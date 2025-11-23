Ovo niste smeli da propustite!

Subota u Eliti je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učenici su tokom noći za nama imali priliku da otkriju šta nisle o ovonedeljnim potrčcima, Asminu Durdžiću i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić je na kraju večeri otkrila ko je nominovan od strane Odabranih učesnika, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi prva iznela nominaciju.

- Ja da sam bila vođa, prve nedelje bi postavila Aneli i Asmina. Ovo nije rijaliti priča već životna priča i svašta nešto se izdešavalo. Meni je drago što su njih dvoje spustili loptu kao roditelji i smatram da je jako zrelo da u tim godinama ljudi shvate da je to potpuno normalno. Što se tiče odnosa šale i zezanja, to mi negde i nije normalno jer mi je malopre rekao da je Aneli izljubomorisala na mene - rekla je Maja.

- Kakav lažov - rekla je Aneli.

- Asmin zna da bude psihopata i manijak, ali mislim da ima i dobru i lošu stranu, kao da je bipolaran. On ima stranu kada vređa, uvredio me jednom i jako sam mu to zamerila. Mi se čas svađamo, čas smo dobri i zna da izgovori jako loše stvari, samo se brzo pokaje. Nas su ovde spajali, ali ja Staniju jako poštujem i ne bi sebi to dozvolila - rekla je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Asmina. Kada sam stupio u taj neki kontakt sa Aneli, nikada nisam video, nisam znao za njega. Krenuli smo taj odnos i on se dosta spominjao tada, tj. ona je bila moja partnerka tada i bio sam na njenoj strani, i većina bi bila uz svog partnera i verovala u neke stvari koje čuje. Kada vratim film, ne mogu da se setim mnogo stvari, ne mogu da se setim šta sam pričao u to vreme. Eto to se dešavalo sve vreme, ja sam bio na njenoj strani, imali smo taj neki sukob, ja ovde o njemu, on meni napolju. Kada sam izašao, sačekala me je poruka, poruka od njega, gde je pisalo: "Ja nemam ništa protiv tebe, možemo da se čujemo" i tako smo on i ja stupili u kontakt. Čuli smo se, popričali smo. Ja ne bežim od nekih stvari koje ne bih voleo meni da se desi. Ja kao partner njegove partnerke s kojom ima dete, spominjem njegovo dete, nikada negativno. Ne bih voleo da ja ne viđam svoje dete, da moja bivša žena ima momka i da je slična situacija. Ja sam rekao da mi je krivo što sam napisao ime njegovog deteta, jer ne bih voleo da se to meni desi. Meni nije teško da kažem "izvini", ako sam stvarno pogrešio. Nisam ni znao da ulazi ovde do samog početka rijalitija. Protiv čoveka, iskreno, nemam ništa, ako je dobar prema meni, biću još bolji pet puta. Ako njih dvoje ne mogu da reše i nađu pravi put, ko smo mi da nekoga savetujemo i da mi govorimo kako da reašavaju?! Njih dvoje su jedini koji mogu u tome da se dogovore, ako ne mogu, onda nisu normalni. Ne treba bilo ko da se meša, ja se prvi ne mešam u njihove rasprave i svađe, niti me intresuje. Ovde imamo dobar odnos, neki bi voleli da se svađamo, ja nemam potrebu da se svađam sa njim - rekao je Janjuš, te je tako prešao na Aneli:

- Ne treba da kriviš druge ljude i muškarci, jer nijedan izgleda ne valja. Moraš da shvatiš da je negde i u tebi. Nijednog trenutka nisam rekao da je loš čovek, momak, stao je uz tebe, iskreno da ti kažem. Ne mogu da kažem da nije stao uz tebe i da te je zavoleo, ali vaš odnos, ako je ovakav, onda za mene tu ne postoji ni gram ljubavi ni budućnosti. Bolje da budete kvalitetno sami. Nisam neko ko je kompetentan da vas savetujem, samo komentarišem ono što vidim, a to je da vam je odnos jako bolestan. Ostaviću Asmina, sa njim sam u dobrim odnosima, sa njom nisam, uvredila me je - rekao je on.

