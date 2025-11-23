''Mokrio sam u krevet do šestog razreda'' Potpuni preokret! Nakon Markove ispovesti koja je NAJEŽILA naciju, isplivala njegova fotka s ocem Sašom, svi se pitaju SAMO JEDNO (FOTO)

Bivši učesnik "Elite 8", Marko Stefanović, inače poznati personalni trener, prethodne sezone govorio je o odnosu sa svojim ocem, Sašom Stefanovićem i porodicom, koja je Sanju Grujić krivila za njihovo nekomuniciranje, a sada je isplivala Markova i Sašina slika koja je usijala društvene mreže!

Prethodne sezone rijalitija "Elita", Marko Stefanović, personalni trener iz Ugrinovaca, svojom ispovešću o tome šta je prošao kroz detinjstvo i šta je trpeo od strane svog oca, uznemirio je javnost, te nema osobe koja nije plakala dok je i on pustio suze. Iako je Sanja Grujić, njegova devojka, bila njegova podrška u tim trenucima, Markova porodica bila je izričita u tome, u tim trenucima, da je Sanja kriva za njihove narušene odnose.

No, međutim, sada je na društvenoj mreži tiktok isplivala fotografija Saše Stefanovića, Markovog oca, i Marka, a koja je pokrenula lavinu komentara. Naime, njih dvojica su pozirali jedan pored drugoga, potpuno nasmejani, kao da se ništa nikada nije dogodilo, a ni izreklo.

Naime, kako je ovo objavljeno na tiktok nalogu koji nosi naziv "Saša Stefanović", veruje se da je to objavio njegov otac, a jedan od komentara posebno je privukao pažnju domaće javnosti.

- Pomirili ste se - pitao je jedan korisnik, na šta je Saša odgovorio:

Nismo se ni svađali

Sada, ova fotografija je pokrenula brojne spekulacije, a jedna od glavnih je, da li je ovo znak da su Sanja i Marko raskinuli i da više nisu zajedno ili je pak, samo u pitanju pomirenje roditelja i deteta i pronalazak zajedničkog jezika. Šta je po sredi, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo i saznamo.

"Mokrio sam u krevet do šestog razreda, da nije Sanje, ništa ne bih imao"

Podsetimo, tokom prethodne sezone rijalitija "Elita", o Markovoj životnoj priči i odrastanju se pričalo mesecima, te je tako u nekoliko momenta detaljima o odnosu sa ocem, šokirao, ali i rasplakao naciju.

- Sa nekih 16-17 godina. Jedan sin je morao da radi, drugi ne, tada sam počeo da uviđam sve to. Kada sam izašao prošle godine, došao sam kući, on mi je pružio ruku i rekao samo "zdravo". Te tri majice koje sam dobio, to mi je brat kupio. Da nije Sanja bila napolju, ništa ovde ne bih imao. Pare koje mi je uzeo otac, mi je poslala jedna žena. Njemu se javila ta žena, on je mene ocrnio kod nje. Pričao joj je da sam ja nikakav sin, on je uspeo da tu ženu okrene totalno od mene i od Sanje. Osetio je da može da od te žene izvuče novac, osetio je da bi ona podržala sve naše planove. Ona je uplatila 30.000 evra, na njegov račun, saznao sam to od drugih ljudi. Rekao mi je sam da je uzeo taj novac, onda mi je rekao da je to njegov novac, jer me je othranio - rekao je Marko jednom prilikom u "Eliti" i nastavio:

Kunem se u sve na svetu da nisam dobio ni košulju za maturu, išao sam u tečinoj košulji na maturu. U tetkinim kopačkama sam trenirao fudbal.. Ne, pa to bi bila krajnja granica, na sve to samo je trebao još i fizički da me maltretira. Njegov cilj je bio da uzme taj novac. Uvek mu je novac bio prioritet, zato nikad nije mogao ni da ih zaradi. Opet kažem, ako je rekao za Sanju da je radila za pare, tužiće ga. Sve pare koje je uzeo, moraće da vrati. Do sedmog razreda sam mokrio u krevet. Nisam tražio pomoć za to, prestalo je samo od sebe.

Takođe, Markov rođeni brat, Mihajlo Stefanović, oglasio se jednom prilikom za portal Pink.rs, kada se osvrnuo na, kako je rekao, Sanjine reči da bi Markov otac svog sina oterao u zatvor.

- Slušao sam šta je pričao sinoć i ne mogu da verujem koliko je spreman da laže. Prvo Što sam mogao da čujem je da je rekao kad je Sanja otvorila salon da tata nije dao mojoj mami da dođe na to otvaranje. Treba ga pitati to ponovo i Sanju da li je moja mama dosla sa tetkom iz Nemačke na njeno otvaranje. Slike smo imali u maminom starom telefonu ali će se po njihovoj reakciji videti da lažu. Druga stvar, Sanja je rekla da bi tata oterao Marka u zatvor da je ostao napolju, a meni je žao sto ovo moram da iznosim javno, ali Marko je trebalo zbog svojih grešaka da leži iza rešetaka zbog 20 saobraćajnih prekršaja. Ima i krivičnih zbog kojih je pet puta dolazila policija ispred kuće, spominjao je kako mu tata ne daje automobil da vozi pa sad zapitajte se kome bi otac jos dao kola da vozi posle sletanja sa autoputa (sluzbenim kolima) i zbog kojih je dobio otkaz u firmi gde je radio i uz to ima preko 20 prekrsajnih kazni u saobraćaju. Njega ako nije sramota, nek' nastavi da ponižava porodicu radi para i Sanje. Imate dokaz crno na belo i sad nek ponovo pričaju kako je neko njega hteo sa otera u zatvor. Ponavljam, Žao mi je što pričam sve ovo i iznosim, ali za to nek se zahvali Sanji - istakao je Markov brat i priložio dokaz.

