Ne treba mi to i neće se ponoviti: Maja menja ploču sa Filipom, otkrila kako je Alibaba zbog nje nasamrio Anitu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o aktulenim dešavanjima u Beloj kući. Ona je na samom početku otkrila kako se oseća, a onda žestoko oplela po svima.

- Jako sam srećna i vesela, zadovoljstvo pronalazim sama u sebi. Treba samo pozitivno razmišljati, niko od učesnika - rekla je Maja.

- Šta se dešava sa Fićkom? - pitao je Darko.

- Ništa, malo sam razmislila i malo se više popilo. Naš odnos jeste drugarski i jeste prisan, ali scena kao što je bila u utorak meni ne treba. Mi se jesmo njuškali, ali meni to ne treba i neće se ponavljati. Ne znači to da mi nećemo da đuskamo. Ja nisam raspoložena za bilo kakvu vezu, to bi mi bilo samo ograničenje u svemu. Volim da se šalim, družim i komentarišem. Mene normalna veza ne interesuje, samo haos i ludilo. Filipa volim i gotivim kao čoveka, ima on previše devojaka na grbači i one ne mogu da me gledaju na očima. Ako se između nas onako vidno pijanih ništa nije dogodilo, a svaka je završila ispod pokrivača. Filip je meni tu jasan kao dan, ima pravo da radi šta želi. Ovo nema težinu, to su devojke koje nisu inteligentne i ne pada mi na pamet da budem u tom košu. Ja sam drugarica, ostaću drugarica i neću više da ponavljam neke stvari - govorila je Maja.

- Podsmevate se Aniti - dodao je Darko.

- Desilo se to da je Anita dobila cveće na kojem je pisalo "Budemo videli", Asmin mi je rekao da je to cveće namenio meni. Rekao je da sam ga napušila noć pre toga i da je u inat prosledio Aniti to cveće. Anita je tu krenula da pravi dramu, Dača je to potvrdio i svi su rekli da je devojka namagarčena. Oni se slade i žele da se ja osetim poniženo. Ja nikad ne mogu da se kompleksiram na takve budalaštine. Ja znam da Asmin mene gleda na drugačiji način. Meni su se zamerali pogledi i čokoladice samo jer smo mi u pitanju i jer imamo neku težinu. On jeste psihopata i manijak, ne mislim da je loš čovek, ali nikad ga ne bih gledala kao muškarca za nešto više od drugarstva jer je bio Stanijin partner, a ni nije moj tip - nastavila je Maja.

- Kako komentarišeš što je rekao da je razočaran u Staniju jer tri meseca nije našla način da ga pozdravi? - pitao je Darko.

- Ja nju razumem, u ljubavnim odnosima sam jako ljubomorna. Ja da sam kod kuće i da gledam neke stvari jako bi mi smetalo. Nije suštitina načiniti neki vid prevare, opštiti sa nekim, ali dovoljno je da vidiš da ima nešto prema nekoj drugoj osobi i to je vid prevare - dodala je Marinkovićeva.

Autor: A. Nikolić