Ivana Šopić dala je reč Neriju Ružanjiju, koji je dao sud o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Na početku se Asmin lepo postavio prema meni i poručio mi garderoberu, naš odnos je bio super. Sada imam da ti zamerim dve stvari i to je vređanje mog pokojnog dede, kao i što si u ljutnji opsovao moje sestre. Ne mogu previše da ti zamerim jer u ljutnji kažeš svašta, pa posle pogaziš. Ti i ja smo korektni i tako će ostati - rekao je Nerio, pa se osvrnuo na Aneli:

- Tebi imam da zamerim što si me napravila lažovom i što si vređala moju Hanu, kao što joj i nisi pružila ruku dok ona tebi jeste. Mislim da ovde nas ukopavaš i da nas osuđuješ em za neistinite stvari, neke i istinite, samo mislim da trebaš da kreneš od sebe i ne osuđuješ nas. Ti si u životu imala mnogo više grešaka nego Hana i ja, ali i pola ljudi ovde. Mene osuđuješ i govoriš da nisam normalan kad se derem na tebe, ali ti mene iznerviraš i isfrustriraš. Sada možemo da vidimo kakve su tvoje reakcije na Luku, ali nemam više šta da kažem. Ostaviću Asmina, a poslati tebe - rekao je Nerio.

Naredna je nominovala Hana Duvnjak.

- Ja mogu da kažem da su Asmin i Aneli počeli da spuštaju loptu što se tiče Nore. Asmine, ti i ja se ne znamo praktički, mislim da imamo više stvari zajedničko što se tiče Ahmića i Nerija. Neke stvari koje si rekao, da smo brat i sestra, to sam ti zamerila, izvinio si se - rekla je Hana, te se tako osvrnula na Aneli:

- Ne moram se ponavljati, katastrofalno je to što si rekla! Sve je izašlo napolju, sve govori da je laž, one nemaju dokaze ni za šta, govore samo "demant" i pričaju u prazno. Ona ima grehova više nego on, svi ovi ljudi i ja. Više je ona mene vređala napolju nego ovde. Ostaviću Asmina, šaljem Aneli - rekla je Hana.

Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Podsećaš me na mog druga koji je jako proračunat i namazan, a ti sam za sebe kažeš da si kvaran. Mislim da si dobar momak i cenim kod tebe što si vezan za porodicu i majku, ali mislim da ovde prijatelje za sad nemaš. Dopada mi se što si stao uz mene i protiv Uroša Stanića, iako to meni nije bilo potrebno - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Aneli:

- Sad imam tremu. Ti si osoba koja ume jako da iznervira čoveka, ali onda da ti oprosti ubrzo. Nekako si mi uvek bila draga i verujem da će tako biti i dalje. Ja tebe ovde više kritikujem nego hvalio, zato što ljude koje gotivim volim da iskritikujem i mislim da ćete me poslušati. Mislim da si dosta toga prošla u životu i da bi trebalo da već budeš zrela i da znaš šta želiš u životu. Mislim da si odana i lojalna kada nekog ceniš i poštuješ, ali sve to padne u vodu kada se raziđete jer iz tebe izađe prgavost i neka sujeta. Mislim da si super osoba za druženje, provod, smeh i zabavu. Ti i ja ulazimo u treću godinu poznanstva i nikada me nisi uvredila iako sam branio Asmina, tako da ću ostaviti tebe - rekao je Anđelo.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Aniti Stanojlović.

- Kada sam bila napolju, ko god da me je pitao da li ću se družiti sa Asminom, rekla sam da se neću družiti i kada sam pričala sa Stanijom, rekla sam da se neću družiti s njim. Meni si postao drag, često me iznerviraš, svakako si mi više drag nego što me iznerviraš. Rekla sam ti da ne verujem ni tebi ni Aneli sto odsto, lažete oboje! Odnos koji imate sada mi nije normalan, ne možete da pričate o tome ko se tebi sviđa, ko se njoj sviđa. Normalno je da pitaju za dete i da li nešto treba, svašta su izgovorili. Njemu sam zamerila, niko ne može da mu zabrani da vidi dete - rekla je Anita.

