AKTUELNO

Domaći

Oglasila se Tamara! Zajednička prijateljica Anite i Uroša o krahu njihovog prijateljstva: Bilo je pitanje dana, evo šta se stvarno dešavalo napolju

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Anita Stanojlović i Uroš Stanić danas su se žestoko posvađali i na njihovo prijateljstvo stavili tačku, a sada je sud o svemu dala njihova zajednička prijateljica Tamara Radoman.

Anita i Uroš su se nedavno takođe posvađali, ali su posle razgovora rešili da zakopaju ratne sekire i nastave prijateljstvo. Međutim, nastavili su da se međusobno provociraju i negativno komentarišu, a danas je sve kulminiralo.

To je očekivala i sama Tamara.

- Bilo je samo pitanje dana kada će njihovo prijateljstvo pući. Ni napolju im baš nisu cvetale ruže, jer je Uroš stalno bio u nekom rijaliti mood-u, dok je Anita bila potpuno isključena iz svega toga. Mnogo mu se našla napolju kao prijatelj i ona, i ja. Zaista smo mu pomogle u mnogim situacijama. Čim je ušao, odmah je krenuo na Anđela, iako smo mu jasno rekle da ga nikada prvi ne dira. Na kraju je ispalo kao da ga Anita šalje da ga napada. Kasnije se po ćoškovima jako loše poneo prema Aniti, komentariše je na ružan način, a pritom se udružio sa njenim neprijateljima Majom i Aneli - rekla je Tamara, pa nastavila:

pročitajte još

Pretvoriću Teodoru u gadnu lobanjetinu: Filip Reljić istetovirao Bebici njen portret, a evo šta mu predlaže posle skandaloznog kraha veridbe! (VIDEO)

Foto: RED TV Printscreen

- Takođe odmah pri ulasku se udružio sa Matorom, tako da ne znam šta očekuje od Anite. Nema pravo da njoj govori sa kim sme, a sa kim ne sme da provodi vreme. Ne bih volela da se unutra svađaju, ali sa druge strane, Uroš joj je od samog ulaska doneo mnogo problema i uveo je u brojne neprijatne situacije. Po mom mišljenju, ona se njemu pokazala kao mnogo veći prijatelj otkad je ušla. Juče nije dobio pozdrav od mene upravo zato što mi Anitina podrška svakodnevno šalje klipove u kojima Uroš ćoskari o njoj, ismejava je i prisustvuje situacijama u kojima je drugi ogovaraju, a na sve to ćuti i smeje se.

Foto: Pink.rs

pročitajte još

On je totalno nestabilan! Majka Sofije Janićijević progovorila o Terzi i njegovom emotivnom priznanju, pa priznala da li Anđela VIDI KAO ZETA!

Autor: D. Tanasijević

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Tamara Radoman

#Uroš Stanić

POVEZANE VESTI

Domaći

Prvo oglašavanje Matore posle vesti o raskidu Anđela i Anite

Domaći

KUM NIJE DUGME! Pozvali smo Marka Đedovića nakon saznanja o skandalu između Anite i Anđela, evo šta nam je rekao!

Domaći

ANITA I COMARA ISPRATILE UROŠA U KARANTIN! U Elitu ulazi u kostimu JK i sa PINK KANDŽAMA, a Terzi najavljuje pakao: Tražim mu 2 MILIONA na sudu! (VIDE

Domaći

Šta se kobne noći desilo u stanu Anite i Anđela?! Letele čaše, radila bejzbol palica, vrištali i lomili sve pred sobom: Evo šta kaže Tamara, JEDINI SV

Domaći

Ludača, sve što je radila Matoroj, sad joj se vraća: Bivša učesnica Elite otkrila NOVE detalje SKANDALOZNOG raskida Anite i Anđela: Videli smo se leto

Domaći

Šok informacija! Matora potpisala razvod od Anite, njen otac se oglasio: U bolnici sam...