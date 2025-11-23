Želim da joj otvorim oči: Alibaba blista od sreće nakon pomirenja s Aneli! Ogolio dušu i progovorio o emocijama, a za Staniju izustio samo ovo (VIDEO)

Obelodanio sve!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući, a potom se osvrnuo i na odnos s Aneli Ahmić.

- Asmine šta radiš na silu, često to ističeš? - upitao je Darko.

- Nisam dobar s njom na silu, ali mnogo toga gutam. Ima mnogo stvari kojih ona meni kaže, a ja bih drugačije, ali se nekako suzdržim. Sinoć kad mi je uvredila Staniju, onda nisam mogao da prećutim - rekao je Alibaba.

- Vi pričate i na nekom izmišljenom jeziku - rekao je Darko.

- Tako sam ja tepao Nori kad je bila mala, pa se Aneli ubaci i zezamo se. Meni je Aneli stvarno žao kad vidim da je svi gaze, ali ipak je ona bila deo mog života i biće dok sam živ, pa upravo zbog toga ne želim da bude tužna i da se ponižava. Ja sam mnogo iskusniji od nje, nadam se da će da me posluša i pokazaće drugu stranu sebe samo što mnogo i greši. Naš odnos zavisi od nje, ukoliko me bude vređala davaću joj malo reakcija, ali neću je vređati prvi - rekao je Alibaba.

- Je l' ti prija što provodiš vreme s Aneli? - upitao je Darko.

- Prija mi zbog Nore i jer vidim da je bolje u glavi, ali ja želim da izvučem iz nje nešto oko njene porodice i da joj otvorim oči da shvati šta joj rade. Pored toga, ja ne osećam ništa prema njoj u emotivnom smislu i ne bih nikad bio s njom posle ovoga - rekao je Alibaba.

- Kako je moguće da ti činiš Aneli srećnom, a Luka koji je bajan i krasan budi u njoj bes i ne može da ga sluša? - upitao je Darko.

- Zato što sam ja bio pravi muškarac prema njoj i bio sam predivan, ali je ona mene proglasila najgorim muškarcem, a Luku najboljem - rekao je Asmin.

- Zamisli da dođe do pomirenja i dobijete sina - rekao je Darko.

- Nikad u životu ne bih mogao da imam taj odnos s Aneli i ona će moći da me zove kad god joj bude teško. Upravo zbog njene porodice sam joj objasnio da Nora i ja moramo da budemo na prvom mestu. Ona mora da reši sa porodicom i mora da bira između njih i Norine sreće - rekao je Alibaba.

- Šta te povredilo kod Stanije? - upitao je Darko.

- Povredilo me što mi nije poslala čestitku, ali sad i shvatam zbog čega mi nije poslala. Ukoliko je videla da mi je teško, onda je trebala da me podigne psihički - rekao je Alibaba.

- Šta misliš o Teodori? - upitao je Darko.

- Nju svako može da ima apsolutno, nema muškarca pored sebe koji će da glumi autoritet - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić