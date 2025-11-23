Psihić će me proganjati čim bude izašao! Stanija Dobrojević o Asminu: Ponaša se kao da ne postojim, a ne zna šta mi je njegova porodica uradila (VIDEO)

Kada je reč o učešću Asmina Durdžića, mnogima su neki njegovi postupci, ali i njegovo ponašanje potpuno nejasni, te se tako sada oglasila Stanija Dobrojević direkt iz Majamija, u uživo emisiji na RED televiziji.

Kako je istakla Stanija Dobrojević na samom početku, stavljena je tačka na emotivni odnos sa Asminom Durdžićem, ističući da je njegovo sinoćnje priznanje da se razočarao, ona vidi kao priznanje koliko mu zapravo nedostaje.

- Kako komentarišeš sinoć što je Asmin ustao i otpisao te je, kako kaže, nisi se setila da mu pošalješ čestitku, neki poklon - pitao je Joca.

- Odgledala sam klip, meni to više zvuči kao neki njegov poziv u pomoć i da tiho priznaje da mu nedostajem. Kada mu tamo nije potaman, onda bude: "Gde je Stanija?", nisam to shvatila kao nešto loše, nego kao poziv. On se tamo mene prvi ne seti, ponaša se kao da ne postojim. Ja radim sve otvoreno, transparentno, ja bih pre ušla u rijaliti i razgovarala sa njim, nego slala ceduljice...Nekada se mislim da Asmin nije upućen u sva dešavanja kada je krenuo sam rijaliti, da su me njegovi svi odjavili, jer tamo neku baku nisam čula šta priča. Možda je i njegova porodica bila izmanipulisana, jer su prekinuli kontakt sa mnom. Ali, da sam mu ja rekla, a doći će momenat kada sve ovo prođe. Neka se sve odvija kako treba, da oni svi pokažu sebe i svoje pravo lice, ali ne bežim ni od mogućnosti da uđem tamo i sa njim razgovaram otvoreno i na sve moguće teme, pa čak i na ovo što mi je urađeno na samom početku, a ono što on ne zna. Ja sam Asminu uvek kupovala lepe stvari, da bude lepo obučen, naravno da bih mu uvek poslala i čestitku i poklon, nevezano na taj emotivni status, iako je stavljena tačka - rekao je Stanija.

- Sad si spomenula šta je tebi učinjeno i rekla si da se on tebe često ne seti. Hajde nam prokomentariši te neke momente i odnose sa drugim devojkama - pitao je Panda.

- Ne znam da li bi ijedna devojka ili žena, i da ide od žene do žene, od devojke do devojke, pa očekuje čestitku i poklon i da se pravim da je sve u redu?! Pa nije, tu su bile Mina, Maja, da ne nabrajam kada hvata ovu ili onu, fanovi mi sve ovo iseckano pošalju (smeh). Ne mislim da se šali, mislim da on to tako radi, ali da mu ne ide po planu sa tim ženama... Da je Maja to učinila, on bi otišao korak dalje, s tim da je on nju pikirao, ko zna kakav plan ima sa njom i sa bivšom. Ne bih ni ja volela da su njega sve odbile, pa onda kao: "Stanija, ljubavi moja", ne prija mi ovo nimalo ništa. U glavi sam bila spremna na sve, očekivala sam da će se do sada desiti ko zna šta, a ništa se konkretno nije desilo - rekla je Dobrojevićeva, a onda se osvrnula na Asminovu najavu da neće imati kočnice:

On nema kočnice od prvog dana, neka bude od 10. dana rijalitija, ja sam to komentarisala, da se ne vraćamo na te situacije. Druga stvar, mi smo imali takav odnos da ja nisam mogla od njega da dišem. Ja sam se vratila u Majami, ja slobodno živim bez njegovih ljubomornih ispada, da li mi je joga trajala duže ili nešto. Ja da sam ušla u rijaliti i da sam samo sela pored Marka Markovića, samo sela, on bi se obesio tamo, verujte mi! I onda, on ulazi da neće da pogleda nijednu ženu, da ide samo da reši, pa onda ide od jedne do druge, prosipa se i upucava se.

- Kako ti komentarišeš njihov (Aneli i Asmin) prisni odnos u izolaciji - pitao je Joca.

