KAD SI MAJKA, PAZIŠ I KAKO KOŠULJU ZAKOPČAVAŠ: Nadica Kamel izanalizirala ponašanje Aneli Ahmić, evo šta kaže o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj emisije ''Pitam za druga'', Stefan Kandić Kendi, razgovarao je sa pobednicom ''Zadruge 2'', Nadicom Kamel.

Nadice, kad se prisetiš svog učešća u ''Zadruzi'', šta ti prvo padne na pamet?

- Trudila sam se da ne komentarišem mnogo, jer sam smatrala da ti mladi ljudi moraju da se istaknu. Mislila sam da treba da se pokažu. Ja sam bila Nadica konobarica, ali sam znala šta je rad fizički, pa sam shodno tome, imala jasniji uvid o tome šta je život. Isto tako, majka sam Kije Kockar, koja je bila pobednica ''Zadruge 1'', ali znam da nikada nismo bile sponzoruše, prodavačice ljubavi i dužne nekome, a ostalo što su učesnici pričali, neka su.

Kako tebi deluje odnos Aneli i Asmina?

- Što se tiče Aneli, lepo je počela, ali je loše završila. Ona je takođe majka, kao i ja i mora da pazi kako košulju zakopčava, a kamoli nešto drugo. Mora da ima ručnu i pazi na svoje postupke. Isto tako, mislim da se i Janjuš malo poigrao sa njom, ona je veoma slaba na njega.

Autor: S.Z.