da će te škartirati prvom prilikom?! Klasično muško, dobio sam šta sam želeo i to je to - rekla je Sofija.

- Taj odnos mi je jako intresantan, tu mnogo toga saznaješ. Iskreno, meni je Filip najmanje kriv. Sofija je malo pre rekla da je on čovek koji je imao dosta žena. On je odmah rekao u početku, kada su Teodora i Bebica bili zajedno, rekao je da se neće on mešati, tu je došlo raskola. Bebica je tu bio uzdržan. Filip ima prava apsolutno da proba sa bilo kojom devojkom, oni su bili transparentni - rekla je Tamaris, te se tako osvrnula na momenat da je pristala na veridbu, a očijukala se s njim:

Ma ne, to nije normalno! Nije Filip bio taj koji je bio u priči veridbe, oni su bili dve godine u vezi. Zamisli da pristaneš na veridbu i onda kao bam, pa nije to odjednom!

- Bebica kada je u vezi, on stvarno voli, tako da meni Teodora inače nije simpatična. Viđala sam je po salonima, nije mi simpatična...Koliko puta su za mene napisali nešto sa Takijem, evo, ako si sedela, kaži da si sedela, kakve veze ima?! Lažni moral. Nije mi ostavila neki utisak, sva je ćutljiva - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić