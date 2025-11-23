Žalosno je kako izvrćete kada vam istina ne odgovara: Otvoreno pismo Stanije Dobrojević! Obratila se Asminovom ocu i priznala: Hvala babi iz programa, pokazali ste koliko ste me lako prodali

Otac Asmina Durdžića oglasio se na svom 'Fejsbuk profilu, prilikom čega je negativno prokomentarisao bivšu devojku svog sina Asmina Durdćića, Staniju Dobrojević. Tom prilikon, on se Staniji javno obratio i zatražio od nje objašnjenje zbog čega ima negativan stav prema porodici Durdžić.

- Obraćam se Staniji, večeras si izjavila da ti je porodica od Asmina po njegovom ulasku nešto strašno uradila. Molio bih te da pri sledećoj prilici izneseš javno šta smo mi tebi uradili. Jedino jesam ja izjavio da ti zameram zbog majke Nade jer si rekla da ti je ona dosadna, a žena te čula. Dalje, Stanija da nije bilo tebe i Aneli, ja nikad ne bih znao da postoji Elita tamo negde u Srbiji. Zbog tebe Stanija, braneći tebe, ja sam izložio sebe i porodicu javnom linču i postao sam meta koja je služila svima za pljuvanje. Večeras moga sina nazivaš psihopatom zaboravljajući koliko se on žrtvovao zbog tebe u svakom smislu i pogledu. Duguješ nam jedno od dvoje, javno izvinjenje ili obrazloženje šta je to sa moje strane bilo tako negativno. Uz poštovanje lep pozdrav.

Dobrojevićeva se za portal Pink.rs, te je rešila da odgovori svom nesuđenom svekru, a njeno obraćanje vam prenosimo u celosti.

- Vi, kao i njegova porodica, sami ste me odjavili onog trenutka kada ste me, potpuno nepravedno, nazvali “najvećim razočaranjem” zato što nisam čula neku stariju gospođu u programu. U isto vreme, njegova podrška – osoba koju ću nazvati “bolesni fanatik” – javno me napadala i targetirala na društvenim mrežama. To nije bio nesporazum. To je bila poruka. I ja sam je savršeno razumela. To je bio razlog potpunog i konačnog prekida svakog kontakta sa celom tom pričom. Takođe želim da razjasnim nešto vrlo bitno: Asmina sam sinoć nazvala "psihić", a ne psihopatom. Postoji ogromna razlika između ta dva pojma — i žalosno je koliko olako izvrćete nečije reči kada vam istina ne odgovara. Nemojte da se mešate u moje izjave i moja izlaganja. Asmin će sve to videti i sam prosuditi kada izađe. Što se tiče “babe iz programa” — hvala i njoj. Jer zahvaljujući toj situaciji, pokazali ste koliko ste me lako prodali, konkretno otac i sestra. Sada se stvarno postavlja pitanje – zarad čega? Vama i vašoj porodici želim sve najbolje. Molim vas samo jedno: nemojte me više nikada pominjati. Neka sav linč ide na mene. Zamolila bih Asminovu iskrenu podršku ako je ima, da mu se ovo prenese da zna. Ako ne, svakako će saznati kada izađe. Hvala.

Autor: S.Z.