- I ja mislim da bi mogao da vrati Aneli, već dve godine unazad od kada je krenulo sve ovo. Nekako sam u toj situaciji realna, imaju dete, treba da imaju neku vrstu komunikacije i dobrog odnosa i kamo sreće da je to uvek tako bilo. Znači, ona je prva počela, nije joj bilo dete bitno, nego da njega medijski zgazi, sada on ulazi da sve to ispravlja. Nisu mi oni karakteri i osobe koje čvrsto stoje iza postupaka i u tome su isti. Oni su ustvari isti, da ne bude da vređam, ali ljudi pogaze svoju reč. Ja nisam iz tog sveta, takvi odnosi mi nisu poznati. Oni su mi školski primer nečega što ne treba - rekla je Stanija, te je otkrila kako gleda na to da je Aneli porekla da je prevarena, već da je, kako je priznala, ostavljena:

Ja sam uvek na ženskoj strani, ali sam tu tako mogla, mislim i jesam, ja sam držala uvek njenu stranu, nisam htela da govorim javno. Nisam mu dozvoljavala da je vređa, raspravljali smo se stalno, zna on to. On se predstavljao kao slobodan, imala sam razumevanje, ali je ona prema meni kvarna, pa je kvarna. Ona je loša osoba i to je nepopravljivo. I onda na sve to, hajde što me je iskoristila, mene i moju prepoznatljivost i popularnost, da stekne pet minuta slave, ona mene gazi i hoće da me predstavi da se perem od nečega. To pokazuje koliko je kvarna, ja sam uvučena nimalo kriva, on je došao kao slobodan momak, nisam znala za njeno postojanje do njenog ulaska. Previše spletki, ali je istina na mojoj strani, polako, isplivaće sve! Nije meni lako da se nosim sa svim tim spletkama i osudama, ali je istina na mojoj strani.

- Kako komentarišeš to što je Asmin, kada je Anita ušla, rekao da je najbrutalnija riba?! Tada je rekao da ne ubraja Maju, ali da li ima pravo da komentariše to - pitao je Joca.

- Treba ako je neko sa mnom, treba da ukazuje poštovanje, a on je odlučio da zgazi mene, naš odnos i sve sa tim ponašanjem, ne samo prema Aniti i Maji, nego sa svim ženama. Ne želim da me spušta na neki nivo, znam ko sam, šta sam i koliko vredim, ali ne znam zašto je odlučio da se tako ponaša. Ne daj Bože da je mene neki drugi muškarac pohvalio, to bi bio haos. Samo na jedno pitanje ko mi je bio najveća ljubav, ja sam ga izuzela jer mi je bio trenutni partner, pa sam ose osvrnula na prošlost, a on je pao u krevet tri dana...Ceo ovaj moj odnos i upoznavanje njega je bio rolerkolster, da se mnogi pitaju kako je on mene uopšte osvojio. Meni je sve to jako šokantno najblaže rečeno i jako mi je specifičan odnos sa njim, za razliku od sveg prethodnog. On ako se tamo zaljubi ili pomiri s bivšom, šta god, nikada mu ne bih stajala na put, bitno je da taj ljudski odnos ostane ispoštovan, mogla bih da mu ostanem i podrška u tom rijaliti učešću. Mislim da kada izađe, da će me proganjati, psihić će da nastavi tamo gde je stao. Ja ne moram da kažem, svi ljudi vide, ona je iskoristila momenat moje ime, što nije trčala da vrati muža?! Drugo, i Asmin se proslavio, evo s njene strane, sestra, mama, sestrino dete i njegova žena. Pitanje je ko će da nastavlja da ulazi sada od njihove familije - rekla je ona, priznavši da je Asmin ispao kontradiktoran oko "crvenog kartona":

Prvo je on kontradiktoran, želeo je da uđe kao moj dečko. Mi smo razgovarali, ja sam ga savetovala da uđe kao slobodan, da mu želim sreću, neće on, hoće da brani našu ljubav. Prvo je bilo crveni karton da me je ostavio, pa sledeći dan sam njegova najveća ljubav i šalio se, pa ovoj kaže da nismo godinu dana zajedno, pa me sinoć odjavljuje... Emotivno je stavljena tačka, ovo je mene sve bolelo dve godine unazad, imali smo mesec dana uživanja u Majamiju sa ružičastim naočarama, posle toga su moje emocije bile ubijane.

- Zbog čega on i dalje ne odustaje od Maje Marinković?! Kakvo je tvoje mišljenje na tu temu - pitao je Joca.

- Što se njega tiče, mislim da ju je pikirao i da mu se dopala, međutim, kasnije je ona njega ponizila i odbila. On to ne prašta! Sada i kada bi je osvojio, on bi je na kraju ponizio. Videćemo ako dođe do pomirenja sa bivšom šta bi uradio, on ima tu crtu. On je za to opasan! Nije to do njega, do toga je šta će Maja uraditi, a on ima pravo da radi šta hoće, on igra igru i ima svoj cilj - rekla je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić