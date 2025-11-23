Vaško, smrdljušo, odmah bukiraj dve tablete za dan posle: Kačavenda vinula Asmina u nebesa, pa obrisala patos s Aneli Ahmić (VIDEO)

Karambol za stolom!

Naredna je reč da nominuje dobila Milena Kačavenda, koja je detaljno izanalizirala odnos sa Aneli Ahmić i Asminom Durdžićem.

- Miljana je malo presekla ove bogougodne nominacije. Top priča i iskreno bih volela da se izolacija nastavi. Asmin i ja smo napolju neke stvari razjasnili, imala sam potrebu da se izvinim jer sam neke stvari videla i bilo mi je jasno šta smo komentarisali, tačnije, jednu stranu priče. Meni je drago što je Asmin ovde, se*e ti neko po glavi na televiziji i onda si ti mu*o i ideš kući. Što se tiče učešća tvog, meni je top. Asmin je ulično namazan, taktičan, mudar. Tačno zna šta radi, svrha njegovog ulaska mi je jasna, dobrim delom je do sada pokazao da ova smećarka ovde nije bila iskrena i da je u xy stvari lagala, s obzirom da sada odnosom sa njim govori da to nije istina. Luku je nasankala kao konja i isti model pokazala kada su muškarci u pitanju. Luka se sam sebi usr*o u život, verujem da se on istinski zaljubio, ali verujem da je ovo klasična rijaliti priča. Što se njega tiče, to što je on eksplozivan, to mi se sviđa, kvaran je kao kvaran zub, i to mi se sviđa. Oni pričaju da je ona neko ko deli, ja to nisam videla, ali sam to videla kod Asmina. Što se mene lično tiče, imala sam komunikaciju sa njegovom porodicom, vrlo inteligentan, vredan i sposoban. Vrlo se Asmin igra sa svima, moje mišljenje neću izneti da ne bih poremetila njegove planove. Mislim da nije zaboravio Aneli neke stvari, znam zbog čega mu je Sita ponos. Sviđa mi se što Asmin ume da se izvini, kada su spominjali moju decu, jedino je Marko Đedović skakao za mene - rekla je Kačavenda, pa se osvrnula na AnelI:

- Što se babe tiče, setimo se da je ona jedna baka. Ja ću, daće Bog, biti baba svojim unucima...Ova vaška, ova smrdljuša. Kur*velo, džabe ti. Ova budaletina ima jednu vijugu više od kokoške kako ne bi sr*la po dvorištu. Prvo si cinkaroš, drukara, smrad jedan! Da si toliko mozga imala, mogla si da dobiješ 15 godina robije. Smećarko, bako, ovde ti je sin tvoje sestre, ti ako doživiš 50, s obzirom da sam te videla drogiranu i razbijenu, natezala si pelinkovac iz malih flašica, s obzirom da si čipovana, sama si to pričala, pa posle rekla da to nije istina. Jedino ko ti valja u porodici je tvoj brat, koji neće da čuje za vas, jer niste normalno. Ti si jedna smećarka, jedan ološ, jedan cinkaroš, žena koja je namestila ljude kojih nema. Žena kojoj nijedan bivši partner ne valja. Ti si nikakva majka, broj jedan! Ja ovakvu budaletinu u životu nisam videla, pritom je sama uvela svoju porodicu i ne podnosim žene i muškarce koji se*u po svojim bivšim partnerima. Što se mene lično tiče, ti si novac trebala da uložiš u neuropsihijatra da te posavetuju da gledaš svoje dete. Mentolko jedna, svoje dete si sama uvela ovde. Pozdravi Koku s kojim si se kar*la, o tome ćemo razgovarati kada izađemo odavde. Jahačice kur*eva, ovde si imala tri verenika, kada Lukicin prsten leti u wc šolju?! Sa 36 godina, ti si bila čipovana samo za narkotike, ne za trudnoću...Kakva si ti majka?! Ti si kur*etina, ti si ološ i odron. Što se tiče pominjanja porodice, moja porodica nikada nije bila deo rijalitija, a ti si ološu uvela svoju porodicu ovde - rekla je Kačavenda.

- Pozdrav za Lazara i Srđana Kačavendu, je l' te nije sramota da te gledaju kako širiš noge Janjušu - rekla je Aneli.

- Ovde nije plakala za pelenama i vlašicama, nego za obućom i Majamijem, ove sezone je bole dva miliona. Jako dobro poznaje šta se dešava u kući Neriove supruge, a u svojoj ne zna da li je Sita krala pare, da li ima rupu u stanu i ostalo. Ona nije kriminalac, ona je potrošna roba, sve ono što je Asmin govorio, sve je dokazano. Puno više znam o njoj nego što ću ovde reći - rekla je Kačavenda.

- Je l' imaš osećaj kada te diraju muškarci, možeš da dođeš do završetka - rekla je Aneli.

- Vratite samo klipove, ti si trebala smećarko da ulažeš u neuropsihijatra jer si bolesna i nenormalna, iskompleksirana. Ti si se kar*la sa krimosima za lovu, samo su te razvlačili. Nemoj da glumiš majku, što nisi pokazala empatiju prema ovom momku i devojci!? Ko si ti da vređaš ovu devojku na osnovu fizičkog izgleda, kada sam videla tvoje slike - rekla je Kačavenda.

- Obrati se mehaničaru koji te je je*ao na haubi u garaži - rekla je Aneli.

- E to ćeš platiti, sve ćete platiti ove godine što se*ete. Pošto znamo da nije ugradila spiralu, odmah bukiraj na kapiji dve tablete za dan posle, da ne bi Lukica naj*bao da ti sklepa još jedno dete. Ostavljam mog druga Asmina - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić