Ko je izveo Noru pred kamere - Aneli ili Luka?! Pogledajte snimak nastao pred Narod pita zbog kog se svakodnevno tresu zidovi Bele kuće (VIDEO)

E sada je sve jasnije!

Luka Vujović, aktuelni učesnik "Elite 9", rešio je da njegov odnos sa Aneli Ahmić po završetku "Elite 8", podigne na viši nivo, te je tako iznenadio na proslavi njenog rođendana, kleknuvši pred nju i upitavši je da se uda za njega, na šta je ona prvo ostala šokirana i iznenađena, a potom je i pristala na to. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Luka je rešio da ove sezone uđe u rijaliti i brani čast Aneli Ahmić, kao i njenu porodicu, zbog čega je nedeljama bio na meti osuda učesnika, pogotovo kada je u nekoliko navrata priznao da ne veruje Neriju Ružanjiju u njegovu ispovest o majki iz pakla, Siti Ahmić! No, međutim, stvar se otima kontroli kada se Aneli useljava u Belu kuću i od tada ovaj, sada već bivši, ljubavni par ne miruje, već svakodnevno ima sve burnije svađe.

Sinoć, tokom emisije "Nominacije", Luka i Aneli ušli su u još jedan sukob u kom ga je Aneli optužila je da namerno izveo Noru, njenu ćerku, pred kamere našeg portala kako bi ih usnimili i to video Asmin Durdžić, Norin otac i njen bivši partner, dok to, s druge strane, Luka negira i optužuje nju.

Optužbama, teškim rečima, prljavom vešu izgleda da nema kraja, tačnije, da se kraj ove sage ne nazire uskoro, a ekipa portala Pink.rs donosi vam sporni snimak o kom se već nedeljama priča u "Eliti" i zbog kog se neretko tresu zidovi Bele kuće, a glavno pitanje koje se postavljalo, među gledaocima, je:

"Ko je izveo Noru pred kamere portala - Luka ili Aneli?!" - Snimak vas čeka u nastavku, a vi procenite sami:

Autor: Nikola Žugić