Oglasila se Tamara! Zajednička prijateljica Anite i Uroša o krahu njihovog prijateljstva: Bilo je pitanje dana, evo šta se stvarno dešavalo napolju

Anita Stanojlović i Uroš Stanić danas su se žestoko posvađali i na njihovo prijateljstvo stavili tačku, a sada je sud o svemu dala njihova zajednička prijateljica Tamara Radoman.

Anita i Uroš su se nedavno takođe posvađali, ali su posle razgovora rešili da zakopaju ratne sekire i nastave prijateljstvo. Međutim, nastavili su da se međusobno provociraju i negativno komentarišu, a danas je sve kulminiralo.

To je očekivala i sama Tamara.

- Bilo je samo pitanje dana kada će njihovo prijateljstvo pući. Ni napolju im baš nisu cvetale ruže, jer je Uroš stalno bio u nekom rijaliti mood-u, dok je Anita bila potpuno isključena iz svega toga. Mnogo mu se našla napolju kao prijatelj i ona, i ja. Zaista smo mu pomogle u mnogim situacijama. Čim je ušao, odmah je krenuo na Anđela, iako smo mu jasno rekle da ga nikada prvi ne dira. Na kraju je ispalo kao da ga Anita šalje da ga napada. Kasnije se po ćoškovima jako loše poneo prema Aniti, komentariše je na ružan način, a pritom se udružio sa njenim neprijateljima Majom i Aneli - rekla je Tamara, pa nastavila:

- Takođe odmah pri ulasku se udružio sa Matorom, tako da ne znam šta očekuje od Anite. Nema pravo da njoj govori sa kim sme, a sa kim ne sme da provodi vreme. Ne bih volela da se unutra svađaju, ali sa druge strane, Uroš joj je od samog ulaska doneo mnogo problema i uveo je u brojne neprijatne situacije. Po mom mišljenju, ona se njemu pokazala kao mnogo veći prijatelj otkad je ušla. Juče nije dobio pozdrav od mene upravo zato što mi Anitina podrška svakodnevno šalje klipove u kojima Uroš ćoskari o njoj, ismejava je i prisustvuje situacijama u kojima je drugi ogovaraju, a na sve to ćuti i smeje se.

Autor: D. Tanasijević