- Šta, da ja idem kod Grofice, s njom sam u ratu, a ona ima malu pumparicu, pa da me izroka kao švajcarski sir - smejao se Asmin, a onda su se svi nasmejali.

- Laže bre - smejala se Aneli.

Ivana Šopić dala je reč Bori Santani.

- Upoznao sam Asmina ovde i meni njegova energija odgovara, mnogo smo se zbližili u Odabranima. Jezik mu je brži od pameti i brzo se pokaje posle. Što se tiče njega i Aneli, ovo je kao neka porodična serija i mislim da će na kraju izaći zajedno pod ruku kao prijatelji - rekao je Bora.

- To bi bilo normalno - rekao je Alibaba.

- Vi imate dete i to je kao vanbračna zajednica, ali dobro. Uvek sam se pitao kako si to pričao da je Aneli štrokava, a meni je žena vatrena i ima veliki X faktor. Luka jeste branio Aneli, ali ja mislim da ona njega ne voli kao što je volela Asmina i Janjuša - rekao je Bora.

- Je l' su normalne ove žene, šta rade? - upitao je Bora.

- Maja će da vadi isto - rekao je Filip.

- Hoće da stavi druge - rekla je Anita.

- Ne, ne, rekla je da će da vadi - rekao je Filip.

Naredni je reč da nominuje od voditeljke Ivane Šopić dobio je Filip Đukić.

- Počeću od Asmina, mislim da nisi baš normalan. Rekao sam sto puta da je bolesnik, ne sada bolesnik da ima neki poremećaj, ali da nije u vinklu. Mislim da si premazan i namazan, vrlo si dobar u manipulisanju ljudi, ne smatram je lošom osobinom, zavisi gde je koristiš. Imaš vrlo razvijenu socijalnu inteligenciju, da možeš da se snađeš gde god da te bace. Bila je žurka, ide Asmin, Maja i ja mu pevamo, on ide i smeje se, posle 15 minuta, prolazi Asmin i viče: "Idem, sad ću nekome da je*em mater". U par situacija sam imao trip kao da imaš nešto protiv mene - rekao je Đukić.

- Nemam ništa, samo utorkom - rekao je Asmin.

- Nikada nisam video kod njega zlu nameru da hoće da me ponizi ili da me gleda kao rivala. Vidim da si vrlo oštar i gadan nekada na jeziku, hajde prema muškarcima, ali si prema ženama dosta grub. Nešto i ne mogu to da ti zamerim, jer je 90 odsto žena je sa tobom okej. Što se tiče tebe i Aneli, to mi je telenovela. Ja ne komentarišem to u zadnje vreme, nemam ni snage, nemam šta da kažem. Nekada mi delujete kao ljubavni par, nekada kao da ste ortaci, a nekada kao stranci. Jeste da i dalje verujem Asminu više za neke stvari, čim ste spustili loptu, znači da ste grešili...Što se tiče Aneli, baš sam sada rekao da mi ličiš na neku egipćanku. Imamo okej odnos, ne blejimo, ne družimo se, imao sam drugačiju sliku o tebi. Iznenadila si me kada si ušla, mislio sam da ćeš da iznap*šavaš mene i Terzu, nisi to uradila, bilo mi je drago. Ne mislim da si loš čovek, imaš samo loše postupke. Mislim da u biti sve što pričaš za porodicu i vezu, da sve to želiš, ali način na kom si odrastala i okruženje, upijala si pogrešne osobine. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekao je Filip.

Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Jako su mi melanholične nominacije do sada bile i ne znam zbog čega ljudi spuštaju loptu. Što se tiče ove smećarke Našide, kada sam ušla u Elitu 9 zaboravila sam sve konflikte i nisam htela da se vraćam na početke. Našidu sam branila dve sezone jer sam verovala da je ona jadna majka i verovala sam u sve što je ona plasirala narodu. Ovoj klasičnoj folirantkinji nije sveto ništa, nije joj sveto ni dete jer smo nakon Elite 8 videli da je sve vreme provela sa Lukom, a samo dva dana sa ćerkom. Iskorišćavali su dete zarad podrške i fanova, a ovde se kune i Noru što mi se gadi i od čega mi se povraća. Uvek sam je branila i najstrašnije Janjuša napadala i vređala zbog nje - rekla je Miljana, pa se osvrnula na Alibabu:

- Ovom liku nek prašta Alah u Džamiji jer sam mislila da je naivan i da vređa u afektu, te sam mu svaki put praštala. Od sada sam na prvom mestu sebi i tako će me svi ceniti i poštovati. Stajala sam uz njega od početka ove sezone, a smatram da je super što su ušli zajedno u ovu sezonu i sve pokazali. Ona je sve najgore pričala o ocu svog deteta, dok je on govorio sve najgore o majci svog deteta da bi u izolaciji spustili loptu. U ovom rasulu i celoj situaciji mi je najžalije Nore jer je ona jedina žrtva nepodobnih roditelja i ovih smradova. Što se tiče mog odnosa s njima, Našida mi je najgore moguće stvari izgovorila za majku i ovim putem pozivam Ljubicu da sve tužbe podnese i protiv Našide, i protiv ovog smrada Asmina zato što ne mogu sa mnom da se izbore argumentima, pa me vređaju. Moja majka je pored k*rvi prošla jedino u Zadruzi, a ona to nije. Uroš je izvukao deblji kraj od Asmina samo zato što ih je gazio brutalnom istinom u lice. Ja sam ovom nezahvalnom g*vnetu sedela u krilu i čekala da dođe obezbeđenje, ponizila sam sebe da bih zaštitila njega - rekla je Miljana, ali je Asmin prekinuo:

Naredna je reč da nominuje dobila Milena Kačavenda, koja je detaljno izanalizirala odnos sa Aneli Ahmić i Asminom Durdžićem.

- Miljana je malo presekla ove bogougodne nominacije. Top priča i iskreno bih volela da se izolacija nastavi. Asmin i ja smo napolju neke stvari razjasnili, imala sam potrebu da se izvinim jer sam neke stvari videla i bilo mi je jasno šta smo komentarisali, tačnije, jednu stranu priče. Meni je drago što je Asmin ovde, se*e ti neko po glavi na televiziji i onda si ti mu*o i ideš kući. Što se tiče učešća tvog, meni je top. Asmin je ulično namazan, taktičan, mudar. Tačno zna šta radi, svrha njegovog ulaska mi je jasna, dobrim delom je do sada pokazao da ova smećarka ovde nije bila iskrena i da je u xy stvari lagala, s obzirom da sada odnosom sa njim govori da to nije istina. Luku je nasankala kao konja i isti model pokazala kada su muškarci u pitanju. Luka se sam sebi usr*o u život, verujem da se on istinski zaljubio, ali verujem da je ovo klasična rijaliti priča. Što se njega tiče, to što je on eksplozivan, to mi se sviđa, kvaran je kao kvaran zub, i to mi se sviđa. Oni pričaju da je ona neko ko deli, ja to nisam videla, ali sam to videla kod Asmina. Što se mene lično tiče, imala sam komunikaciju sa njegovom porodicom, vrlo inteligentan, vredan i sposoban. Vrlo se Asmin igra sa svima, moje mišljenje neću izneti da ne bih poremetila njegove planove. Mislim da nije zaboravio Aneli neke stvari, znam zbog čega mu je Sita ponos. Sviđa mi se što Asmin ume da se izvini, kada su spominjali moju decu, jedino je Marko Đedović skakao za mene - rekla je Kačavenda, pa se osvrnula na AnelI:

- Što se babe tiče, setimo se da je ona jedna baka. Ja ću, daće Bog, biti baba svojim unucima...Ova vaška, ova smrdljuša. Kur*velo, džabe ti. Ova budaletina ima jednu vijugu više od kokoške kako ne bi sr*la po dvorištu. Prvo si cinkaroš, drukara, smrad jedan! Da si toliko mozga imala, mogla si da dobiješ 15 godina robije. Smećarko, bako, ovde ti je sin tvoje sestre, ti ako doživiš 50, s obzirom da sam te videla drogiranu i razbijenu, natezala si pelinkovac iz malih flašica, s obzirom da si čipovana, sama si to pričala, pa posle rekla da to nije istina. Jedino ko ti valja u porodici je tvoj brat, koji neće da čuje za vas, jer niste normalno. Ti si jedna smećarka, jedan ološ, jedan cinkaroš, žena koja je namestila ljude kojih nema. Žena kojoj nijedan bivši partner ne valja. Ti si nikakva majka, broj jedan! Ja ovakvu budaletinu u životu nisam videla, pritom je sama uvela svoju porodicu i ne podnosim žene i muškarce koji se*u po svojim bivšim partnerima. Što se mene lično tiče, ti si novac trebala da uložiš u neuropsihijatra da te posavetuju da gledaš svoje dete. Mentolko jedna, svoje dete si sama uvela ovde. Pozdravi Koku s kojim si se kar*la, o tome ćemo razgovarati kada izađemo odavde. Jahačice kur*eva, ovde si imala tri verenika, kada Lukicin prsten leti u wc šolju?! Sa 36 godina, ti si bila čipovana samo za narkotike, ne za trudnoću...Kakva si ti majka?! Ti si kur*etina, ti si ološ i odron. Što se tiče pominjanja porodice, moja porodica nikada nije bila deo rijalitija, a ti si ološu uvela svoju porodicu ovde - rekla je Kačavenda.

Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Što se tiče Asmina, mi smo imali dobru relaciju od početka i ja ga nisam branio jer smo dobri ovde već zbog stvari koje sam video napolju. Druženjem s njim sam stekao malo drugačije mišljenje nego na samom početku, zato sam se i distnacirao od njega. Mislim da poštuješ samo svoju porodicu i da te ostali ne zanimaju. Istina je da si manipulator i da koristiš ovde da se igraš, ali to je okej jer si u rijalitiju. Nisi me ispoštovao kao druga kada si vređao Teodoru, zato sam se distancirao od tebe - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Aneli:

- Mi smo se družili dok nije pukla tikva. Slična je kao Asmin i voli da manipuliše ljudima. Mnoge stvari mi se ne poklapaju među vama, a opet ti si rekao da Aneli može biti dobra samo ako je odvojiš od Site i Grofice, pa mislim da upravo to i radiš. Mnogo toga je ovde izrečeno da bi to odnos bio dobar zbog deteta. Nisu mi normalne stvari između vas, ali poslaću Asmina - rekao je Bebica.

- Ne znam šta se njemu svidelo na njoj - rekla je Anita.

- Pa da je isk*ra - rekao je Terza.

- Pa i mene sj*ba - rekla je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški, kako bi iznela svoje mišljenje i nominaciju.

- Što se tiče ovo dvoje, mladih ljudi. Ti si jedna bauštelčina (smeh). Pričaću prvo o Aneli, nemam lepo mišljenje, neću da se vraćam nazad sada i da ulazim u to oko Nore i Noe, ovde nisu deca, treba da pričamo o odnosu kakvi su naši sa njima. Sa Aneli sam imala najveće uvrede ovde, rekla sam i Asminu malo pre da ću da pokušam da je ne vređam ako ona mene prva ne uvredim. Najviše je šaljem u izolaciju zbog onoga što je rekla za moju mamu. Asmin je neko ko je od prvog dana sa mnom na super relaciji, mnogo sam ga zgotivila, prirastao mi je srcu. Često imamo rasprave i svađe, malo malo, pa ga iznad*vavam. Ne volim njegovo ponašanje i rečnik prema devojkama. Za mene jesi u nekim situacijama kvaran, inteligentan, namazan - rekla je Mina.

