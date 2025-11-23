Jezikom seče kao mačem: Miljani Kulić prekipelo da sluša šlagere o Alibabi i Aneli, pa im sasula gorku istinu u lice i unakazila ih za sva vremena! (VIDEO)

Urnisala ih prozivkama!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Jako su mi melanholične nominacije do sada bile i ne znam zbog čega ljudi spuštaju loptu. Što se tiče ove smećarke Našide, kada sam ušla u Elitu 9 zaboravila sam sve konflikte i nisam htela da se vraćam na početke. Našidu sam branila dve sezone jer sam verovala da je ona jadna majka i verovala sam u sve što je ona plasirala narodu. Ovoj klasičnoj folirantkinji nije sveto ništa, nije joj sveto ni dete jer smo nakon Elite 8 videli da je sve vreme provela sa Lukom, a samo dva dana sa ćerkom. Iskorišćavali su dete zarad podrške i fanova, a ovde se kune i Noru što mi se gadi i od čega mi se povraća. Uvek sam je branila i najstrašnije Janjuša napadala i vređala zbog nje - rekla je Miljana, pa se osvrnula na Alibabu:

- Ovom liku nek prašta Alah u Džamiji jer sam mislila da je naivan i da vređa u afektu, te sam mu svaki put praštala. Od sada sam na prvom mestu sebi i tako će me svi ceniti i poštovati. Stajala sam uz njega od početka ove sezone, a smatram da je super što su ušli zajedno u ovu sezonu i sve pokazali. Ona je sve najgore pričala o ocu svog deteta, dok je on govorio sve najgore o majci svog deteta da bi u izolaciji spustili loptu. U ovom rasulu i celoj situaciji mi je najžalije Nore jer je ona jedina žrtva nepodobnih roditelja i ovih smradova. Što se tiče mog odnosa s njima, Našida mi je najgore moguće stvari izgovorila za majku i ovim putem pozivam Ljubicu da sve tužbe podnese i protiv Našide, i protiv ovog smrada Asmina zato što ne mogu sa mnom da se izbore argumentima, pa me vređaju. Moja majka je pored k*rvi prošla jedino u Zadruzi, a ona to nije. Uroš je izvukao deblji kraj od Asmina samo zato što ih je gazio brutalnom istinom u lice. Ja sam ovom nezahvalnom g*vnetu sedela u krilu i čekala da dođe obezbeđenje, ponizila sam sebe da bih zaštitila njega - rekla je Miljana, ali je Asmin prekinuo:

- Sedi jer te više niko ne sluša, ljudi su prebacili kanal. Uzmi pusti svoj p*rnić, a ja da komentarišem žene koje s*ru u gaće me ne zanimaju. Sve je usr*no od tebe, iz tebe šprica kao iz fontane. Pozdrav za Željka, nek gleda mamim p*rnić. J*bem vam vaše advokate više - rekao je Alibaba.

- Prošle godine smo čuli da je samo tebe j*bao advokat. Moram da kažem da te Stanija poslala ovde samo da te se reši jer si psihopata koji je uhodio Staniju i pisao joj u šest ujutru. Ja ne znam šta je Stanija radila sa ovom spodobom, kakav je to blam za nju. Da sam znala kakva je ovo spodoba, verovatno ne bih s tobom ni kafu popila. Ovo je jedan klasična bauštelac, pričao je da je Aneli Ahmić meni i Maji bila fan. Nemoj više ova dva ološa da mi prilaze, nemam više gram empatije prema njima. Između dva g*vneta ću poslati goveđeg gulaša - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić