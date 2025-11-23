Otvara se sabor Anelinih bivših! Luka i Janjuš se osamili, pa proćaskali kao da se ništa nije desilo (VIDEO)

Aneli će počupati svu kosu s glave!

Marko Janjušević Janjuš seo je na kauč gde je bio i Luka Vujović﻿, te su tako počeli sa upoznavanjem i ćaskanjem, kao da se ništa među njima nije dešavalo.

- Kada pričaš sa sinom, kako to ide - pitao je Janjuš.

- Ja kažem: "Kako si sine", čuvarka prevodi sve...Okej kada sam radio, radio sam četiri, pet godina, ali sam sam u sobi. Televizor, 13 kanala, nema naših - rekao je Luka.

- Je l' te je otac posećivao - pitao je Janjuš.

- Da, da, u Švajcarskoj svaka druga nedelja. Imao sam tamo vikende, dali su mi, da idem kod njega jednom mesečno dva dana, zadnjih šest meseci. Posle sedam godina sam prvi put video auto i ulicu, zato ja imam kočnicu, inače... Sin je osam godina dolazio u posetu, zamisli scenu dođe i plače, spava u mom duksu - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić