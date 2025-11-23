Braneći tebe, izložio sam sebe i porodicu linču: Mustafa Durdžić nije mogao da prećuti, odmah reagovao na Stanijine izjave (FOTO)

Šok za šokom!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

No, međutim, večeras je Asminova bivša partnerka, Stanija Dobrojević, u uključenju u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji potkačila Durdžiće, tačnije priznala je da Asmin ni ne zna šta je to njegova porodica njoj uradila otkako je on ušao u rijaliti.

Na ovu izjavu nije ostao imun njegov otac, Mustafa Durdžić, koji se javno oglasio i na Fejsbuku je Staniji uputio otvoreno pismo, koje vam mi prenosimo u celosti:

- Obraćam se Staniji, večeras si izjavila da ti je porodica od Asmina po njegovom ulasku nešto strašno uradila. Molio bih te da pri sledećoj prilici izneseš javno šta smo mi tebi uradili. Jedino jesam ja izjavio da ti zameram zbog majke Nade jer si rekla da ti je ona dosadna, a žena te čula. Dalje, Stanija da nije bilo tebe i Aneli, ja nikad ne bih znao da postoji Elita tamo negde u Srbiji. Zbog tebe Stanija, braneći tebe, ja sam izložio sebe i porodicu javnom linču i postao sam meta koja je služila svima za pljuvanje. Večeras moga sina nazivaš psihopatom zaboravljajući koliko se on žrtvovao zbog tebe u svakom smislu i pogledu. Duguješ nam jedno od dvoje, javno izvinjenje ili obrazloženje šta je to sa moje strane bilo tako negativno. Uz poštovanje lep pozdrav.

Autor: Nikola Žugić