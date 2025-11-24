AKTUELNO

Kao da se nikad nismo rastali: Aneli priznala koliko joj znači Alibaba, Luka joj se zgadio za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aneli Ahmić. Ona je pričala o raskidu sa Lukom Vujovićem i trenutnom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Prija mi izolacija, okej mi je jer sam sa Asminom jer sam živela sa njim tri godine i ništa mi nije strano i nepoznato. Nema neprijatnosti, jednostavno normalno funkcionišemo kao kod kuće kad smo bili - rekla je Aneli.

- Da li su ti se vratila neka sećanja na vaš zajednički život? - pitao je Darko.

- Nisu sećanja, ali komunikacija je bila kakva je i tad bila. Mi smo se i kod kuće tako zezali i osećam se kao da se nikad nismo rastali, nego kao da smo došli ovdee i nastavili, ali ne u ljubavnom smislu. Prija mi da budem sa njim jer je on sad dobar prema meni. Ja i kad budem drska vidim da on spušta loptu, ispitujem njegove reakcije. Iskreno, pozitivno me je iznenadio. On mi je prilazio kad mi je bilo teško, sve sam uzela u obzir i prihvatila sam da on želi sa mnom dobru komunikaciju. Prihvatila sam da spustim loptu zbog Nore. Ja ne vidim zlu krv u njemu, ne osetim je. On je u pravu kad je meni davao savete šta da radim ako odnos sa Lukom ne uspe. Sve je u pravu što je rekao i čak me je posavetovao i otvorio oči. Drugačije je kad te savetuje neko ko te ne poznaje, a drugačije kad te savetuje neko sa kim si živeo - nastavila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta mu vidiš u smešku kad priča sa tobom? - pitao je Darko.

- Vidim da ima neku emociju prema meni, ne ljubavna. On insistira da on meni bude na prvom mestu i to me je više puta pitao. On meni jeste bio na drugom mestu i išla sam protiv svih sa njim - rekla je ona.

- Koliko je Asmin doprineo da te ljudi ne vređaju? - upitao je voditelj.

- Mislim da im je Asmin rekao, naravno da mi prija. Ukućani njega jako poštuju, ne znam zbog čega, ali pošto ga poštuju kako su videli da je spustio loptu sa mnom moraju tako da komentarišu. Meni to ne znači jer znam ko su ti ljudi i ima samo par ljudi čije mi mišljenje znači - pričala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi ono sa Lukom na nominacijama i kako komentarišeš način na koji je nominovao? - pitao je Darko Tanasijević.

- Na silu je probao da plače Asminu i meni, totalno razočaranje. Svi su ćutali, okrenula sam glavu i nisam mogla da ga gledam. On je svaki dan vodio sina sa nama, Noa je jako lep, simpatičan i kulturan. Ne može to da mi prebacuje jer nije meriolo, ja sam ćerku dovela iz Sarajeva i tu je živela, a njegov sin je bio tu tri dana. Ja se mnogo kajem, ne mogu da opišem koliko se kajem i molim Boga da ga Nora ne spominje. Zagio mi se. Možda je ovo momenat, sigurno će teški momenti da mi dolaze i moja povređenost da želim da ga vratim, ali za mene je svaku svoju reč pogazio i ubio je svaku emociju u meni - govorila je Aneli.

- Rekla si da je on mrtav za tebe - dodao je Darko.

- Mrtav. Ja ne želim da pričam sa ljudima, ja pričam sa Asminom, ali se on druži sa mojim neprijateljima. Ja sam i dalje u pabu, ali nemam želju da ga pogledam - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

