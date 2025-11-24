AKTUELNO

Ne želim više da je vidim u životu: Luka zauvek u glavi raskrstio s Aneli, pa obrisao patos njenim pomirenjem s Alibabom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne želi da je vidi više!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Luku Vujovića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući, ali i o svom odnosu s Aneli Ahmić.

Želim da joj otvorim oči: Alibaba blista od sreće nakon pomirenja s Aneli! Ogolio dušu i progovorio o emocijama, a za Staniju izustio samo ovo (VIDEO)

- Mislim da sve što Aneli priča, priča kontra i sve što kaže da joj ja radim, ona meni radi. Htela je Anitu da skloni od mene, a onda se ona smeška Anđelu i flertuje s njim. Ja ako sam već ustao i ogradio se od Anite, zbog čega onda ona sutradan ustane i ostavi me? - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogi komentarišu da si ti sinoć imao predstavu zbog fanova - - rekao je Darko.

- Ljudi koji me vole, više će da me vole kad nisam s Aneli. Ja imam emocije prema njoj, ali ja više ne mogu da pređem preko nekih stvari i najviše bih voleo da je više nikad ne vidim u životu - rekao je Luka.

Bili smo drugari s povlasticama: Taki Marinković obelodanio celu istinu o Teodori Delić, pa otkrio kako je pikirala njega i Bebicu (VIDEO)

- Aneli priča da je to za tvog bolesnog oca čista patetika? - upitao je Darko.

- Ja sam se čuo sa ocem dvadeset dana pred ulazak dok sam bio s njom, istinu ja znam i to je to. Istina je da ja sad ne bih sedeo ovde već bih živeo sa Aneli - rekao je Luka.

- Što ti je sin rekao da si blam? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma to je apsolutno čista glupost, sin se šalio jer su mi sve slike s Aneli na zidu i onda se on šalio. Ona sad okreće priču kako njoj odgovara - rekao je Luka.

- Kakav je tebi odnos Aneli i Asmina? - upitao je Darko.

TAKI JE BIO NJEN PLEN?! Bivša drugarica Teodore Delić otkrila da je Marinković bio PIKIRAN, pa se osvrnula na ŠOK detalje njihovog upoznavanja: UPALA

- Ma meni je to blam bukvalno, ona s ovim postupcima ide protiv svoje porodice. Ja Aneli ne razumem jer je pogubljena skroz i sve što radi, ima neku skrivenu nameru, ali videćemo sve - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

