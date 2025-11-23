AKTUELNO

Domaći

Taj njen moral, kači mačku o rep: Bivše zadrugarke osolile po Teodori Delić i njenom BEZDUŠNOM ponašanju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen, Pink.rs ||

Danima unazad, odnos i hladno ponašanje Teodore Delić prema Nenadu Macanoviću Bebici, trese Belu kuću, a sada su bivše zadrugarke, gostujući na RED televiziji, oplele po njoj!

Sofija Una Manić i DJ Tamaris, gošće emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, oplele su žestoko po Teodori Delić, zbog njenog bezdušnog ponašanja prema Nenadu Macanoviću Bebici, njenom bivšem vereniku.

- Ja sam Filipa upoznala još dok je trajala "Farma", od tada mi je ostavio utisak. Dečko živi taj život, u tom je gasu, devojke to same sebi dozvoljavaju. Šta se hvataš za frajera, kada znaš da će te škartirati prvom prilikom?! Klasično muško, dobio sam šta sam želeo i to je to - rekla je Sofija.

Foto: RED TV

- Taj odnos mi je jako intresantan, tu mnogo toga saznaješ. Iskreno, meni je Filip najmanje kriv. Sofija je malo pre rekla da je on čovek koji je imao dosta žena. On je odmah rekao u početku, kada su Teodora i Bebica bili zajedno, rekao je da se neće on mešati, tu je došlo raskola. Bebica je tu bio uzdržan. Filip ima prava apsolutno da proba sa bilo kojom devojkom, oni su bili transparentni - rekla je Tamaris, te se tako osvrnula na momenat da je pristala na veridbu, a očijukala se s njim:

Ma ne, to nije normalno! Nije Filip bio taj koji je bio u priči veridbe, oni su bili dve godine u vezi. Zamisli da pristaneš na veridbu i onda kao bam, pa nije to odjednom!

Foto: RED TV

- Bebica kada je u vezi, on stvarno voli, tako da meni Teodora inače nije simpatična. Viđala sam je po salonima, nije mi simpatična...Koliko puta su za mene napisali nešto sa Takijem, evo, ako si sedela, kaži da si sedela, kakve veze ima?! Lažni moral. Nije mi ostavila neki utisak, sva je ćutljiva - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Izgustiraće je i onda ćao: Pobednica Farme urnisala Teodoru Delić, ne štedi reči na njen račun (VIDEO)

Domaći

Poljubila me je, tada je sve uzelo maha: Gačić progovorio o odnosu Bebice i Teodore, pa otkrio detalje odnosa s njom u Eliti 7 (VIDEO)

Domaći

On je psihički bolestan: Slavica Delić otvorila dušu, pa priznala koliko joj teško pada to što Teodora prolazi kroz pakao, nikad brutalnije oplela po

Domaći

STRAŠNO JE ŠTA TRENUTNO PROLAZIM, SLAGAO ME JE: Stanija po prvi put progovorila o razlogu POLJULJANOG odnosa sa Asminom, pa priznala: Dala sam mu slob

Zadruga

DRAMA U EMISIJI: Kačavenda i Ivan zaratili, on raskrinkao njen plan za napad na Sanju Grujić! (VIDEO)

Zadruga

Filip Đukić pomutio um ženama: Haos u cik zore, žestoko zaratile zbog njega! (VIDEO)