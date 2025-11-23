Odluka koja menja tok rijalitija! Ivana Šopić držala učesnike u nezivesnosti, evo ko će se boriti za opstanak večeras (VIDEO)

Nisu mogli da veruju šta čuju!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Asmin Durdžić dobio najviše glasova upravo od njih na kraju emisije "Nominacije"

- Asmine, ti si nominovan - rekla je voditeljka.

- Nisam iznenađen, to su sve bili Majini hejteri, da bi nas razdvojili - rekao je Asmin.

- Odabrani su nominovali Dušicu - rekla je Ivana.

- Nisam iznenađena s obzirom da je Boginja tamo i da su tamo njeni ljudi - rekla je Dušica.

- Gledaoci su glasali da se ova izolacija produži, laku noć, vidimo se - rekla je voditeljka, što je značilo da niko nije nominovan, te i da ove nedelje neće biti izbacivanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić