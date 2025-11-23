Otkrila nepoznate detalje!
U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić, Joca novinar, porazgovarao je sa bivšom drugaricom Teodore Delić.
Ti si mi rekla da je Teodora upala na Takijev rođendan, o čemu se tu tačno radi?
- Ona je meni pričala da na svaki način pokušava da dođe do nekog poznatijeg muškarca. Pronašla je osobu s kojom je upala na rođendan, javila se i nepoznatim ljudima, a onda se došlo i do zbližavanja sa Takijem.
Je l' stvarno imala starijeg čoveka koji ju je finansirao?
- Da. Išla je na Tajland sa njim, želela je da otvori i ''Only fans'' sajt, kao ja, ali kad je taj njen to čuo, verovatno joj je dao novac, pa je odustala od te namere.
Možeš li da nam otkriješ priču o Lambu, šta se krije iza toga?
- Ona je u Ulcinju bila sa momkom, misleći da je Lambo u njegovom vlasništvu, ali se ispostavilo da je rentan. Slikala se i snimala u njemu, hvalila se, ali je samo renta bila u pitanju, prazna priča.
Kakvo mišljenje imaš o njoj, nakon svega?
- Ona je jaka osoba i jaka ličnost, daće sve od sebe da dođe do svog cilja.
Autor: S.Z.