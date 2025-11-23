AKTUELNO

Domaći

Odluka koja menja tok rijalitija! Ivana Šopić držala učesnike u nezivesnosti, evo ko će se boriti za opstanak večeras (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nisu mogli da veruju šta čuju!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Asmin Durdžić dobio najviše glasova upravo od njih na kraju emisije "Nominacije"

- Asmine, ti si nominovan - rekla je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam iznenađen, to su sve bili Majini hejteri, da bi nas razdvojili - rekao je Asmin.

- Odabrani su nominovali Dušicu - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam iznenađena s obzirom da je Boginja tamo i da su tamo njeni ljudi - rekla je Dušica.

- Gledaoci su glasali da se ova izolacija produži, laku noć, vidimo se - rekla je voditeljka, što je značilo da niko nije nominovan, te i da ove nedelje neće biti izbacivanja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

