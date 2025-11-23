AKTUELNO

Domaći

Ko je izveo Noru pred kamere - Aneli ili Luka?! Pogledajte snimak nastao pred Narod pita zbog kog se svakodnevno tresu zidovi Bele kuće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

E sada je sve jasnije!

Luka Vujović, aktuelni učesnik "Elite 9", rešio je da njegov odnos sa Aneli Ahmić po završetku "Elite 8", podigne na viši nivo, te je tako iznenadio na proslavi njenog rođendana, kleknuvši pred nju i upitavši je da se uda za njega, na šta je ona prvo ostala šokirana i iznenađena, a potom je i pristala na to. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Luka je rešio da ove sezone uđe u rijaliti i brani čast Aneli Ahmić, kao i njenu porodicu, zbog čega je nedeljama bio na meti osuda učesnika, pogotovo kada je u nekoliko navrata priznao da ne veruje Neriju Ružanjiju u njegovu ispovest o majki iz pakla, Siti Ahmić! No, međutim, stvar se otima kontroli kada se Aneli useljava u Belu kuću i od tada ovaj, sada već bivši, ljubavni par ne miruje, već svakodnevno ima sve burnije svađe.

Sinoć, tokom emisije "Nominacije", Luka i Aneli ušli su u još jedan sukob u kom ga je Aneli optužila je da namerno izveo Noru, njenu ćerku, pred kamere našeg portala kako bi ih usnimili i to video Asmin Durdžić, Norin otac i njen bivši partner, dok to, s druge strane, Luka negira i optužuje nju.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Optužbama, teškim rečima, prljavom vešu izgleda da nema kraja, tačnije, da se kraj ove sage ne nazire uskoro, a ekipa portala Pink.rs donosi vam sporni snimak o kom se već nedeljama priča u "Eliti" i zbog kog se neretko tresu zidovi Bele kuće, a glavno pitanje koje se postavljalo, među gledaocima, je:

"Ko je izveo Noru pred kamere portala - Luka ili Aneli?!" - Snimak vas čeka u nastavku, a vi procenite sami:

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol! Novo suočavanje Aneli i Asmina zatreslo imanje, tresu se zidovi Bele kuće (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Milena Kačavenda obelodanila sve detalje tajnog flerta Sofije i Marka Stefanovića, oblatila Matoru i Aneli za sva vremena, a ovo kaže za odnos Lu

Zadruga

SUDAR TITANA: Kačavenda i Jakšićka BURTALNO zaratile zbog Janjuša, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE: Luka kao nikad do sada zaratio sa Kačavendom, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Nakon ŽESTOKIH obračuna Ene i Peje oglasio se njegov otac: Obratio se sinu i sa samo DVE REČI izneo svoj sud (FOTO)

Zadruga

Opšti haos u Eliti: Mateja i Đedović u sukobu zbog Lukinog ponižavanja Aneli, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)