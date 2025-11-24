ČASTIĆU IH AKO SE POMIRE I POSLATI ŠAMPANJAC: Bajo priznao da navija za zbližavanje Asmina i Aneli, svim srcem želi da se udalji od njegovog sina: KAD JEDNOM PRECRTAM, TO JE ZA SVA VREMENA!

Dao svoj sud!

Nikola VujoviĆ Baja oglasio se za portal Pink.rs, te je prokomentarisao situaciju u kojoj se njegov sin Luka Vujović nalazi sa Aneli Ahmić.

Na početku razgovora Baja se osvrnuo da trenutni odnos Aneli i Luke, ističući da nikada ne bi prihvatio njihov odnos, kakav god on bio.

- Luka poznaje mene i zna da nema šanse da upoznam Aneli i da joj pružim ruku. Evo, govore mi da je Aneli njega nagovarala da me zove, ali je svestan da od toga nema ništa, da se razumemo. On je svestan da ću ja doći kada posete budu bile za Novu Godinu, da ću napu*iti i tu Aneli, i neke takmičare u Beloj kući. Dolazim sa Noom, pa ću da kažem kad imam. Mene Luka odlično poznaje, pa me doziva, jer zna kako kod mene stoje stvari. Ona meni nikada neće moći da pruži ruku, ja kada jednom precrtam, to je za sva vremena. Gumicu ne koristim.

S obzirom na to da su Aneli i Asmin i ove nedelje potrčci, Baja je otkrio da bi podržao njihovo ponovno zbližavanje.

- To je prirodno. Meni je to prirodnije, nego da se smeje pored Luke. Oni su dva sveta različita. Moj sin ne voli takve žene, već žene sa karakterom, poput Sandre Obradović, poput njegove bivše partnerke. On se sad ponižava, trči, nikad takav pre nije bio. Što se tiče Aneli i Luke, izolacija se produžila, liči mi kao da će se pomiriti, što bi i najbolje zbog deteta bilo. Oni treba da shvate to tako, jer trba da im bude dete najvažnije. Žao mi je tog deteta, tri godine je samo sa bakom. Prošla su vremena kad su deca bila sa bakama i kad su bake odgajale decu. Častiću ih ako se pomire i poslati šampanjac. Ja ću i da glasam za njih, navijam za to da se pomire zbog deteta njihovog, ali i zbog mog deteta, zbog mog Luke. Vidim i da se Biljana oglasila, da se i ona čudi Lukinim ponašanjem. Kad sam ja govorio da Aneli nikako nije za Luku, znao sam da nije. Evo, sad sve isplivava kakav su imali život napolju. On je verio, a ona sada priča da ju je te večeri fizički napao, u šta ja ne mogu da poverujem, to je strašno.

Autor: S.Z.