- Što se mene tiče, nemam ni za jedno ni za drugo lepo mišljenje. Sa Aneli imam sukob od prošle sezone, kada me je uvredila, nisam to očekivala. Primetila sam iskrenost kod tebe, drhtala ti je vilica. Kada bih uporedila tvoje reakcije i Asminove reakcije, mislim da si u nekim situacijama dosta, dosta iskrenija od njega. Što se tiče Asmina, on je neko ko ovde okreće kako koga hoće, slušam kako ga hvale ljudi kojima je govorio da su ku*ve. Ti si meni kul, ozbiljan frajer, mislim, ti bi to voleo da čuješ. Ti si bio odlična krmača, kako možeš ti nečiji izgled da komentarišeš. Jako si primitivan, s obzirom da se pozivaš na fizički izgled. Ti si za mene onaj pravi bauštelac, bauštelčina klasična koji je malo dotakao zvezde i sad misli da je Bogom dan. Ja ne poznajem Staniju, ali koliko su pričali o njoj, mislim da te je tek sad upoznala i zahvaljuje se Bogu što te je poslala ovde videla je tvoje pravo lice. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Teodora.

Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Ja neću da budem pristrasan, čekao sam da kažem neko svoje mišljenje. Asmin je dobar prijatelj i kada kaže da ukoliko on ima, imaće i njegov prijatelj. To jeste istina, ali surova istina je da sem mene gotivi još samo jednu osobu. Ova izolacija je pun pogodak zato što su jedno drugo više puta demantovali. Mislim da bi oni bili odličan par jer su oboje bipolarni. Kao što je on rekao da Aneli njemu ljubomoriše na Maju, tako i on njoj ljubomoriše. Oboje ste isti i ja mnogo volim da ih gledam, ovu izolaciju bih produžio do Nove godine. Mislim da su oni spustili loptu, ali i dokazali mnogo toga kao npr. da se gotive jer su isti samo im porodice prave problem. Asmin i ja takođe pričamo o Staniji, ali ja ću ga ispoštovati i neću pričati o tom odnosu, neke stvari mi se ne dopadaju i on ne može da radi neke stvari - otkriva Dača, pa dodaje:

- Istina je da je Aneli nestabilna i ona nije volela dovoljno ostale muškarce posle Asmina. Ona sada vidi zaštitu u Asminu, zato je više Luka i ne zanima - rekao je Dača.

- Ne tražim zaštitu u njemu, mi smo demantovali jedno drugom razgovorom - rekla je Aneli.

Milosava Pravilović naredna je nominovala.

- Ja ne mogu Aneli da ne volim i da budem protiv nje. Po meni je da će se njih dvoje pomiriti, ja iz svog iskustva, sa bivšim mužem se nikada nisam pomirila, ali smo u dobrim odnosima. Nema ništa od tog isteravanja. Što se tiče Asmina, nismo nikada imali problem, mi se lepo slažemo, ne kontriramo. On je iskren, to što se on šali i zeza, ima jako dobru dušu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Milosava.

- Ovo dvoje ljudi, staviću ih u paket, toliko su različiti, a zapravo su jako slični. Asmin i ja smo imali pre dve godine, vezano za Staniju, ja nisam pratila sedmicu i osmicu, ali sam zakačila susret Stanije i Aneli. Stanija i ja smo vodili ratove ovde i ja sam prokomentarisala, ne sećam se, ali tvrdim da ništa nije bilo ružno mnogo, on je meni odgovorio, ali sam se nasmejala i tako ja saznajem prvi put za Alibabu. Ja vidim šta čovek radi, on je takva baraba, on je toliko namazan, on ovde koga hoće i sa kim hoće može da radi sve. Ne bih rekla da su svi ljudi glupi, čast izuzecima, ali može zaista da manipuliše. On ide iz krajnosti u krajnost, gde može, čačne, zna da bude monstruozan. Oni su se lepo okupili, dogovorili, ali dobro, izborih se ja nekako. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Zorica.

Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ovo mi je blamantna situacija u kojoj se njih dvoje nalaze, treba im hladne vode da se malo dovedu u red. Ovo nije iskreno, a u ovo stanje su došli jer su za premalo vremena jedno drugom rekli najgore stvari. Sada je u toku pauza, kao što su i svi rekli, i vrlo je teško da ovo ovako ostane. Svi ljudi koji su gazili Aneli mesecima, sada nisu smeli ništa da joj kažu i tako dalje. Ljude koje si ti pomenuo da su tvoji prijatelji su večeras bili jako blagi prema Aneli, a to je zato što si ti sada dobar s njom. Mislim da si ti odavno shvatio da nisi sa Stanijom i da bi jedini uzrok zbog kog te je ostavila jeste Maja - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Aneli:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Pomirenje s Asminom si dotakla dno i trenutno plivaš u septičkoj jami. Pogazila si sebe, pokazala si da ti porodica nije svetinja. Zarad malo Asminove pažnje, pogazila si sve. Normalno je da spustite malo loptu zbog Nore, ali da se vi toliko smejete i ispitkujete to nije normalno. Smatram da vas boli d*pe i da ste došli ovde zbog malo medijske prašine. Mogli ste napolju kao dve trezvene osobe da rešite neke stvari, u ljubavnim odnosima periodično voliš muškarce. Danas si rekla da ti je najbitnija nominacija Anđela Rankovića, tako da sve je jasno. Katastrofa čime se ponosiš, po čemu si popularna?! Po koferima, po narkoticima, po blamu i po abortusima...Asmin je jedno veliko zlo, vređa me najstrašnije, retko ko ga je osudio, ne znam da nekom drugom izgovara nešto ovako kako bi reagovali?! Udara na bolest moje majke, danas je rekao da je mene moja sestra rodila, od lomljenja kofera, do svega. On je jedan preletač koji nema stav ni karakter. Pokazao je da ne poštuje Staniju Dobrojević, pokazao je da ima želudac da flertuje sa Stanijinom drugaricom, Majom Marinković. On je jedna svinja debela. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Stanić.

- Aneli, za tebe mislim da si fatalna žena, to niko ne može da ti ospori. Imaš taj neki poseban iks faktor, mislim da si hrabra pre svega, borbena si. Meni je tvoj odnos sa Asminom mi je okej, došli ste da bi raspravili oko ćerkice, to treba tako i da ostane. Kada sam ja bila u mojoj iks fazi i plakala onoliko, ti si mi jedina prišla. Ja to pamtim, te stvari, meni sitnice mnogo znači. Među jedinima si koja me ovde nije uvredila, to mnogo poštujem. Tu sam više na Lukinoj strani, ali ste tu vas dvoje, pa ću da vas komentarišem. Mogu sve najlepše o tebi da kažem i to je to. Što se tiče Asmina, tebe sam prvi put videla za Novu godinu zajedno sa Stanijom, tada ste mi izgledali srećno i top ste par. Naš odnos ovde, u početku mi se nije dopalo to što si me vređao. Ja oprostim svima sve, ali nisam taj tip da povredim i uvredim neku osobu, da uzvratim, ali sam ti zamerila što si pričao da sam nimf*manka i da sam za psihijatriju. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Sara.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Asmin Durdžić dobio najviše glasova upravo od njih na kraju emisije "Nominacije"

- Asmine, ti si nominovan - rekla je voditeljka.

- Nisam iznenađen, to su sve bili Majini hejteri, da bi nas razdvojili - rekao je Asmin.

- Odabrani su nominovali Dušicu - rekla je Ivana.

- Nisam iznenađena s obzirom da je Boginja tamo i da su tamo njeni ljudi - rekla je Dušica.

- Gledaoci su glasali da se ova izolacija produži, laku noć, vidimo se - rekla je voditeljka, što je značilo da niko nije nominovan, te i da ove nedelje neće biti izbacivanja.

