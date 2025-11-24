ON NJU VOLI, TO JE EVIDENTNO: Bebičin prijatelj dao sud o Teodori Delić i njihovom BRODOLOMU, pa se osvrnuo na reakciju Macanovićeve porodice i otkrio detalje!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', sagovornik voditelja Jovana Ilića - Joce novinara, bio je Dado, blizak prijatelj Nenada Macanovića Bebice.

Zbog čega misliš da je Teodora bila sa Bebicom, ako više nije imala emocije prema njemu?

- To je sramno. Ako nije imala emocije više prema njemu, trebalo je to da mu kaže. Isto tako, s druge strane mislim da on treba da se skloni od nje, ako mu je stavila do znanja da od te veze nema ništa. On nju voli, to je evidentno, ali mora da shvati da to ne vredi ako emocije nisu obostrane. On jeste imao velike planove sa njom, ali je ona bila ta koja ga je povredila. Njihov odnos napolju je delovao normalno, nije mi se činilo da to može da se naruši na ovaj način. Smatram da je Teodoru najviše voleo od svih devojaka.

Šta kaže njegova porodica?

- Šta da kažu? Razočarani su, naravno.

Kako ti deluje odnos Teodore i Filipa?

- Ona je bila njegova avantura. Upecala se, mislila je da mu je bitna, ali od toga stvarno nema ništa.

Terza je aludirao da je bio sa Teodorom dok je Bebica bio u ''Narod pita'', šta misliš ti o tome?

- Ne mislim da je to istina, iskreno.

Autor: S.Z.