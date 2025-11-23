Ovo je Noa Vujović, dozvolio si da mu se preti: Luka izlaganjem o Asminu izazvao muk, pa probudio gnev kod Aneli: Mama ga je nagovarala da ti priča da si BLAM, pisala mi je... (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč na samom početku emisije "Nominacije" reč Luki Vujoviću, kako bi izneo svoj stav o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Na ovoj slici je moj sin, Noa Vujović koji ima 14 godina. Ti si dozvolio da to dete bude ukaljano, da mu se preti, da će udariti na nešto najsvetije. Osoba preko puta tebe me je podržavala i govorila da si monstrum. Nikada ti dete nisam negativno komentarisao i uzimao u usta. Moje mišljenje je da Nora neće biti ponosna na tebe, iz jednog razloga, što ideš i dalje protiv osoba koje je vole, a to su Sita, Grofica i cela porodica. Sada ste još veći blam, kada možete nakon 24 sata da se smejete, da pričate o vezama, o tome da li je kineska hrana bila ukusna, a onda nakon 10 sati da čuješ da si monstrum iliti ne znam šta već. Po tome, mogu da zaključim da među vama nije postojao bes, nego teranje inata...Ne možeš da kažeš da si dobar čovek, ako si se pre ulaska čuo sa Urošem ili sa osobama koje su najstrašnije vređali majku tvog deteta, koja je prolila more suza. Za tebe sam mislio da si dobar čovek kada si poslao poklone i kada si rekao da želiš Noru da odvedeš u Austriju. Jedino što treba da uradiš je da pružiš ljubav svom detetu i poštovanje majci svog deteta. Aneli je pokušala da mi kaže da treba da spustim loptu sa tobom i sa Janjušem, da bi mogla da priča sa njim - rekao je Luka, te je prešao na Aneli:

- Ovo je moj sin koji te je podržavao prošle godine, koji te je zagrlio u superfinalu. Kada je rekao: "Blam si tata", on se našalio, mislio je na to da u tom stanu od 20 slika, svih 20 su samo nas dvoje, njegova slika se nije našla u tom stanu. Danas se nisi udostojila da čestitaš mom sinu rođendan - rekao je Vujović.

- Ne možeš svoja sr*nja da opereš preko mene, ne može da te opere Jadransko more. Šta god da pričaš, ne čujem te ništa, za mene si mrtav. Bolje ti je da ne pričaš - rekla je Aneli.

- Ne, ti mene ne treba da gledaš, treba da te bude sramota da me pogledaš u oči - rekao je Luka.

- Tebe treba da bude sramota to što si moju ćerku izvodio iz auta da ga slika Pink, pa si ovo uradio njenoj mami. Gade jedan, zoveš je da gleda slike s tobom i sa Noom. Ti si moju ćerku povredio, nemoj da pričam dalje, makni mi se. Ti meni da stavljaš sina i skečeve da izvodiš, beži tamo, ne mogu očima da te gledam - rekla je Ahmićeva.

- Sedi tamo da mogu da nominujem... - rekao je Luka.

- Mali te je zvao na kameru da govori da si blam jer ga je mama tako nagovarala, pisala ti je poruke da sam ku*vetina, tako da začepi - urlala je Aneli.

- Je l' treba da pričam da je meni Nora govorila da me voli?! Išao sam sa njom sam u prodavnicu i u igraonicu. Svog sina spominjem, jer ti ovde plačeš pet dana, glumiš žrtvu naciji kako si me upoznala sa svojim detetom. Za 14 godina, ti si jedina osoba koja je lično upoznala moje dete i predstavljena si kao verenica. Ne želim da komentarišem naš odnos, da, reći ću samo da sve što je rekla je laž. Da sam ušao ovde zbog sebe i zbog nečega, ne, to nije istina. Sve može da mi zameri, ali ne može da mi zameri moj odnos prema njoj i koliko je poštovanja dobila. Baš me briga šta će ona da kaže, laži koje je izgovorila ovde, sada mi je jasno kada su mi rekli da moram da se sklonim od nje...Ja sam razmišljao da postavim Asminu pitanje: "Da li je ona ku*vetina? Da li je vadila tampone? Da li je dete tvoje ili nije?", ne bi imalo smisla jer je izolacija sve pokazala, tako isto i obrnuto. Koliko sam hteo da je zaštitim, bio sam spreman da odem tamo gde sam, nažalost, bio, ona to zna. Nema šta, neka ide dalje, neka gleda sebe i svoje dvorište, jer ima ona izreka: "Nemoj da se*ete u svoje dvorište, jer ćete gaziti po toj balegi", oni sami gaze po tome. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Luka.

- Ja nisam muškarac koji preti, pogotovo ne deci, ako je neki moj drug to uradio, izvini od mene. Ja nikada nisam pretio ni tvom tati, ni tvom detetu, ako je to uradio neki moj drug, imaće sa mnom problem - rekao je Asmin.

- Ova žena ovde i ja smo držali zajedno nož u ruci i hteli u grudi da ti zarijemo, a dolazimo u situaciju da ona meni to zariva. Ovo je metafora naravno, ne stvarno - rekao je Luka.

- Bolje ti je da ćutiš da ne pričam šta si hteo - rekla je Aneli.

- Kada si me zvao u Bosnu, ja sam zvao ljude da ti zapale kuću, je l' to?! - rekao je Vujović.

- Manipuliše sada nacijom, ne bi li ogadio mene i Asmina i sva ona podrška koja je blatila Asmina, blate ga sigurno i dan-danas, da ih dobije - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić