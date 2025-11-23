TAKI JE BIO NJEN PLEN?! Bivša drugarica Teodore Delić otkrila da je Marinković bio PIKIRAN, pa se osvrnula na ŠOK detalje njihovog upoznavanja: UPALA JE NA ROĐENDAN...

Otkrila nepoznate detalje!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić, Joca novinar, porazgovarao je sa bivšom drugaricom Teodore Delić.

Ti si mi rekla da je Teodora upala na Takijev rođendan, o čemu se tu tačno radi?

- Ona je meni pričala da na svaki način pokušava da dođe do nekog poznatijeg muškarca. Pronašla je osobu s kojom je upala na rođendan, javila se i nepoznatim ljudima, a onda se došlo i do zbližavanja sa Takijem.

Je l' stvarno imala starijeg čoveka koji ju je finansirao?

- Da. Išla je na Tajland sa njim, želela je da otvori i ''Only fans'' sajt, kao ja, ali kad je taj njen to čuo, verovatno joj je dao novac, pa je odustala od te namere.

Možeš li da nam otkriješ priču o Lambu, šta se krije iza toga?

- Ona je u Ulcinju bila sa momkom, misleći da je Lambo u njegovom vlasništvu, ali se ispostavilo da je rentan. Slikala se i snimala u njemu, hvalila se, ali je samo renta bila u pitanju, prazna priča.

Kakvo mišljenje imaš o njoj, nakon svega?

- Ona je jaka osoba i jaka ličnost, daće sve od sebe da dođe do svog cilja.

Autor: S.Z.